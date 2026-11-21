In pista per la prima volta all\'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Charles Leclerc (Ferrari) a bordo della SF-26 nella qualifica del Gp di Las Vegas

L’ennesima dimostrazione di due gravi problemi della Rossa: gestione gomme e deficit della power unit. Sono questi i due punti che pesano nell’economia prestazionale delle vetture italiane, che purtroppo non vanno oltre l’undicesima e la dodicesima posizione nella qualifica del Gran Premio di Las Vegas.

GP Las Vegas, resoconto Fp3: Ferrari studia la SF-26 in configurazione gara

Finalmente asciutto: la terza sessione di prove libere di Las Vegas si apre con questa notizia importante, che ha dato la possibilità ai piloti di sfrecciare sul tracciato statunitense. Ferrari non ha perso tempo e ha cercato di mettere assieme tutte le poche informazioni raccolte nella giornata di ieri per fare quadrato.

Nel primo stint le Rosse hanno calzato le mescole rosse, producendosi da subito in una simulazione passo gara.L’obiettivo era mettere fieno in cascina e capire quanto più possibile il comportamento della vettura italiana. Uno scenario in cui sono arrivate diverse indicazioni su come gestire la power unit.

Stesso discorso per tutte quelle regolazioni inerenti all’handling che, nel primo stint con più benzina a bordo, è parso tutto sommato piuttosto buono. Va detto che i test sul motore sono stati diversi, considerando che Charles Leclerc, nel mezzo della prova high fuel, ha lamentato cali di potenza sui rettilinei, un deployment non efficiente.

Ferrari lavora sull’ibrido

Dopo una breve sosta ai box, le due SF-26 sono tornate in pista. Lo hanno fatto con gli pneumatici Pirelli a banda gialla. Nei primi stint Ferrari non ha cercato i tempi, dedicandosi esclusivamente all’impostazione dell’auto. Un contesto in cui emerge, come sempre in questa stagione, un certo atteggiamento sovrasterzante.

Un dettaglio importante riguarda la scelta aerodinamica. Ambedue le auto, infatti, montano la configurazione dei bargeboard a singolo elemento, accoppiata al supporto del retrovisore sprovvisto della deriva verticale per indirizzare i flussi. Una scelta votata alla diminuzione della resistenza all’avanzamento per favorire le velocità di punta.

Nella seconda parte delle FP3 sono scattate le prove sul giro veloce. Dai feed video si è notato chiaramente il tipo di deployment, in cui l’energia del motore prodotta dalla parte ibrida viene meno in certe zone. Una di queste è il tratto ad alta velocità di percorrenza che porta le vetture a tagliare la linea del traguardo.

Anche nel canale radio di Lewis Hamilton si menziona il deployment nel secondo stint. Il muretto parla di una potenza che non riesce a coprire tutto quanto il giro nella maniera sperata. Per questo Ferrari ha studiato la miglior configurazione tenendo presente che il deficit di potenza non può sparire, è ovvio, ma può essere ottimizzato.

Ferrari: emergono i soliti deficit della rossa

Nell’ultima sgambata ancora simulazione sul giro secco, questa volta con le gomme Soft. Uno dei problemi emersi riguarda ancora una volta la difficile generazione del grip. Si tratta di temperatura. Inoltre il traffico non ha aiutato i ferraristi. Uno scenario in cui è emersa pure una carenza di rotazione, data dalle mescole imperfette sul ciclo di isteresi.

In tutto questo, le basse temperature di Las Vegas ovviamente non aiutano, ma è altresì chiaro come i tratti distintivi di base della SF-26 non si sposino affatto bene con la pista statunitense. La conclusione dell’analisi è qualcosa di già ampiamente visto nell’arco della giornata: serviva un chiaro passo in avanti sulla gestione di gomme e deployment.

GP Las Vegas, Q1: Lewis in seria difficoltà con le gomme

Evoluzione della pista: è questa la parola più importante per la sessione classificatoria numero 21 della stagione. Una situazione strettamente legata alla capacità di espletare un ciclo di isteresi congruo per accedere al massimo grip disponibile, che Ferrari dovrà dimostrare di essere in grado di amministrare.

Le SF-26 scendono in pista con le gomme Soft. Durante l’outlap si lavora parecchio sull’asse anteriore, zigzagando a più non posso per cercare di immettere temperatura sull’avantreno. Un provvedimento che si prolunga anche nei giri successivi, a rimarcare le difficoltà delle Rosse da questo punto di vista.

È nei primi due settori che si nota maggiormente la mancanza di aderenza, zone in cui le auto italiane incassano il gap maggiore dai primi. Solo al terzo giro le coperture iniziano a funzionare bene, momento in cui Charles segna addirittura il miglior tempo, aiutato da un’importante scia presa tra T2 e T3. Ma Lewis è più in difficoltà.

Per l’inglese è complicato gestire questa situazione. Ci sono dei messaggi radio interessanti sul feed della numero 16 che riguardano la power unit. Pare che Leclerc non riesca a dopo un giro lanciato, sebbene si avvalga della modalità “Magic”, studiata proprio per favorire l’accumulo dell’energia.

Anche per questo il monegasco chiede di essere erudito il più possibile dal muretto. Mentre Leclerc è tra i primi, Hamilton soffre tremendamente e passa il taglio solo in dodicesima posizione. Il britannico si lamenta parecchio delle gomme, con cui è costretto a lottare per la solita assenza di grip.

GP Las Vegas, Q2: Ferrari eliminata

Si parte, sempre con le Pirelli cerchiate di rosso e con il medesimo lavoro stressante sulla temperatura dell’asse anteriore.La pista si sta gommando e di riflesso è più rapida, fattore che aiuta minimamente le Rosse. Lewis riesce a marcare un giro decente, non soffrendo come prima sulle coperture. Pesa un errore in curva 1.

Charles è mezzo secondo più rapido, però, e i rischi per il britannico della Ferrari sono alti se non riuscirà a trovare qualcosa in più sulle coperture. Dopo 4 giri sul groppone, infatti, serve ancora lavorare sulle gomme anteriori di Lewis. C’è anche parecchio traffico, che non sta rendendo le cose più semplici.

Hamilton riesce a chiudere un buon giro che lo mette in ottava piazza. Ora fase di ricarica e poi l’ultimo tentativo per entrambi i ferraristi. Uno scenario in cui i piloti non sono in grado di migliorarsi, visto che il grip non è sufficiente e produce qualche sbavatura di troppo. Purtroppo, la qualifica delle Rosse finisce qui.

Va detto che oltre alle gomme, come era prevedibile, la fase di ricarica deficitaria non ha permesso ai ferraristi di avere la massima energia nell’ultimo tentativo. Ne abbiamo già parlato nelle FP3 e, puntualmente, questo problema si è presentato ancora in qualifica. Leclerc aveva più passo del compagno e poteva entrare in Q3.

Purtroppo, proprio sul più bello ha commesso un errore fatale. Al contrario, il passaggio di Lewis Hamilton era molto pulito ma, appunto, il deficit improvviso di potenza, tra l’altro segnalato in radio da Carlo Santi, ha frenato l’inglese. Insomma, Ferrari affonda ancora sui due problemi più grandi emersi sin dal venerdì nelle FP2: gomme e power unit.

GP Las Vegas, classifica finale qualifica: