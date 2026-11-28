In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26 nella qualifica del Qatar

C’era un venerdì da sistemare e una sessione classificatoria in cui esprimere il massimo livello era l’obiettivo. Alla bandiera a scacchi della qualifica, però, Hamilton si aggiudica la nona piazza, mentre Leclerc conquista la posizione numero sette. Un sabato dove la vettura migliora a livello di bilanciamento ma che non traduce in pista il lavoro svolto.

GP Qatar, resoconto FP3: Ferrari sposta l’equilibrio della SF-26 al retrotreno

Le due auto italiane scendono in pista dopo quindici minuti. Mossa che porta con sé la consapevolezza di dover attendere una pista gommata, con l’obiettivo di racimolare da subito riferimenti sul giro secco quanto più veritieri possibile. La scelta sulle mescole ricade sulle Pirelli cerchiate di rosso.

Da subito si nota una certa attenzione al ciclo di isteresi, importantissimo per accedere alla massima aderenza possibile.Le vetture sembrano più stabili, ma i tempi continuano a essere piuttosto lontani dal vertice. Lo stesso secondo abbondante del venerdì. Arrivano poi delle correzioni sull’anteriore per capire come trovare più balance.

Il secondo tentativo conferma l’assenza di correzioni sul volante. Pare che il team abbia fatto una scelta mirata: spostare il balance verso il posteriore, con un avantreno buono ma ancora migliorabile. I tempi si abbassano nei passaggi successivi, ma i distacchi sono ancora alti. A quanto pare ora saliranno le mappature motore.

Ferrari: un passo avanti sull’handling che non si traduce sul cronometro.

Negli ultimi quindici minuti di sessione le Rosse migliorano ancora i tempi. Peccato che lo facciano pure gli altri. Il balance resta buono, migliore rispetto a ieri, sebbene alcune sbavature rimangano. Charles sa interpretare meglio la vettura, mentre Lewis, in questo secondo run, non riesce a farla girare e lo commenta in radio.

Hamilton che non riesce a trovare il giusto feeling con l’auto per tutta la sessione, fermato anche dal traffico. Il suo compagno ci riesce, ma paga comunque otto decimi alla Mercedes di Kimi Antonelli. Gap che si somma in tutti e tre i settori. Non c’è un solo e vero colpevole: power unit, uso gomme e balance portano a questo risultato.

GP Qatar Q1: Ferrari è sempre lenta

Le due vetture italiane abbandonano la pitlane quando sono passati circa due minuti. Ambedue sono dotate di pneumatici a banda rossa: gomme Soft, per intenderci. C’è ancora tanta cura nei dettagli per attivare le coperture, un tasto da sempre un po’ dolente per il team di Maranello. Il primo tentativo ricalca le sensazioni delle libere.

L’auto è parsa abbastanza composta in linea generale, sebbene restino delle sbavature nelle fasi di ingresso. Anche i distacchi non sono differenti: circa 7-8 decimi dalla vetta. Una breve pausa ai box e poi ancora in pista per il secondo run, dove sostanzialmente non cambia nulla. Non sarà affatto facile, questa qualifica, per la Rossa.

GP Qatar Q2: Ferrari passa il taglio, ma che fatica

Già nella seconda parte della sessione le cose potrebbero complicarsi e non poco. Come spesso succede, anche le gomme non riescono a dare il massimo: un dato che emerge chiaramente osservando la dashboard del volante. A conferma di questo, il livello di grip non è propriamente ottimale, come nel venerdì di Lusail.

I ferraristi sembrano usare un diverso warm-up per attivare le coperture. Dopo aver spinto al massimo per un giro, le Rosse tornano in garage. Sono ancora molto lente, con un gap di circa un secondo dalla vetta. Come anticipato nelle FP3,è piuttosto evidente come la somma di più fattori renda le SF-26 particolarmente deboli in Qatar.

Parliamo di deployment, bilanciamento non perfetto e mancanza di aderenza. Ci sono sovrasterzo e sottosterzo assieme, infatti, segno che le coperture Pirelli non funzionano nella maniera corretta. La Ferrari torna in pista per l’ultimo run della Q2, ancora su Soft nuove. Ambedue passano il taglio per poco. Inutile: il ritmo non c’è.

GP Qatar Q3: prestazione orribile della Rossa

Interessante il team radio di Lewis Hamilton, in cui chiede ai meccanici di lavorare meglio con le termocoperte. E in effetti questo è un bel problema. Lo scopo della Rossa era quello di “ammorbidire” l’anteriore, caricarlo maggiormente e attivarlo di riflesso meglio. Ma è palese che non stia succedendo affatto. Per contro l’avantreno si satura.

Anteriore che scivola e la temperatura al cuore della gomma resta fredda. Un circolo vizioso difficile da gestire. Il primo run della Q3 è di assaggio con gomme usate, il secondo con mescole nuove. Uno scenario in cui Charles Leclerc si becca 1,2 secondi dalla pole, Hamilton 1,4. Settima e nona posizione finale per la qualifica più brutta dell’anno.

Qualifica GP Qatar, classifica finale: