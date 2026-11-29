In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Lewis Hamilton e Charles Leclerc a bordo delle Ferrari SF-26 nel GP del Qatar

Un Gran Premio dove l’obiettivo delle Rosse era quello di tagliare il traguardo. Non c’era altro da fare, purtroppo, considerando che il passo delle SF-26 sin dalle prove libere del venerdì non era all’altezza. Alla bandiera a scacchi, sesto posto per Lewis, settimo per Charles che perde tempo al primo cambio gomme.

Ferrari: Hamilton passa subito Leclerc

Entrambe le Rosse scelgono di prendere il via della gara con gli pneumatici Medium, esattamente come il resto dei piloti. Durante il giro di formazione è un continuo zigzag per portare quanto più possibile in temperatura l’asse anteriore. Lo stacco frizione è piuttosto buono, ma tra i due è Lewis che riesce a sfruttare al meglio la partenza.

L’inglese passa Lawson e il compagno di squadra, prendendosi la settima piazza. Nelle cinque tornate successive non succede nulla: ritmi plafonati e subito una fase di studio. Lewis Hamilton prova ad avvicinarsi alla McLaren di Norris, ma non sembra avere il passo per riuscirci. Nel mentre, alle sue spalle, Charles studia la situazione.

All’ottavo giro arriva la prima informazione interessante sul canale radio della numero 16. Il monegasco lancia un messaggio chiaro: «Rispetto quello che ci siamo detti, ma proverò lo stesso a superare». Il riferimento è senza dubbio alla lotta con il compagno di squadra e alle possibili regole d’ingaggio stabilite dal team.

Ferrari: Hamilton soffre un problema al volante

Si parla anche di gomme e, a quanto pare, il degrado in questa prima parte del Gran Premio è quello stimato al simulatore. Al passaggio numero 11 entra in gioco la virtual safety car. La Ferrari non ci pensa un secondo e richiama Hamilton, per poi cambiare idea all’ultimo secondo: è il momento in cui la sua vettura soffre qualche problema.

Leclerc lo passa e il guaio pare provenga dal volante, che di fatto ha restituito un delta sbagliato in regime di virtual safety car. Poco dopo la corsa riparte e il britannico si ritrova così alle spalle di Charles. Nel mentre Russell aveva effettuato la sosta: impiega quattro curve a superare le Rosse, che erano in testa considerando i pit stop degli altri.

Due giri più tardi Charles Leclerc entra ai box per il cambio gomme e resta bloccato: la posteriore destra non vuole entrare. Quando torna in pista è tredicesimo. Il giro seguente tocca a Lewis, che per fortuna non subisce ritardi sulla tabella di marcia e torna a calcare l’asfalto di Lusail in settima posizione, virtualmente sesto.

Ferrari: Leclerc ha meno degrado di Lewis

C’è pure un altro problema per Lewis, in quanto lo “specchietto virtuale” relativo ai distacchi non funziona. Il britannico viene avvisato: il GPS fa le bizze e lascia il muretto box alla cieca. L’inglese ne prende atto e non demorde affatto: si butta in scia all’Alpine di Colapinto, lo passa in curva 1 e sale in sesta posizione.

Con le gomme Hard il consumo è più forte: un degrado elevato che però è condiviso anche dal resto dei piloti. Le Ferrari fanno quello che possono, ma come abbiamo visto per tutto il fine settimana non hanno il passo per lottare con i primi. Una corsa in cui cercano di ottenere il massimo, lavorando sui dettagli.

Al giro 31 arriva la seconda sosta di Charles, che lo rimette in pista al posto numero 11. Sulla radio di Lewis arrivano i complimenti per la capacità di mantenere un buon ritmo. Lewis che risale sino alla terza piazza allungando il suo stint, posizione che perde qualche giro più tardi per il recupero di Antonelli. Leclerc è settimo.

Poi, al passaggio numero 38, arriva la sosta per Hamilton, con un nuovo treno di Hard montato. Ora è sesto, quando mancano 20 giri alla fine. Lewis chiede perché Charles è solo a 5 secondi. Pare c’entri il degrado superiore per la numero 44. Vuole questi dettagli anche per capire, non avendo informazioni dirette tramite il GPS.

Ferrari stoppa Leclerc nel finale

Nell’ultimo stint di gara è piuttosto chiaro come le Rosse non abbiano alcun obiettivo tranne quello di portare le vetture sul traguardo. Davanti, Mercedes, McLaren e la Red Bull di Verstappen non sono raggiungibili. L’unico target potrebbe essere l’ennesima sfida interna, se Charles riuscirà a chiudere il gap di 4,5 secondi sul compagno.

Leclerc ci prova e quando mancano 5 giri porta il gap a 2 secondi. La sfida potrebbe accendersi. Ma a tre giri dalla fine arriva il team radio per il monegasco: «Manteniamo le posizioni». Charles lo accetta malvolentieri, si fa vedere nei retrovisori, ma poi molla la presa. La gara si conclude così. Testa ad Abu Dhabi, è meglio.

GP Qatar, classifica finale: