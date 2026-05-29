La FIA bandisce lo scarico aerodinamico nelle stradine Principato: decisivi i limiti cinematici e di sicurezza

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

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Il Gran Premio di Monaco 2026 rinuncia all’aerodinamica attiva: la FIA ha ufficialmente cancellato le zone di straight mode dalle stradine del Principato per stringenti motivi di sicurezza legati al grip e alle decelerazioni. L’unica arma a disposizione dei piloti per tentare i sorpassi resterà l’overtake mode, gestibile esclusivamente in trazione in prossimità della Rascasse. Un’assenza pesante, le cui radici affondano nei rigorosi limiti cinematici e prestazionali imposti dalla nuova generazione di vetture.

L’Overtake Mode come unica variabile tattica

Nel budello del monegasco, l’interazione tra le monoposto e le spietate barriere di guardrail avverrà a profili alari rigorosamente bloccati in posizione di massima incidenza. Nel 2026, quindi, non ci sarà più l’improvviso scarico aerodinamico, bensì tramite una brutale iniezione di potenza elettrica. L’overtake mode è l’erede concettuale ma non tecnico del vecchio DRS.

Mode che troverà la sua unica finestra di attivazione nella sezione più tortuosa e conclusiva del circuito, posizionando il punto di innesco strategico appena prima della Anthony Noghes. Questa specifica configurazione premia l’efficienza della trazione meccanica in uscita dalla staccata della Rascasse, ma certifica al contempo la totale sparizione dello straight mode dal tracciato monegasco.

La gestione strategica dell’energia diventerà l’unico vero ago della bilancia: il boost di potenza garantito dall’ibrido, erogato a chi viaggia a meno di un secondo di distacco, costringerà i piloti e gli ingegneri al muretto a ricalibrare interamente le logiche di deployment senza la riduzione del drag che solitamente aiuta a compensare la frenata del motore termico.

L’assenza dello straight mode comporta una ridiscussione degli assetti. Solitamente vitale sugli altri tracciati per garantire l’efficienza globale del veicolo, il sistema di abbattimento della resistenza all’avanzamento è stato depennato dalla mappa ufficiale della gara più iconica del mondiale. Una decisione che cristallizza l’assetto aerodinamico delle vetture.

Lo fa costringendo i team a deliberare ali da massimo carico senza il compromesso dell’apertura in rettilineo. Ma per comprendere davvero questa “amputazione tecnica”, che a prima vista potrebbe sembrare una semplice limitazione allo spettacolo, bisogna analizzare i calcoli e le simulazioni della FIA, risalendo all’origine normativa e ai limiti fisici imposti dal layout del circuito.

Dinamica del veicolo e sicurezza: il veto della Federazione

Risalendo alle motivazioni ingegneristiche, il veto sull’aerodinamica attiva risponde a criteri di dinamica del veicolo tanto stringenti quanto inequivocabili. Il primo, insormontabile scoglio è l’impatto critico sulle fasi di staccata e sull’energia cinetica da dissipare. L’attivazione dello straight mode riduce la resistenza all’avanzamento, garantendo velocità di punta superiori dai 15 ai 20 km/h.

Arrivare alle frenate monegasche, come la Sainte Devote o la staccata successiva al tunnel, con questa inerzia meccanica e termica aggiuntiva, specialmente quando gli pneumatici accusano l’inevitabile drop prestazionale, è stato giudicato un rischio inaccettabile per l’incolumità. I parametri normativi stabiliscono che ogni zona di attivazione debba avere una durata minima superiore ai tre secondi.

Questo vincolo è introdotto per evitare micro-variazioni repentine del centro di pressione aerodinamico, le quali andrebbero ad aumentare a dismisura il workload del pilota all’interno dell’abitacolo. A Monaco, i rettilinei sono di fatto dei semplici e brevissimi segmenti di raccordo tra curve lente, rendendo fisicamente impossibile rispettare questo parametro di durata imposto.

Infine, c’è è il fattore cruciale legato a stabilità della piattaforma e aderenza. La transizione aerodinamica, con la variazione di incidenza dei flap, può avvenire in sicurezza soltanto in condizioni di assoluta stabilità del grip trasversale e longitudinale, ovvero quando la vettura non sta scaricando a terra coppie estreme.

Monte Carlo è un nastro d’asfalto che vive di frenate al limite, continue crisi di trazione, sobbalzi e variazioni di camber che mettono sotto stress costante la cinematica delle sospensioni. Una transizione improvvisa, con l’asse posteriore già al limite della tenuta, porterebbe a repentine perdite di aderenza, replicando i motivi che già in passato avevano portato al bando preventivo del vecchio DRS sotto al tunnel.