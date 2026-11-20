In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Lewis Hamilton a bordo della Ferrari SF-26 nelle Fp2 di Las Vegas

Un venerdì di F1 complicato, quello statunitense, in relazione alle condizioni meteo tutt’altro che buone. FP1 bagnate, seconda sessione con le Intermedie, dove le auto italiane si comportano bene con una messa a punto di base credibile.Tanti dati raccolti per trovare la messa a punto ideale in vista di domani.

GP Las Vegas, resoconto FP1: Ferrari testa una pista assolutamente non praticabile

Piove a Las Vegas. È questa la prima informazione fondamentale che, come è facile immaginare, cambia e non poco il programma di lavoro delle varie scuderie. Il team di Maranello schiera ancora una volta Dino Beganovic, che per queste FP1 prende il posto del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al volante della vettura numero 44.

Il Cavallino Rampante non ha alcuna fretta di scendere in pista, anche considerando la pericolosità del tracciato statunitense in queste condizioni, dove pure la colonnina di mercurio è piuttosto bassa e i livelli di aderenza risultano bassissimi. Tanto per rendere l’idea, i pochi piloti impegnati sul circuito stanno utilizzando le Pirelli full wet.

Questo, tenendo in considerazione che la guidabilità è praticamente assente. Dopo mezz’ora di prove libere tocca alla Rossa: la vettura numero 38 fa il suo ingresso in pista. Si tratta di una sola tornata, ovviamente, durante la quale lo svedese che sostituisce il britannico non può far altro che godersi il panorama tra le luci della città.

Da notare la configurazione dei bargeboard con tre elementi verticali, scelta che si pone in netta contrapposizione rispetto alla versione a singolo elemento che testerà Charles Leclerc. Dieci minuti più tardi anche il monegasco effettua una sgambata con le gomme da bagnato. Leclerc fotografa alla perfezione la situazione via radio.

«Onestamente non c’è motivo per uscire, la pista è decisamente orrenda. Facciamo solo una prova di pit stop. L’aquaplaning è troppo elevato per poter fare qualsiasi cosa». Questo il messaggio che sgombra la questione da equivoci. Per certi versi, possiamo definire il manto stradale del tracciato come una vera e propria pista di pattinaggio.

Di fatto è esattamente ciò che sostiene anche Max Verstappen, quando a bordo della sua Red Bull RB22 prova a fare un giro. Della stessa opinione è il campione del mondo in carica Kimi Antonelli, che attraverso il suo team radio fa sapere come le gomme della sua auto non riescano a trovare il benché minimo contatto con l’asfalto. Sessione inutile.

GP Las Vegas, Resoconto Fp2: Ferrari utilizza diverse mappature del motore

Due ore e mezza più tardi la pista è ancora bagnata. Per lo meno pare non piova più, così da permettere ai team di scendere in pista, girare e asciugare l’asfalto. Anche per questo un po’ tutti abbandonano la pit lane e provano a spingere, questo malgrado per il momento restino le gomme da pioggia (full wet). Lewis Hamilton torna al suo posto.

Parliamo delle uniche mescole che si possono usare. Una considerazione a margine di carattere prettamente tecnico: ambedue le Rosse montano la configurazione dei bargeboard a tre elementi verticali. Il programma di lavoro prevede una serie di giri lanciati, dove il muretto italiano fornisce una serie di suggerimenti alla guida.

L’obiettivo consistente nell’ottimizzare il rendimento. Un test che ovviamente non è poi così utile a livello di messa a punto, ma serve per capire come si comporta la power unit della monoposto italiana. Quello che si sta provando con una certa premura, di fatto, è la fase di deployment.

proprio per questo viene impostata la race mode per simulare l’utilizzo della parte ibrida in piena configurazione da gara. Se ne parla parecchio in radio, utilizzando diverse modalità. Nel mentre la pista sembra che si stia asciugando in maniera lenta e progressiva, sebbene resti ancora molto insidiosa.

Ferrari è rapida con le intermedie

Una volta accumulati una decina di passaggi, le due Rosse tornano in garage. A livello teorico, pare proprio che si sia arrivati al famoso crossover che permette di passare alle mescole Intermedie per il prossimo stint. E in effetti, cinque minuti più tardi, le due SF-26 tornano a calcare l’asfalto con gli pneumatici Pirelli cerchiati di verde.

Con queste coperture le auto spingono maggiormente, riuscendo anche a montare sui cordoli. La confidenza al volante sale, ma di riflesso lo fa pure la percentuale di rischio. Va detto che anche in questa seconda sgambata delle FP2 si continua con la modalità gara per la power unit, sommando tornate una dietro l’altra senza alzare il piede.

Le Ferrari spingono parecchio e sono tra le più rapide in pista. La guidabilità non è perfetta considerando le condizioni, ma le Rosse si comportano bene. Non è stato facile portare in temperatura le mescole, ma, una volta centrato l’obiettivo, il livello di grip è stato piuttosto buono all’interno dello scenario. In tutto parliamo di dodici passaggi.

Ferrari non rischia l’utilizzo delle Soft

Quando mancano dieci minuti le Rosse tornano nel garage, momento in cui la direzione gara sventola la bandiera rossa. C’è della plastica che è volata sino al tracciato. Ecco perché i commissari lavorano per ripulire la pista e l’azione può riprendere: restano poco più di cinque minuti prima di chiudere la sessione.

Charles Leclerc pensava di poter utilizzare le gomme slick, ma dopo una rapida analisi del muretto box, esattamente come il compagno di squadra, si opta per gli stessi treni di gomme Intermedie. Ancora una volta viene impostata la race mode,con le Ferrari che realizzano dei test aerodinamici a velocità costante nell’outlap.

I ferraristi provano a spingere, ma l’usura non permette loro di abbassare i tempi. Si chiudono così le FP2 del GP di Las Vegas, dove il team ha studiato parecchio l’aerodinamica e ha raccolto dati. Domani non dovrebbe piovere e, proprio per questo, la terza e ultima sessione di libere sarà decisiva per deliberare il setup finale.

GP Las Vegas, classifica finale Fp2: