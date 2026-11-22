In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton guidano le Ferrari SF-26 nel GP di Las Vegas

Una corsa che, oltre a non soddisfare, vede l’ennesimo contatto tra i ferraristi. Dieci secondi di penalità per Leclerc, che sperona Hamilton e di fatto compromette il suo risultato. Al netto della competitività del team, si apre un caso con il team radio per Charles, che prima di andare alle interviste deve passare a rapporto dalla squadra.

Ferrari parte all’attacco

Una partenza complicata dalle basse temperature. È un po’ questo il mood di tutti i piloti, che sin dalle prime curve dovranno lottare con gomme non in temperatura. Proprio per questo, dai feed video si osserva come le vetture abbiano un andamento zigzagante nel giro di installazione, nella speranza di attivare quanto meglio possibile le coperture.

Lo stacco delle vetture italiane è buono e nel primo giro ambedue recuperano una posizione. Poi Lewis attacca il compagno e lo passa, prendendo la piazza numero 9. Britannico che supera pure Colapinto per l’ottava posizione, seguito da Charles mezzo giro più tardi. Le vetture modenesi sono ora alle spalle della Mercedes di Antonelli.

All’interno di questo scenario è interessante notare come Lewis scali più marce di Charles, nel tentativo di ricaricare più energia. Strategia che sembra funzionare, anche perché Hamilton, in 3 giri, svernicia Antonelli e si mette in scia di Norris. Kimi che però non ci sta e si riprende la posizione sul ferrarista il passaggio seguente.

Dopo nove passaggi il gruppone è piuttosto compatto. Tanto per capire, tra Verstappen, che guida la corsa, e Lewis Hamilton in nona piazza ci sono solamente 4,5 secondi. I giochi di scia e i pacchi batteria che si scaricano stanno infatti creando questo effetto trenino che tiene tutti molto vicini, al netto delle differenze di prestazione.

Hamilton penalizzato di 10 posizioni

Inevitabilmente le due auto italiane stanno lottando tra di loro. Ambedue montano le gomme Soft che, almeno sino al passaggio numero 12, sembrano funzionare abbastanza bene. La lotta in pista è davvero super serrata: Lewis riesce a passare Norris e nel mentre Charles Leclerc ne approfitta per passare entrambi.

Poi l’inglese della Rossa non ci sta, si rifà sotto e ripassa il compagno di squadra. Tutto questo non piace all’ex Mercedes che, via radio, spiega come questo continuo scambio di posizione stia facendo perdere tempo prezioso ad entrambi. Messaggio ribadito sul feed radio a più riprese e ignorato da Charles, che lo supera ancora per poi essere ri-superato.

E in effetti le due Rosse sono ora in lotta continua. Charles sostiene che continuando così non andrà a finire bene, mentre Lewis chiede al team che il compagno stia dietro. La tensione sale e non promette nulla di buono. Al giro 18 arriva la mazzata: 10 secondi di penalità per Hamilton, reo di aver passato Norris sfruttando i limiti della pista.

Ferrari: recupero lampo di Hamilton

Venti passaggi e arriva la Safety Car per il botto contro le barriere della Cadillac di Perez. Il muretto box ha le idee chiare:stare fuori e non approfittare per il cambio gomme con Lewis, mentre Charles cambia le gomme passando alle Medium. Poco dopo viene comunicata all’inglese la penalità, che ovviamente non gradisce.

Il giro seguente arriva la sosta per Hamilton (che forse doveva arrivare prima), proprio quando Lindblad sbatte contro il muro, in regime di Safety Car, cercando di scaldare le gomme. Lewis torna in pista in quattordicesima posizione, anche lui con le Pirelli cerchiate di giallo, dopo aver scontato la sanzione. Charles è settimo.

Tra le altre cose c’è una pesante lamentela di Leclerc sul motore, che spiega come in uscita da curva nove non ci sia potenza. Dice che lo ripete da inizio gara, ma che nessuno gli ha dato ancora un feedback, specie pensando che Lewis ha una differente strategia in quel punto. Cosa peraltro del tutto vera.

La corsa riparte al passaggio numero 26. Lewis risale in nona piazza prontamente ed è la macchina più rapida in pista nel suo recupero. Charles è sesto, anche approfittando del problema di Hadjar, che deve sostituire l’ala anteriore dopo un contatto. Hamilton raggiunge Colapinto, lo supera e si getta in scia della McLaren di Piastri.

Le due Ferrari a contatto

Nel mentre Charles viene passato dalla McLaren dell’australiano e si ritrova incollato agli scarichi il compagno. Ferrari che ora sono rispettivamente settima e ottava. Mezzo giro e supera il monegasco, salendo in settima piazza. Altre quattro curve e svernicia pure Gasly per la posizione numero 6. L’inglese è lanciatissimo, ma ha ragione in radio.

Spiega come le vetture davanti a lui siano molto veloci sulle rette, considerando che il deficit di potenza della Rossa è evidente, in tal senso. Le preoccupazioni salgono anche perché la lotta tra le Rosse è sempre più serrata. E infatti, un giro più tardi, arriva il contatto tra le vetture di Maranello, con Lewis speronato dal compagno.

Il contatto in curva sette viene notato dalla direzione gara, che potrebbe anche indagare. Lewis è ora decimo, Charles settimo. Mancano dieci passaggi al termine della corsa, alla fine della quale ci sarà molto da dire sull’atteggiamento dei piloti Ferrari, anche perché, come previsto, gli steward stanno investigando.

Ferrari chiude a punti, Leclerc penalizzato

Lewis sta cercando di recuperare terreno mentre arriva la sanzione per Leclerc: 10 secondi. Ancora 6 giri, dove Lewis ha la possibilità di passare Sainz, avvicinandosi alla battaglia tra Leclerc e Colapinto. Il britannico della Rossa passa l’ex ferrarista e si getta all’inseguimento dell’Alpine. È un vero peccato che il contatto abbia frenato la sua corsa.

Nei giri successivi non succede più nulla. Le gomme sono ormai vecchie e il passo non consente a Lewis di chiudere il gap su Colapinto. Ferrari poteva e doveva fare meglio ed evitare, ancora una volta, una lotta fratricida. Settima piazza finale per Hamilton, che si difende coi denti su Russell, il quale dopo il suo incidente era scivolato indietro.

Charles, con la sanzione, è solo decimo. Interessante il team radio finale per il monegasco: sulla radio della numero 16 arriva questo messaggio: “Charles, voglio vederti subito dopo la gara, prima di qualsiasi altra cosa“. La voce pare proprio sia quella di Vasseur, che a quanto sembra è piuttosto arrabbiato…

GP Las Vegas, classifica finale: