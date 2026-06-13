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George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna 2026 al termine di una qualifica molto equilibrata tra Mercedes e Ferrari. Il britannico ha fermato il cronometro in 1:14.679, precedendo di appena 64 millesimi Lewis Hamilton, autore di un 1:14.743 che rappresenta la sua migliore prestazione stagionale in qualifica con la Ferrari. Kimi Antonelli ha chiuso terzo in 1:14.998, pagando soprattutto l’ultimo settore del giro decisivo. Le prime tre posizioni sono racchiuse in poco più di tre decimi e lasciano aperta la lotta per la vittoria sul circuito di Barcellona, dove il degrado degli pneumatici potrebbe avere un ruolo determinante nella strategia di gara.

Antonelli non è soddisfatto del terzo posto

Kimi Antonelli non è stato per niente soddisfatto del terzo posto: “Sinceramente non sono molto felice. Ho faticato con il feeling della vettura e il basso grip, attaccando troppo le curve. Nell’ultimo giro ho perso tutto nell’ultimo settore a causa di un paio di scivolate e le gomme mi hanno abbandonato. Tuttavia, il passo sui long run era buono”.

Alla domanda se possa aver influito aver saltato le FP1, il giovane della Mercedes ha risposto: “Difficile a dirsi, forse un po’, ma in generale mi mancava passo sul giro secco questo weekend. Le FP3 sono state molto caotiche per via del traffico, il che ha complicato le cose. Ora mi concentro su domani”.

Russell ritrova fiducia e punta alla vittoria

Invece, per George Russell la pole position rappresenta un importante punto di svolta dopo alcune gare complicate. Il britannico ha spiegato che il risultato non nasce soltanto dalla velocità mostrata in qualifica, ma soprattutto dal recupero delle sensazioni positive che aveva perso nelle ultime settimane.

Russell ha raccontato di aver scelto di tornare a una filosofia di setup più vicina a quella utilizzata a inizio stagione, abbandonando la ricerca continua di soluzioni alternative. Una decisione che gli ha permesso di ritrovare sicurezza e continuità durante tutto il weekend.

Il pilota Mercedes ha indicato Barcellona come il primo fine settimana dopo diversi mesi in cui si è sentito nuovamente al livello mostrato nei test invernali e nelle prime gare dell’anno. Pur partendo dalla pole, Russell non si aspetta una gara semplice: considera Antonelli una minaccia concreta e ha evidenziato il passo mostrato da Hamilton durante tutto il sabato.

Anche sul fronte strategico il britannico si aspetta una corsa movimentata. Secondo lui una sosta singola appare irrealistica viste le caratteristiche dell’asfalto catalano e il comportamento delle gomme osservato nelle prove.

Hamilton approva gli aggiornamenti Ferrari

Lewis Hamilton ha definito la seconda posizione uno dei migliori risultati ottenuti finora da quando veste i colori Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha raccontato di aver affrontato un fine settimana complicato, soprattutto dopo aver saltato la prima sessione di prove libere, problema condiviso con Kimi Antonelli.

Il britannico ha ringraziato il lavoro svolto a Maranello, evidenziando come gli aggiornamenti introdotti sulla SF-26 abbiano contribuito a ridurre il divario dalla Mercedes.

Parlando della gara di domani, il numero 44 non nasconde le difficoltà che potrebbero presentarsi. Partirà dal lato sporco della pista e dovrà affrontare due Mercedes nelle prime posizioni, ma è convinto che il passo mostrato nel weekend consenta di lottare per il podio e, potenzialmente, per la vittoria.

Hamilton ha inoltre indicato alcuni aspetti su cui Ferrari deve ancora migliorare, citando una leggera carenza di potenza in alcune fasi del giro e la necessità di aumentare ulteriormente il carico aerodinamico posteriore. Nonostante ciò, il britannico vede segnali incoraggianti: la squadra continua a crescere e la distanza dai migliori, almeno a Barcellona, è apparsa più ridotta rispetto alle prime gare della stagione.

La classifica completa delle qualifiche del Gp di Barcellona