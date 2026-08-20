In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il britannico Lewis Hamilton (Ferrari) guida la SF-26 al GP di Ungheria

La rincorsa della Ferrari nel mondiale di F1 2026 passa da una sfida tecnica cruciale contro l’attuale supremazia della Mercedes. Se la SF-26 primeggia su vari fronti, il vero gap resta legato all’efficienza della Power Unit, costringendo Maranello a una serrata guerra di aggiornamenti. Per ricucire questo deficit e puntare al vertice, il Cavallino Rampante dovrà estrarre il massimo potenziale da ogni singola novità senza potersi permettere la minima sbavatura. Ci riuscirà?

Il rebus Ferrari non è semplice da decifrare

Uno dei quesiti più interessanti per la seconda parte del campionato riguarda la Ferrari. I fatti sono questi: riuscirà la Rossa a chiudere definitivamente il gap sulla Mercedes e a lottare in ogni gara per la vittoria? Una domanda da un milione di dollari, alla quale rispondere è complicato. L’analisi della situazione ci darà una mano, affrontando la situazione dal punto di vista tecnico e operativo.

Il Cavallino Rampante possiede una vettura molto competitiva: primeggia nella generazione del carico aerodinamico, vanta un asse anteriore solidissimo, sa gestire bene le gomme e produce un eccellente grip meccanico. A ciò si aggiunge l’ottimo rendimento nelle fasi di accelerazione, sia trasversali che longitudinali. Tutti tratti distintivi che fanno della SF-26 una monoposto completa. E la Mercedes?

La W17, bene o male, esprime livelli di prestazione molto simili riguardo alle caratteristiche appena descritte. Tuttavia, l’auto tedesca ha probabilmente maggiore facilità nello scaricare a terra la trazione solo quando l’asfalto è nuovo, mentre un manto stradale più usurato le complica decisamente le cose. Inoltre, per quanto riguarda il livello di downforce generale, paga un piccolo deficit rispetto alla Rossa.

La vera differenza risiede nella power unit: quella che equipaggia le Frecce d’Argento è migliore, in special modo sulle due fasi di carica e scarica (harvesting e deployment). Lo stesso discorso vale per la gestione tramite il software, dato che la Mercedes è il team che riesce a erogare e amministrare al meglio il margine di potenza recuperato dal motogeneratore MGU-K nell’arco del giro. E quindi?

Il vero deficit della Ferrari sulla Power Unit non può essere totalmente colmato nel 2026

“Se la Ferrari avesse lo stesso motore della Mercedes vincerebbe tutte le gare“: parole e musica del campione del mondo in carica della McLaren, l’ottimo Lando Norris, che senza mezzi termini ha espresso una grande verità. Un’opinione ribadita in seguito da altri piloti, tra cui Max Verstappen, a sua volta convinto che la Rossa sia la vettura più completa sotto il profilo meccanico e aerodinamico.

Ma il grattacapo è proprio questo: il motore. La spinta propulsiva non è solamente importante nel 2026, bensì si attesta come la discriminante essenziale per quanto concerne la prestazione, avendo il maggior peso specifico sull’arco della singola tornata. Figuriamoci sulla distanza dei 300 chilometri in assetto da gara. La prima concessione ADUO per la Rossa è già andata in scena a Spielberg.

Una prima modifica capace di recuperare circa 5 cavalli di potenza. Step senza dubbio utile alla causa, ma insufficiente per limare l’intero delta prestazionale su Mercedes. C’è però un altro tassello in arrivo, tra due settimane, in occasione del GP di Monza. Si tratta del secondo update sulla power unit: sarà sufficiente? Non secondo la Ferrari, convinta che un certo deficit continuerà inevitabilmente a palesarsi.

L’importanza degli sviluppi a 360 gradi

Assodato che nemmeno la Rossa sa con precisione quanti cavalli sarà in grado di recuperare, né quale salto riuscirà a realizzare sulla parte ibrida, diventa imperativo produrre aggiornamenti aerodinamici che facciano sempre più la differenza. Ed è proprio qui che Vasseur, come ribadito quest’oggi nell’anticamera del GP d’Olanda, traccia la linea da seguire sul fronte degli sviluppi.

“Vogliamo continuare a essere aggressivi e portare novità a ogni gara“. Una dichiarazione, quella del francese, che non lascia spazio a equivoci: il team di Maranello ha un preciso piano di update che intende rispettare fermamente. Una scelta dettata dalla volontà di crederci per tutta la stagione, fino all’ultima gara, o quantomeno finché la matematica non condannerà il team all’ennesima annata amara.

La guerra degli aggiornamenti detta le gerarchie e, come è facile supporre, la concorrenza non resterà certo a guardare. La Mercedes, ma anche la McLaren (apparsa in forte crescita a Budapest), sono osservate speciali sotto questo punto di vista. Il team tedesco adotta una precisa tattica: introdurre upgrade per mantenere i competitor a debita distanza.

Una strategia messa in atto dopo aver trascorso la prima parte del mondiale a ottimizzare l’auto, conservando le novità per il momento di reale necessità. C’è poi un ulteriore aspetto legato agli sviluppi: oltre a migliorare l’auto, ne spostano inevitabilmente l’equilibrio. Di conseguenza, oltre a produrre upgrade funzionali alla causa, serve essere altrettanto bravi afarli lavorare nel modo corretto in pista.

Il cammino in salita della Rossa, che non può permettersi la minima sbavatura

Siamo arrivati al punto focale dove cercheremo di rispondere alla domanda posta all’inizio dell’articolo. Ricordate? La Ferrari riuscirà a riprendere la Mercedes e a lottare per il titolo? Scartare a priori questa ipotesi sarebbe assurdo. Ciò malgrado serve chiarezza: la percentuale di successo non è così alta come i tifosi vorrebbero. Le ragioni si evinco da quanto scritto finora e sono essenzialmente due.

In primis, il divario sul motore è complesso da gestire, poiché l’ADUO nelle mani della Rossa non consente alla Ferrari di modificare la power unit a proprio piacimento. In secondo luogo, gli update che produrrà la scuderia, per quanto validi, non saranno gli unici sulla griglia, considerando che anche la Mercedes metterà mano alla W17 in diverse occasioni. Quindi: cosa serve alla Rossa per sognare?

Serve azzeccare ogni singola mossa tecnica da qui alla fine del campionato, sperando che i competitor non facciano altrettanto. Ferrari deve capitalizzare ogni singolo Gran Premio e, allo stesso tempo, sperare che gli avversari non lo facciano. Uno scenario praticabile ma, appunto, di certo non semplice. Specie ricordando che, anche nelle due classifiche iridate, la Rossa deve recuperare su Mercedes.

La rincorsa della Rossa passa da una sfida tecnica contro la supremazia tedesca. La SF-26 primeggia su alcune caratteristiche, ma il gap legato all’efficienza della Power Unit è importante. Scenario che obbliga una serrata guerra sugli aggiornamenti. Per ricucire il gap e puntare al vertice serve estrarre il massimo da ogni singola novità, senza potersi permettere la minima sbavatura: ed è proprio questo il punto più difficile.