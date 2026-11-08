In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Le due Ferrari di Hamilton e Leclerc durante il Gran Premi del Brasile

Ferrari recupera posizioni, ma non abbastanza. Leclerc chiude settimo, Hamilton solo nono. Le Rosse hanno sofferto parecchio con le gomme, per poi trovare il ritmo solo nella seconda parte. La pioggia finale beffa Hamilton, costretto a fare un giro sotto l’acqua con le gomme da asciutto, rovinando di fatto la sua corsa.

Ferrari: Hamilton parte a razzo

La notizia più importante riguarda le condizioni meteo. Non piove e la pista, almeno per la partenza, è solo bagnata. Resta da capire se cambieranno le cose, ma nel mentre, sebbene tutti partano con le intermedie, lo scenario è ben diverso da quello della qualifica. Lo stacco frizione di Hamilton è un vero capolavoro, come il resto del giro.

Riesce infatti a portarsi dalla ventesima alla nona posizione in pochissimi chilometri. Lo stesso non si può dire per Leclerc, che perde due posizioni. Tre giri più tardi Verstappen arriva come un treno e fa fuori Lewis, mentre il monegasco recupera una posizione. La pista è molto scivolosa e le doti dei piloti emergono.

Poco dopo i ferraristi iniziano a lamentarsi delle coperture, che non offrono più l’aderenza necessaria per andare forte. Il quadro è questo: asse anteriore non in temperatura, quello posteriore in overheating. Un’asincronia termica molto difficile da gestire e che gli alfieri della Rossa stanno provando a minimizzare.

Ferrari: Lewis perde 5 posizioni per l’overheating

Lewis deve restituire la posizione a Bearman per non prendere la penalità. È quanto gli ordina il muretto box, perché tagliando la pista nel sorpasso, secondo la direzione gara, si è avvantaggiato. Lo fa, e perde pure la posizione su Lindblad. L’inglese ora è dodicesimo, con Leclerc incollato ai suoi scarichi che ne approfitta e lo passa.

Succede lo stesso con Alonso: le gomme di Hamilton sono morte. Per questo chiede a gran voce di rientrare ai box.Tuttavia, il muretto gli chiede di restare fuori per un semplice motivo: non si è ancora arrivati al crossover per passare alle gomme da asciutto. Tre giri più tardi, dopo aver perso 5 posizioni, Lewis riesce a stabilizzare un minimo le mescole.

Il balance non è ancora perfetto, ma perlomeno l’auto sta in pista. Il tracciato in molte zone è quasi asciutto, mentre in altre, specie nel terzo settore dopo l’ultima curva, è ancora molto bagnato. Ed è esattamente per questo che cambiare le gomme è un rischio. Ma Hamilton non resiste più, rientra ai box ed esce con un set di Soft.

Ferrari non sa usare le gomme

Il britannico della Ferrari soffre per un paio di giri, ma poi inizia a macinare tempi buoni. Due giri più tardi anche Charles Leclerc entra in pitlane per passare alle Pirelli a banda rossa. Una delle aree più difficili da gestire è curva 1, dove l’asfalto è ancora umido e la staccata tende ad allungarsi parecchio.

Lewis è in undicesima piazza e sta provando a passare Lindblad, mentre Leclerc, in tredicesima piazza, sta provando a prendere Alonso, anche se deve preoccuparsi maggiormente dell’Alpine di Gasly. Francese che effettivamente lo passa due minuti più tardi. Anche con le gomme slick, le due monoposto italiane non hanno passo.

Mentre Leclerc soffre tremendamente, Hamilton riesce perlomeno a passare Lindblad. Ciò malgrado, restano evidenti le difficoltà legate all’utilizzo corretto delle coperture come in qualifica. Una marcata mancanza di grip che rende tutto tremendamente difficile e costringe i ferraristi a continue correzioni che, tra l’altro, aumentano l’usura delle coperture.

Ferrari recupera posizioni

Lewis soffre, ma sta facendo comunque la sua gara. Si trova ora alle spalle di Hulkenberg e lotta per l’ottava posizione.L’inglese, non riuscendo a passare il tedesco, entra ai box e cerca l’undercut con un altro set di Soft. Nel mentre Leclerc si sveglia e passa Alonso per la decima posizione. Con le gomme nuove Hamilton vola.

Il britannico è il più veloce in pista e si sdoppia da Lando Norris, che sta conducendo la gara e non ha ancora realizzato la sua seconda sosta. Lewis non capisce bene cosa stia succedendo, avendo perso i riferimenti. Chiede al muretto, che invece di fornirgli le info si limita a incitarlo e gli chiede di spingere quanto più possibile.

Lewis raggiunge Alonso e lo passa. Il prossimo pilota è Charles, a 9 secondi, che per ora non ha ancora “pittato” per la seconda volta. Il muretto gli chiede la sosta, ma lui rifiuta, perché considera il suo passo buono, non vuole perdere la settima piazza e cercherà di tagliare il traguardo senza ulteriori soste. Mancano, in effetti, 20 giri.

Hamilton fregato dalla pioggia

E in effetti Leclerc sta spingendo, supera Lawson e raggiunge il settimo posto. Tuttavia c’è il ritorno di Lawson alle sue spalle, che lo ripassa. Il monegasco scende in ottava piazza, mentre Lewis Hamilton, sebbene definisca terribili le sue gomme, è oramai a due secondi dal compagno di squadra. Dalle onboard camera si vedono gocce di pioggia.

La Ferrari chiede a Leclerc lo swap, facendo passare Lewis che gira un secondo più rapido. Manovra che avviene senza patemi. Hamilton sale in ottava piazza. Nel frattempo pare che le condizioni meteo stiano peggiorando, quando mancano ancora dieci passaggi alla bandiera a scacchi. In teoria, entro due giri potrebbe scatenarsi la pioggia.

La direzione gara disattiva l’overtake mode e il temporale arriva. Charles viene richiamato subito ai box per passare alle Intermedie, mentre Lewis è costretto a fare tutto un giro sotto l’acqua, dove perde la vettura in accelerazione nel T3, tocca il muro con il posteriore, ma per fortuna senza riportare danni. Errore del muretto che ha ritardato la chiamata?

Quando torna in pista è nono, dietro Leclerc. Nelle ultime sette tornate Charles pressa Lawson e, quando manca un giro, lo passa dopo un contatto. Per Hamilton, invece, la gara è finita di fatto dopo la sosta ritardata. Un altro Gran Premio discutibile della Rossa, che non sa gestire le gomme e fa quello che può. Ora la pausa e poi tutti a Las Vegas.