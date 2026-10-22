GP Stati Uniti, Ferrari cala l’asso: aggiornamenti chiave in ottica 2027

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26 a Singapore

Il Gran Premio degli Stati Uniti segna il crocevia tecnico definitivo per la Ferrari. Il pacchetto di aggiornamenti previsto ad Austin, focalizzato sull’evoluzione di fondo e fiancate, va oltre la chiusura dell’attuale campionato. È il collaudo in pista decisivo per validare le scelte ingegneristiche e gettare le fondamenta aero meccaniche per la prossima campagna agonistica.

La strategia aggressiva della Ferrari

La guerra degli aggiornamenti rappresentava uno snodo cruciale del nuovo regolamento F1 2026. Un’evoluzione logica: l’apertura di un ciclo normativo spalanca strade di sviluppo inedite. Ferrari ha investito molto su questo fronte, adottando un approccio mirato fin dai test in Bahrain. Il piano era semplice: aggredire le norme per capitalizzare un vantaggio immediato.

Valutare una strategia richiede l’analisi di molteplici parametri e la prospettiva dell’intera stagione. A sole sei tappe dal termine del mondiale, tracciare un bilancio sulla Rossa diventa possibile. Al netto della power unit, rimasta pressoché immutata nonostante i due interventi in deroga ADUO concessi dalla Federazione Internazionale, il lavoro di Ferrari sugli update ha prodotto risultati?

Il nodo propulsore complica chiaramente l’analisi. Il deficit di cavalli ha compromesso le prestazioni della SF-26 per tutto l’arco del campionato. Ciononostante, il telaio della vettura modenese ha dimostrato qualità evidenti: l’auto genera molto carico e vanta un’ottima capacità di inserimento in curva. La trazione è buona, non all’altezza dei migliori perché limitata da un retrotreno a tratti instabile.

Anche qui pesa parecchio la power unit: nell’erogazione ai bassi regimi, di fatto, il deficit di potenza innesca scompensi importanti. A questo si somma la resistenza all’avanzamento prodotta. La SF-26 crea molta spinta verticale, ma sconta un coefficiente di penetrazione aerodinamica peggiore rispetto a Mercedes e Red Bull. Una caratteristica che amplifica le lacune del motore italiano.

Il Cavallino Rampante ha deliberato l’ultimo macro-pacchetto di aggiornamenti al Gran Premio di Spagna. Da quel momento, ha introdotto solo micro-sviluppi per affinare i concetti aerodinamici. Questo percorso non ha mai permesso alla Rossa di sfidare direttamente la supremazia Mercedes. Nel frattempo, McLaren prima e Red Bull poi hanno scalato le gerarchie della griglia. Ferrari è arretrata? Sì.

Una flessione che deriva anche da una scelta consapevole, mossa a livello strategico da due chiare necessità: da una parte verificare la correlazione tra simulatore e pista, dall’altra l’esigenza di focalizzarsi sul futuro. L’allineamento dei dati con il mondo virtuale resta uno degli snodo più importanti per l’evoluzione del progetto, al pari della questione gestionale riferita al budget cap in ottica 2027.

I tecnici dovevano analizzare le soluzioni più efficaci emerse in griglia, ragionare e poi prendere quella che va definita la decisione più importante della stagione: insistere sulla base tecnica della SF-26 o virare verso concetti aerodinamici più redditizi concessi dal regolamento. Un bivio fondamentale, destinato a condizionare l’intera campagna 2027. Da qui, l’importanza degli update previsti per Austin.

Ferrari: il fine settimana più importante dell’anno

La Rossa porta in pista un pacchetto completo incentrato su fondo e corpo vettura. Il pavimento dell’auto rappresenta l’elemento cardine per la complessa gestione dei flussi inferiori e laterali, con novità previste sull’intera macro-componente. Per quanto riguarda l’aerodinamica superiore, invece, l’attenzione si concentra maggiormente sulle fiancate, una delle zone nevralgica per la Formula 1 attuale.

Mercedes ha assimilato i concetti Red Bull, adottando una conformazione a scivolo per massimizzare l’effetto downwash e indirizzare la massa fluida verso il diffusore. McLaren, fedele a questa impostazione sino al Gran Premio di Baku, ha fatto marcia indietro per privilegiare la pulizia dei flussi. Ferrari ha ritoccato le pance solo a Barcellona, mantenendo poi un assetto stabile.

Proprio in questa sezione potrebbe emergere una nuova direttrice di sviluppo. Resta da verificare se Maranello opterà per un deciso cambio di tendenza o persevererà con l’attuale filosofia. Questo pacchetto di aggiornamenti delle Rossa costituisce lo snodo cruciale verso il 2027: getterà le basi aerodinamiche per la monoposto della prossima stagione. Vietato sbagliare, insommaAustin, il weekend più importante della stagione per la Rossa: in Texas si delibera l’impostazione tecnica della prossima vettura.