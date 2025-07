Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Finisce l'era di Christian Horner alla Red Bull

Martedì 8 luglio 2025 rimarrà una data significativa nella storia della Formula 1 e, in particolare, per la Red Bull Racing. È stata l’ultima giornata di Christian Horner da team principal della Red Bull. La notizia, che ha scosso il paddock, è stata poi comunicata al personale del team di Milton Keynes segnando la fine di un’era durata oltre vent’anni. La decisione è stata presa in seguito a una riunione d’urgenza tenutasi dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, alla quale hanno partecipato i co-proprietari Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz, insieme al direttore sportivo Oliver Mintzlaff. Nonostante Horner avesse un contratto in scadenza a fine 2030, si è giunti alla risoluzione. La notizia è stata inizialmente divulgata in esclusiva dalla tedesca Bild e quasi immediatamente confermata dagli olandesi del De Telegraaf.

Volontà di cambiare dopo un periodo d’oro

Secondo il resoconto della Bild, la decisione è stata fortemente voluta da Oliver Mintzlaff e si fonda su tre principali motivi. Il primo e forse più impellente è stato la necessità di arginare la frustrazione di Max Verstappen, un elemento chiave per la stabilità e le performance del team. In secondo luogo, è emerso un eccessivo accentramento di poteri di Horner, una situazione che non era ben vista dai piani alti della dirigenza Red Bull. Infine, ma non meno importante, ha pesato lo scandalo che lo aveva visto protagonista lo scorso anno e che, secondo le previsioni, avrebbe potuto tornare d’attualità all’inizio del 2026, con l’avvio di un processo per comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. Questi fattori combinati hanno creato un clima insostenibile, culminato nella sua uscita immediata dal team.

L’addio avrà effetto immediato, e Christian Horner lascia così la squadra dopo oltre venti anni di servizio ininterrotto. Il manager inglese, ora 51enne, aveva iniziato la sua avventura con la Red Bull nel gennaio 2005, proprio all’alba dell’ingresso del marchio austriaco in Formula 1. La sua permanenza è stata sinonimo di un successo straordinario, costellata di vittorie e titoli che hanno plasmato la storia recente di questo sport. Sotto la sua guida, la Red Bull ha conquistato la bellezza di 8 titoli piloti (quattro con Sebastian Vettel e altrettanti con Max Verstappen) e 6 mondiali costruttori, un palmarès che testimonia la sua incredibile capacità gestionale e sportiva.

Un nuovo team principal

A conferma delle voci diffusisi in mattinata, la Red Bull ha ufficializzato la destituzione di Christian Horner dal suo incarico di team principal e amministratore delegato della squadra. Non solo, ma il team ha già annunciato il nome del suo successore: la scelta è ricaduta su una soluzione interna, con la promozione di Laurent Mekies dalla Racing Bulls. Questo avvicendamento ha innescato un riassetto dirigenziale nel team minore, con Alan Permane che passa da direttore sportivo a team principal della Racing Bulls. La notizia è stata confermata tramite un comunicato stampa, che ha incluso le parole di Mekies, il quale ha descritto l’esperienza come “una fantastica avventura” elogiando lo spirito del team e definendo Alan “l’uomo perfetto per questo ruolo“. Anche Permane ha espresso il suo onore nell’assumere il nuovo incarico, ringraziando Oliver Mintzlaff e Helmut Marko per la fiducia e dichiarandosi impaziente di proseguire il buon lavoro svolto da Laurent. Si chiude così un capitolo fondamentale per la Red Bull, aprendo nuove prospettive per il futuro della scuderia.