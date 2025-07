La prossima tappa di F1, la quattordicesima, si correrà sullo storico tracciato dell'Hungaroring, in Ungheria. Scopriamo gli orari per seguire l’evento live o in differita

ANSA Si corre all'Hungaroring: gli orari TV della F1 in Ungheria

Il circus della Formula 1 si prepara a un appuntamento cruciale e avvincente: il Gran Premio Lenovo d’Ungheria 2025, l’ultima sfida prima della meritata pausa estiva. Questo quattordicesimo round della stagione si svolgerà sulla stretta e tortuosa pista dell’Hungaroring, situata nella pittoresca Budapest, promettendo emozioni e, forse, qualche sorpresa in un fine settimana che va da venerdì 1° a domenica 3 agosto.

Le aspettative all’Hungaroring

I riflettori sono puntati ancora una volta sulla McLaren, che arriva in Ungheria con i favori del pronostico. La scuderia ha dimostrato una superiorità schiacciante, conquistando ben 10 vittorie su 13 gare finora disputate, un dominio che ha notevolmente ampliato il suo vantaggio nella classifica costruttori, specialmente dopo la straordinaria doppietta ottenuta in Belgio. La leadership tra i piloti è saldamente nelle mani di Oscar Piastri, che ha ritrovato il successo a Spa e che proprio all’Hungaroring aveva celebrato la prima delle sue otto vittorie in F1 dodici mesi fa. Il suo compagno di squadra, Lando Norris, lo tallona da vicino in classifica, con soli 16 punti di ritardo, rendendo la sfida interna alla scuderia di Woking un elemento di ulteriore interesse.

Anche la Ferrari scenderà sul tracciato con l’ambizione di replicare le recenti buone prestazioni. L’obiettivo è chiaro: puntare a un’altra volta alle prime tre posizioni, come splendidamente fatto in Belgio da Charles Leclerc, che ha raggiunto il suo quinto podio in questa stagione. Lewis Hamilton, reduce da una bella rimonta a Spa, cercherà di replicare le sue otto vittorie sulla pista ungherese, un record che lo rende il più titolato su questo circuito. Sarà un fine settimana della verità anche per Max Verstappen, il quattro volte campione del mondo. Nonostante la vittoria nella Sprint nell’ultimo appuntamento in Belgio, Verstappen è rimasto fuori dal podio nel Gran Premio vero e proprio, un segnale che la Red Bull non è più il punto di riferimento tecnico indiscusso, come lo era stato negli anni precedenti. Tuttavia, l’Hungaroring evoca bei ricordi per l’olandese, che ha trionfato a Budapest sia nel 2022 che nel 2023.

La situazione in casa Mercedes appare più altalenante. Al contrario, George Russell e, soprattutto, Andrea Kimi Antonelli hanno mostrato nette difficoltà nelle ultime corse, e per loro l’Ungheria potrebbe rappresentare un banco di prova cruciale per ritrovare il passo. L’Hungaroring è una pista che storicamente può riservare sorprese, come dimostrato nel 2021 dalla vittoria inaspettata di Esteban Ocon con l’Alpine. Un elemento che potrebbe aggiungere ulteriore imprevedibilità a questo weekend è il pericolo pioggia, un fattore che spesso rimescola le carte in tavola in F1.

Orari TV e programmazione

Per gli appassionati che non vogliono perdersi nemmeno un istante dell’azione, il Gran Premio d’Ungheria 2025 sarà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207), disponibile anche in mobilità tramite SkyGo e in streaming su NOW, con tutte le sessioni in diretta. Per chi preferisce il chiaro, TV8 (tasto 8 del telecomando del digitale terrestre) offrirà la copertura in differita delle qualifiche e della gara. Ecco la programmazione televisiva completa per il Gran Premio Lenovo d’Ungheria:

Sky Sport F1, canale 207 (in mobilità con SkyGo) e in streaming su NOW (diretta):

Venerdì 1° agosto 2025

09:55 – F3 Prove Libere

11:05 – F2 Prove Libere

13:30 – F1 Prove Libere 1

15:00 – F3 Qualifiche

15:55 – F2 Qualifiche

17:00 – F1 Prove Libere 2

18:25 – Porsche Supercup Prove Libere

Sabato 2 agosto 2025

10:05 – F3 Gara Sprint

11:20 – Porsche Supercup Qualifiche

12:30 – F1 Prove Libere 3

14:15 – F2 Gara Sprint

16:00 – F1 Qualifiche

Domenica 3 agosto 2025

08:30 – F3 Feature Race

10:00 – F2 Feature Race

11:45 – Porsche Supercup Gara

15:00 – F1 Gara 70 giri

TV8 (in differita)

Sabato 2 agosto 2025

18:30 – F1 Qualifiche

Domenica 3 agosto 2025