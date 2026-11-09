In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

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Nel catino bagnato di Interlagos la Ferrari naufraga e certifica l’insofferenza della SF-26 alla pioggia, condannata dalla cronica asincronia termica. Tra ritardi strategici e oggettive difficoltà dei piloti, la corsa si trasforma in una gita in pedalò. A Maranello non resta che l’inedita ammissione di Vasseur: l’auto era semplicemente inguidabile.

La SF-26 odia l’acqua, ma il monegasco non è da meno

A motori spenti, nella pozzanghera di Interlagos, è calato un silenzio che sa di requiem. Niente conciliaboli via radio, nessuna di quelle consuete, eufemistiche consolazioni tra l’abitacolo e il muretto box. Non c’era nulla da aggiungere a una prestazione che definire debole è puro eufemismo.

La Rossa, travestita per l’occasione da goffo motoscafo, è risultata semplicemente irricevibile. Non funzionava. Alla vista dell’acqua, come un felino tanto blasonato quanto pusillanime, va in corto circuito. Eppure, a onor del vero, “l’anziano leone Lewis” ci aveva messo parecchio del suo, allo start, a differenza del compagno di scuderia.

Charles, che con sacrosanta ragione punta l’indice sull’inadeguatezza della Rossa in simili frangenti, si scorda tuttavia, all’interno di questo mesto scenario, di chiosare la propria, di prestazione, posta a confronto con quella del sette volte campione del mondo. Hamilton è partito in guerra al via e per i primi giri ha volato.

Britannico sorretto da una sensibilità che evidentemente il monegasco, in questi acquitrini, proprio non riesce a riesumare. Ma Charles Leclerc, dicevamo, ha le sue buone ragioni. Poiché la SF-26, come tutte le sventurate creature partorite a Maranello dal 2019 a questa parte, reca in dote un primato di cui farebbe volentieri a meno.

Parliamo del rifiuto categorico di far funzionare gli pneumatici non appena l’asfalto si inumidisce. Ragion per cui Lewis, dopo appena dieci tornate, si è ritrovato in balia della vettura perdendo ben cinque posizioni. Il retrotreno cuoceva a fuoco lento sino a raggiungere temperature solari, mentre l’avantreno restava gelido.

Gli ingegneri, con quel loro gergo da iniziati, la chiamano “asincronia termica”; noi, più prosaicamente, potremmo definirla la compagna di letto fissa della vettura italiana, che si palesa persino a cieli sereni, molto spesso, specie in qualifica e su particolari layout. Ieri, padrona assoluta della scena, ha castrato ogni residua velleità.

Maranello: cronaca di un pasticcio e mezzo

A margine di questo naufragio, restano un paio di quisquilie da dirimere, come sempre affidandoci alle inconfutabili riprese di bordo. Il mancato rientro di Lewis Hamilton per il cambio gomme è, a ben vedere, un concorso di colpe. Sgomberiamo subito il campo dalla teoria che riguarda il rifiuto dell’ex Mercedes verso il “double stack“.

Un’illazione buona soltanto per i salotti televisivi in cerca di facile caciara per vendere qualche ascolto in più. Lewis, erudito sull’intensità della pioggia, avrebbe potuto (e forse dovuto) far da sé, scegliendo a prescindere di infilarsi in pitlane senza rischiare oltremodo. Non lo ha fatto, e la sua quota di peccato resta.

Tuttavia, la chiamata della Ferrari è giunta con la consueta flemma: meno di due secondi prima dell’ingresso nella corsia box. Ora, pretendere che una vettura lanciata a duecentocinquanta all’ora, sotto il diluvio e in piena traiettoria non rettilinea, inchiodi di colpo per imboccare la pitlane, significa ignorare le leggi della fisica.

Fosse giunto tre secondi prima, l’avviso, staremmo raccontando un’altra storia. L’altro giallo, ancora più colpevole, riguarda la presunta mannaia della penalità su Lewis. Nel primo giro, sverniciando la Haas di Bearman alla 4, l’inglese ha esondato dai limiti del circuito. Il muretto della Ferrari è stato colto dal panico preventivo dei burocrati.

Per questo ha intimato al proprio pilota di cedere il passo all’ottimo super pilotino britannico. Sarebbe bastato sciropparsi un banale replay per comprendere che nessuna sanzione sarebbe mai arrivata: Hamilton era andato largo unicamente per non incrociare le traiettorie con la VF-26, evitando uno scontro certo.

Vasseur: il commovente coraggio dell’ovvio

Oggi, lunedì nove novembre 2026, è una data da segnare col circoletto rosso sul calendario. Sì, perché Frederic Vasseur, fino a ieri reo inconfesso e sommo sacerdote della cultura dell’alibi, ha voluto chiarire (fare altro non era possibile) cosa sia realmente accaduto alle sue vetture nell’arco di quei trecento chilometri.

Ha parlato di una fatica “immonda” nel mandare in temperatura le gomme, tara genetica che ha reso l’auto inguidabile. Una presa di coscienza necessaria e che passa, paradossalmente, in secondo piano soltanto in virtù del risultato del sabato, con quelle penalizzazioni in griglia che hanno compromesso la corsa sul nascere.

Ma domandiamoci: cosa sarebbe successo se le Rosse fossero scattate dalla prima fila? Saremmo qui a celebrare l’ennesima, ancor più plateale figura di un progetto che, sull’acqua, semplicemente annega. Ma a Vasseur va concessa l’attenuante: sedere al timone di Maranello resta, di gran lunga, il ruolo più ostico dell’intera griglia.