Getty Images Chance mondiale per Norris, Verstappen, Piastri

Ci siamo, la resa dei conti avverrà domenica prossima ad Abu Dhabi. Lando Norris può guardare tutti dall’alto in basso, grazie ai suoi 408 punti, 12 lunghezze in più di Max Verstappen e 16 in più di Oscar Piastri. Il figlio d’arte di Jos non ha sbagliato un colpo nella seconda parte di campionato e, comunque vada, meriterebbe il quinto riconoscimento iridato per quello che ha dimostrato su una monoposto meno competitiva della MCL39.

Il talento dell’olandese è superiore a quello dei giovani driver della McLaren, ma la vettura è tutto nella Formula 1 moderna. Per questo motivo Lando Norris rimane ancora il favorito assoluto per la conquista del suo primo mondiale nella massima categoria del Motorsport. Nella scorsa edizione Lando ha vinto di gran carriera, sigillando il trionfo del team britannico in classifica costruttori, e gli basterà arrivare al terzo posto, a prescindere dai risultati dei rivali alla corona.

Le possibili combinazioni

Max Verstappen, a quota 396 punti, e Oscar Piastri, salito a 392 con l’ottimo weekend in Qatar, devono solo pensare a vincere. Norris ha un ottimo margine da gestire. L’inglese della McLaren diventerà campione ad Abu Dhabi se Verstappen non riuscirà a recuperare 13 punti. Piastri, invece, non deve ottenere 17 punti. I possibili scenari sono i seguenti:

Norris, come detto, diventa campione se arriva nei primi tre. Con un podio nessuno può superarlo;

Norris è campione se arriva quarto e Verstappen non vince;

Norris è campione se il pilota della RB giunge quarto;

Norris è campione se Piastri non arriva nelle prime due posizioni.

Con un quarto posto il numero 4 salirebbe a 420 punti. Verstappen potrebbe scavalcarlo a quota 421 solo vincendo il GP. Il pilota della Red Bull Racing è condannato a sfoderare una prestazione maiuscola. Con Norris sesto e un bottino di 416 punti finali, Piastri diventerebbe campione solo con la vittoria, idem Verstappen. In sostanza i rivali non possono fare calcoli basati sul piazzamento di Norris. Piastri, ovviamente, deve provare a stare anche davanti a Verstappen e strappare una P1 per laurearsi campione del mondo. Le combinazioni possibili sono le seguenti:

Verstappen campione se vince e Norris arriva quarto o peggio;

se Verstappen giunge secondo Norris deve arrivare settimo o peggio;

Piastri deve vincere ad Abu Dhabi oppure deve essere secondo con Norris fuori dalla zona punti.

Cosa può andare storto

Lando ha trionfato nella scorsa annata, ma nelle precedenti edizioni non è mai salito sul podio. Può sempre accadere un imprevisto in qualifica, magari a causa dei track limits, e con una partenza dalle retrovie rovinerebbe la sua corsa. Come già avvenuto in passato ad Abu Dhabi una SC può cambiare tutto, vedasi anche il terzo posto di Sainz nel GP del Qatar.

Norris potrebbe avvertire la pressione e commettere un errore. Piastri non è detto che lo aiuterà, essendo ancora in corsa. E poi ci sono tutti gli altri piloti che vorranno chiudere il 2025 con una performance di alto profilo. Le Mercedes di Russell e Antonelli sono pericolose e magari un guizzo arriverà anche dai ferraristi. Hamilton è sempre più l’ombra di sé stesso, ma Leclerc ad Abu Dhabi, nelle ultime tre edizioni, è salito due volte sul secondo gradino del podio e nel 2024 sul terzo. Le insidie potrebbero arrivare anche dalle mescole Pirelli o da un incidente a sorpresa. Norris deve rimanere concentrato, perché Max è abituato a forti sollecitazioni e non ha più nulla da perdere.