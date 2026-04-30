GP Miami, perché Ferrari avrà sempre un limite rispetto a Mercedes

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Ferrari Media Centre Il monegasco Charles Leclerc entra in azione con la Ferrari SF-26

L’impalcatura tecnica della F1 è pronta a subire un profondo scossone. Alla vigilia di Miami, palcoscenico che vedrà l’introduzione di aggiornamenti cruciali, la FIA rimescola le carte con modifiche sulla gestione dell’energia. Intervento normativo che opacizza ulteriormente la comprensione delle dinamiche di gara: Ferrari cosa pensa di ottenere all’interno di questo scenario?

FIA, la stretta sull’energia e il fattore software

Sotto il profilo ingegneristico, La FIA è intervenuto sulla gestione dei flussi ibridi. Il primo provvedimento impone una decurtazione della soglia di energia totale recuperabile nell’arco di una singola tornata, che scende dagli originari 8 a 7 mega joule. La ricaduta in pista sarà immediata: assisteremo a una fisiologica contrazione del fenomeno noto come super clipping, sebbene non sparirà.

Ciò non toglie che mitigare il taglio improvviso delle velocità di punta che si innesca durante la ricarica del pacco batterie è senza dubbio cosa buona. Ad accentuare l’impatto di questa manovra interviene un secondo limite: il taglio della potenza elettrica erogabile. Durante la gara, nelle sezioni della pista in cui le norme vietano l’impiego dell’aerodinamica attiva, l’output massimo precipiterà da 350 a 250 chilowatt.

Questa costrizione innesca un profondo effetto domino. Una mossa che andrà a spostare le finestre strategiche in cui lo sfruttamento del motore elettrico garantirà il reale vantaggio cronometrico. La diretta conseguenza è la totale riscrittura delle logiche inerenti il calcolo relativo al software di gestione: operazione che introduce un certo coefficiente di incertezza.

Un terreno minato in cui la Mercedes entra da favorita: l’architettura software tedesca, preposta all’amministrazione energetica, si è già dimostrata molto più flessibile e meno soggetta alle variazioni repentine delle condizioni del tracciato rispetto ai diretti competitor. Un beneficio che il team di Brackley vorrà far pesare anche nel nuovo contesto competitivo di Miami.

L’efficienza della Ferrari e l’incognita della “Macarena 2.0”

A livello prettamente teorico, la necessità di recuperare una minore quantità di energia gioca a favore degli inseguitori, prospettando un assottigliamento del gap prestazionale dalla Mercedes. Ma in questo bivio normativo, si inserisce la revisione tecnica della Ferrari. La SF-26 attesa a Miami si presenterà in una veste aerodinamica evoluta, votata all’innalzamento dell’efficienza globale.

La finalità è chiara: a parità di velocità espressa rispetto ai rivali che portano in pista la W17, la monoposto di Maranello dissiperà meno energia per fendere l’aria e vincere la resistenza all’avanzamento. Lo studio sullo sviluppo ha interessato l’aggiornamento di ambedue i profili alari e a quanto sembra (da confermare), prevede una modifica dello scarico FTM.

Elemento focale di questo pacchetto è l’attesissima ala denominata “Macarena”, in Florida nella sua versione 2.0. È inutile sottolineare che su tale soluzione tecnica poggiano parte delle speranze ferrariste. Si tratta di interventi propedeutici, la prima fase di un crono programma delineato per pareggiare i conti velocistici a partire dal mese di giugno, quando Ferrari potrà accedere alla deroga ADUO della FIA.

Se l’efficacia di questa componente dovesse rivelarsi all’altezza, combinandosi positivamente con gli altri fattori in gioco per colmare il divario nei tratti ad alta velocità di percorrenza, ecco che per il Cavallino Rampante, si aprirebbe uno scenario vantaggioso di ottima fattura. I primi riferimenti inequivocabili arriveranno dallo studio dell’unica sessione di prove libere (90 minuti per Miami).

Ferrari, il l verdetto del cronometro: tra deficit termico e l’alchimia del setup

Tuttavia, l’ottimismo derivante dagli aggiornamenti aerodinamici sulla SF-26 deve scontrarsi con la spietata realtà del propulsore. La Ferrari patisce tuttora un chiaro deficit di cavalli espresso in via diretta dal motore termico. Una carenza strutturale oggettiva e certificata. Questo limite endemico sancisce un’amara previsione per la tappa in Florida.

Pur con un’efficienza affinata, sui lunghi rettilinei della tracciato statunitense, con ogni probabilità le due Rosse continueranno a pagare un delta sfavorevole nei confronti dei motorizzati Mercedes. Non c’è spazio per miracoli immediati da parte della Scuderia, sebbene l’equazione legata alle varie opzioni di bilanciamento si stia progressivamente allargando.

Ma le prestazioni non nascono unicamente dalle dinamiche energetica. A decidere le sorti del weekend sarà altresì la complessa quadratura del setup: un mosaico di variabili da incastrare disponendo di soli 90 minuti di prove libere. Qualora l’allineamento prestazionale dovesse rivelarsi valido, l’equazione finale sarà risolta dalla bontà del lavoro di messa a punto costruito dal team italiano attorno alla SF-26.