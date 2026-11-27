In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26 nelle Fp2 del Qatar

Un venerdì complicato, in cui il team italiano non è stato in grado di stabilizzare l’auto nelle due sessioni di prove libere. Il potenziale potrebbe anche esserci, ma la messa a punto di base non ha fornito l’handling adatto ai ferraristi. I piloti hanno provato diverse regolazioni, ma nessuna ha cambiato le cose. Serve un reset per domani.

Ferrari ancora lontana dall’ottimo

Il tempo è prezioso. Sembra essere questo l’atteggiamento della Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar. Pronti, via in pista con Charles Leclerc a bordo della SF-26 dotata di Pirelli a banda gialla, mescola utile per capire il comportamento dell’auto in base al setup scelto in fabbrica.

Lo segue a ruota Hamilton con la medesima configurazione. La prima sensazione non è negativa, ma, sebbene la stabilità sia buona, la velocità delle Rosse è tutto tranne che esaltante. C’è un po’ di difficoltà nel centrare l’apice nelle curve più rapide, così come nel mettere a terra tutti i cavalli della power unit nella fase di trazione.

Un primo assaggio in cui si nota allo stesso tempo il deficit del motore, con una fase di deployment che non sembra centrata per ottimizzare il rendimento. Non sono arrivati particolari commenti via radio, solo i vari suggerimenti degli ingegneri di pista per cercare di migliorare l’handling dei piloti nel primo stint.

Ferrari sempre lontana ma consapevole, forse…

Per andare a prendere quel berragazzo di Antonelli, che al momento sta girando come un fulmine, gomito fuori dal finestrino, le Rosse devono senz’altro capire come ottimizzare la vettura. E la sensazione viene confermata dalle parole di Charles sul canale radio della numero 16. Messaggio senza dubbio interessante.

Il monegasco si dice abbastanza soddisfatto, ma preferisce cambiare completamente il bilanciamento dell’auto, sommando ben 8 click sull’avantreno. Hamilton preferisce restare più neutro, invece, lamentandosi solo della potenza che manca dopo curva 1. Questo conferma la suddetta configurazione dell’ibrido ancora fuori fase.

Ferraristi che restano molto lontani dalla vetta, più di un secondo di distacco, ma che non fanno volutamente caso ai riscontri cronometrici. Pare quasi sia qualcosa di calcolato. Messi da parte 45 minuti di sessione si procede con il programma di lavoro per testare le vetture Italiane in configurazione high fuel.

Ferrari studia una Rossa difficile da interpretare

Anche nella simulazione del passo gara le distanze restano importanti. Run che Lewis deve interrompere a metà per un passaggio sui cordoli troppo aggressivo che potrebbe aver danneggiato il fondo della monoposto. Per questo rientra ai box e, dopo un check di 5 minuti, torna in pista passando dalle Medium alle Hard.

Anche Leclerc effettua una sosta, ma solo per passare alle gomme cerchiate di giallo. In tutto parliamo di una decina di giri complessivi per ambedue. Per tirare le somme: curva 1 è il punto in cui le SF-26 soffrono maggiormente nella mera fase di staccata. Per questo hanno lavorato e non poco sul brake shape.

Parliamo della regolazione dinamica in staccata per “ammorbidire” la curva di risposta del freno e impedire all’avantreno di “tuffarsi” troppo all’interno. Over rotation buona per girare la vettura, ma da gestire, insomma. C’è anche una certa carenza di rotazione nelle curve più rapide, che ovviamente rallenta l’auto.

GP Qatar, resoconto FP2: Ferrari non migliora

Ancora gomme Medium per le Rosse, che abbandonano la pit lane simulando subito il giro di qualifica. Nel primo tentativo non è semplice capire, servono ulteriori conferme. Lewis Hamilton evidenzia subito un comportamento chiaro: un sovrasterzo troppo aggressivo. Un aspetto confermato anche dalla vettura di Charles.

Nel secondo tentativo il monegasco, spingendo forte, perde il posteriore e compie un 360 gradi ad alta velocità. Uno snap importante che, per fortuna, non causa alcun problema alla vettura. Come nelle FP1, il distacco rispetto ai primi è ancora molto pesante, superando il secondo abbondante.

Via radio c’è sempre una certa tranquillità di base, come se i riscontri cronometrici fossero sotto controllo. Non si capisce se sia una questione assodata o meno. Di certo le indicazioni di Lewis non sono buone. Al rientro in garage dopo il primo run, il messaggio è chiaro: “La vettura è piuttosto instabile, specie al posteriore.”

Ferrari non sa trovare la quadra sul setup

Il secondo run si stoppa per una bandiera rossa. Una sosta di circa dieci minuti, di cui il box della Ferrari approfitta per studiare la telemetria. Quando riprende l’azione in pista, è subito l’ora della verità. Ambedue le SF-26 montano un treno di Soft, alzano le mappature della power unit e provano un giro spinto.

Trenta secondi e ancora red flag per il problema di Pierre Gasly, che resta insabbiato. Altri cinque minuti e si riparte:sempre Soft, quelle di prima, e medesimo obiettivo sotto braccio. Gli alfieri della Rossa provano a spingere, ma l’auto resta molto instabile. Correzioni a non finire e retrotreno nervoso, situazione difficile da gestire.

Informazione di servizio: la direzione gara allunga la sessione di 10 minuti viste le due bandiere rosse. Tornando alla Rossa, il problema principale si spiega con un concetto: l’impossibilità di stabilizzare la downforce prodotta dall’auto.Anche per questo continuano ad arrivare modifiche al carico sull’avantreno.

Per l’ultima sgambata si torna alle Medium. Una serie di passaggi senza alzare il piede, in cui le Rosse cercano un minimo di costanza. Come nelle FP1, i tempi non sono buoni e restano lontani dalla vetta. Per di più la power unit Ferrari, l’ottima, fa le bizze e lascia a piedi il sette volte campione del mondo. Senza dubbio il modo più adeguato per terminare la sessione, in cui il device motoristico italiano si prende la scena.

GP Qatar, classifica finale Fp2: