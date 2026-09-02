Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images F1, Monza sigla già un record: si va verso le 400.000 persone

Il Gran Premio d’Italia 2026 si prepara a trasformare Monza in un’enorme marea di tifosi. Non è soltanto l’attesa per la Ferrari o per Kimi Antonelli, arrivato al suo appuntamento di casa da leader del Mondiale. Questa volta il dato che più di ogni altro fotografa la dimensione dell’evento è quello delle presenze: quasi 400mila persone sono attese nell’arco dei tre giorni.

L’annuncio arriva da Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, durante la conferenza stampa di presentazione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026. La domenica è già completamente esaurita: non resta un seggiolino libero. Un risultato che certifica la forza di un appuntamento capace di crescere anno dopo anno e che quest’anno punta a stabilire un nuovo record di pubblico.

Monza prepara un weekend da record

“Siamo già sold out, non c’è più un seggiolino libero per domenica. È una gioia e una soddisfazione. Ogni anno alziamo l’asticella, ci saranno quasi 400mila persone in tre giorni“, ha spiegato La Russa.

Numeri che raccontano più di qualsiasi slogan la dimensione raggiunta dal Gran Premio. Dal 3 al 6 settembre Monza sarà al centro dell’attenzione internazionale, con un pubblico destinato a riempire l’Autodromo Nazionale e a riversarsi sul territorio durante l’intero fine settimana. Per La Russa, al suo primo Gran Premio di Monza da presidente dell’Aci, sarà dunque un’edizione «eccezionale», anche per ciò che accade in pista.

Ferrari e Antonelli, la sfida italiana

A rendere ancora più elettrica l’attesa ci sono infatti i protagonisti italiani della Formula 1. La Ferrari arriva a Monza con una stagione già impreziosita da due vittorie e con il secondo posto nel Mondiale costruttori. Ma gli occhi saranno soprattutto su Andrea Kimi Antonelli.

Il ventenne della Mercedes si presenta davanti al pubblico italiano da leader del campionato, una posizione che trasforma il Gran Premio di casa in uno degli appuntamenti più importanti della sua giovane carriera. La Russa ha ricordato anche il percorso del pilota bolognese, cresciuto all’interno del vivaio Aci prima che Mercedes decidesse di puntare su di lui. A Monza, dunque, il pubblico italiano avrà due motivi fortissimi per guardare alla gara: il Cavallino e il giovane talento che sta contendendo il titolo ai migliori piloti del mondo.

Sessant’anni dopo Scarfiotti

Il Gran Premio sarà anche l’occasione per riportare al centro della memoria l’ultimo italiano capace di vincere a Monza. Sono passati 60 anni dal successo di Ludovico Scarfiotti, ancora oggi l’ultimo pilota italiano a imporsi sul circuito brianzolo.

Durante la presentazione La Russa ha premiato Luigi Scarfiotti, figlio di Ludovico. Al padre sarà inoltre intitolato lo spazio della direzione gara dell’Autodromo, un riconoscimento che lega la storia gloriosa del circuito alla nuova generazione della Formula 1.

Monza oltre la Formula 1

Il record di presenze non rappresenta soltanto un risultato sportivo. Il Gran Premio è ormai un appuntamento capace di produrre ricadute sull’intero territorio lombardo, attirando tifosi, visitatori e attenzione internazionale. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato proprio questo aspetto, definendo Monza un evento dal valore economico e promozionale che supera ampiamente quello della competizione automobilistica.

La macchina organizzativa è quindi pronta. Dal 3 settembre si accendono ufficialmente i motori della settimana più veloce dell’anno. E con quasi 400mila presenze attese, una domenica già sold out e Antonelli leader del Mondiale, Monza ha tutti gli ingredienti per scrivere un’altra pagina della sua lunga storia.