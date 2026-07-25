GP Ungheria, Ferrari getta la pole: Hamilton penalizzato parte quinto

Qualifiche amare a Budapest: la Rossa non massimizza il potenziale e Lewis perde la prima fila per una penalità di 3 posizioni

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Zander Arcari

analista specializzato di Formula 1

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

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GP Ungheria, Ferrari getta la pole: Hamilton penalizzato parte quinto
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Lewis Hamilton (Ferrari) al termine della qualifica del GP di Ungheria
Cosa ha detto Hamilton sulla penalizzazione? Quali sono le dinamiche delle gomme? Perché c'era bandiera rossa?

L’avvio delle FP3 presenta subito una sfida per le due SF-26: l’asfalto misura 10 gradi in più rispetto al venerdì, stravolgendo le normali dinamiche di attivazione e gestione delle gomme. Durante i primi giri di esplorazione, Charles Leclerc decide di non ritoccare il proprio assetto, mentre Lewis Hamilton richiede subito una modifica, chiedendo due scatti in più sull’ala anteriore per migliorare l’inserimento.

Il piano di lavoro viene però bruscamente interrotto da una bandiera rossa di dieci minuti. Alla ripartenza, l’attenzione del box prosegue con la simulazione di qualifica, dovendo fronteggiare avversari apparsi fin da subito molto più agguerriti. Nonostante il fastidio del traffico, Lewis riesce temporaneamente a imporsi in vetta con parziali record.

L’inglese non è del tutto soddisfatto della propria vettura, in quanto deve gestire un sovrasterzo ancora presente, anche se meno penalizzante rispetto alle FP2. Il clima via radio dei ferraristi svela alcune tensioni. Da un lato, Charles lamenta grosse difficoltà nell’attivare la gomma. Dall’altro, Lewis mostra insofferenza per le continue e minuziose regolazioni che deve apportate alla sua monoposto.

Nonostante queste difficoltà di warmup e un giro tutt’altro che perfetto, Leclerc riesce a piazzare la zampata: lo fa staccando il compagno di squadra di quasi quattro decimi e salendo in testa. La sessione prosegue con un breve test a serbatoi pieni di circa cinque tornate, dove le Rosse offrono riscontri rassicuranti. Si torna poi ai box per un rapido studio della telemetria.

A dieci minuti dal termine, i piloti montano Soft nuove. Il giro di lancio è aggressivo, ma il cronometro evidenziadifficoltà nel secondo settore. Leclerc, ostacolato anche dal traffico, accusa un ritardo di oltre tre decimi dalla vetta; Hamilton fa un po’ meglio, ma senza brillare. I tentativi successivi si infrangono sugli errori: Charles blocca in curva 1, mentre Lewis perde il posteriore nel T2.

La Ferrari chiude la mattinata senza aver trovato la giusta quadra sul giro secco. Le due SF-26 hanno perso la naturale docilità di manovra vista il venerdì, rivelandosi più scorbutiche. Gli ingegneri del Cavallino Rampante dovranno fare quadrato per bilanciare l’auto nel secondo settore, un intervento cruciale in vista di una qualifica che si preannunciava tiratissima.

GP Ungheria, analisi Qualifica: Ferrari perde la pole per un soffio

La sessione classificatoria si apre con le gomme Medie, una mescola ignorata nelle libere del sabato. Lewis Hamiltonmette subito in cassaforte il passaggio del turno con un giro pulito ed efficace. Per Charles Leclerc, invece, l’avvio è in salita. Ostacolato dal traffico e privo del giusto feeling con la sua SF-26, il monegasco è costretto agli straordinari.

Nonostante un tempo che gli avrebbe già garantito l’accesso in Q2, il monegasco decide comunque di effettuare ulteriori giri per cercare quella sintonia con la vettura che sembra ancora mancargli. Il ferraristi migliora, ma incassa comunque due decimi abbondanti dal compagno. Alla fine chiude in una pozione che lascia presagire una qualifica in salita.

Quando il gioco si fa serio, la gestione termica degli pneumatici diventa l’assoluta priorità. Leclerc è il primo a sfidare il cronometro montando le Soft nuove, guidato passo passo dall’ingegnere Bozzi. La sfortuna però è in agguato: un lungo di Hadjar innesca una bandiera gialla, costringendolo ad alzare il piede proprio nel terzo settore e rovinando il suo giro.

Lewis Hamilton, sceso in pista poco dopo, non perdona: stampa un parziale record nel T3 e si prende la vetta, pur dichiarandosi insoddisfatto via radio. Il secondo e ultimo run rimette le cose a posto: con gomma fresca Charles strappa la seconda posizione, mentre Lewis si accontenta della terza con coperture usate. La Ferrari dimostra di essere della partita? Finalmente sì.

L’atto finale è un duello sui dettagli, dove l’outlap per innescare correttamente l’isteresi della gomma fa la differenza tra la gloria e la sconfitta. Nel primo assalto decisivo, Hamilton strappa la pole provvisoria, ma il suo giro è sporcato da due errori che lasciano margine agli avversari. Charles è ancora in difficoltà e accusa due decimi di ritardo.

Un errore in curva 1 figlio di pneumatici troppo freddi gli preclude la prima fila. Per questo chiede a Bozzi maggiore aggressività nel giro di lancio successivo. Il secondo e ultimo tentativo si trasforma però in un disastro. Lewis sbaglia nuovamente l’approccio in curva 1, compromettendo da subito la sua rincorsa, purtroppo imitato a ruota da Charles. Ferrari esce in pista troppo presto? È probabile.

A mettere la parola fine sulle speranze arriva il testacoda di Verstappen, che costringe i ferraristi ad alzare definitivamente il piede.Ad approfittarne è un chirurgico Lando Norris, che porta la sua McLaren davanti a tutti per l’inezia di 12 millesimi. Nel box italiano resta l’amaro in bocca: senza quelle piccole sbavature nel primo tentativo, Hamilton avrebbe conquistato la partenza al palo.

GP Ungheria, risultati qualifica:

POS NO PILOTA TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 4 Lando Norris McLaren 1:18.277 1:17.456 1:17.207 16
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.730 1:17.803 1:17.219 15
3 16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.984 1:17.626 1:17.445 20
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:18.726 1:18.393 1:17.479 20
5 81 Oscar Piastri McLaren 1:18.891 1:17.928 1:17.684 15
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18.656 1:18.249 1:17.725 18
7 63 George Russell Mercedes 1:18.856 1:18.445 1:17.760 20
8 6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:18.754 1:17.872 1:17.856 14
9 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19.233 1:18.360 1:18.281 18
10 27 Nico Hulkenberg Audi 1:18.796 1:18.639 1:18.686 18
11 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:19.161 1:18.765 12
12 10 Pierre Gasly Alpine 1:19.741 1:18.844 12
13 43 Franco Colapinto Alpine 1:19.771 1:19.027 12
14 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:19.069 1:19.105 11
15 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:20.010 1:19.734 12
16 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:20.126 1:19.808 15
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:20.233 6
18 55 Carlos Sainz Williams 1:20.621 9
19 23 Alexander Albon Williams 1:20.658 9
20 18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.659 8
21 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:20.886 10
22 11 Sergio Perez Cadillac 1:21.322 9
Charles Leclerc Ferrari Gp ungheria