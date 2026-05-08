In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il direttore FIA delle monoposto di F1 Nikolas Tombazis

La FIA rimescola le carte della F1. Il Consiglio Mondiale ratifica l’intervento correttivo d’emergenza sul protocollo ADUO, la scialuppa di salvataggio pensata per i fornitori di Power Unit in affanno. L’obiettivo sul fronte sportivo e quello politico: scongiurare il rischio che l’era quinquennale dei V6 ibridi si tramuti in un dominio incontrastato, offrendo una via d’uscita a chi sconta un gap prestazionale troppo severo.

ADUO: la nuova mappa delle scadenze e dei checkpoint

Le tensioni geopolitiche hanno costretto i vertici parigini a intervenire. Le rinunce forzate ai Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, corse non disputate nel mese di Aprile, hanno di fatto smantellato la struttura di un mondiale inizialmente pianificato su 24 appuntamenti. Scenario che ha reso inapplicabile la precedente e rigorosa divisione in quattro moduli da sei gare.

L’ADUO, nato come meccanismo flessibile per arginare il naufragio tecnico dei motoristi, necessitava di un ricalcolo imminente. La tappa di Miami, concepita all’origine come sesto atto dalla FIA e prima scadenza di valutazione, si è disputata come quarto round assoluto. Per questo, il primo esame ufficiale sui valori in campo slitterà al termine del prossimo Gran Premio del Canada, ora promosso a quinto evento dell’anno.

Periodo ADUO Originale Aggiornato PERIODO 1 Dopo il Round 6 Dopo il Round 5 PERIODO 2 Dopo il Round 12 Dopo il Round 11 PERIODO 3 Dopo il Round 18 Dopo il Round 18

Attraverso questa delibera, il WMSC ha riaffermato la propria autorità nell’adeguare i termini regolamentari in base agli scossoni del calendario. Sarà dunque l’Ungheria (undicesimo round) a segnare la chiusura del secondo ciclo di verifiche prima della pausa estiva, mentre la terza finestra di valutazione si dilaterà fino a includere sette gare complessive.

Nuovi parametri di sviluppo al banco prova

Ma il vero punto di rottura prende forma all’interno dei poli ingegneristici. L’organo di governo ha mantenuto intatto il sistema canonico degli incentivi: un deficit dalla vetta compreso tra il 2% e il 4% garantisce un aggiornamento di omologazione aggiuntivo per il trimestre seguente, un bonus che raddoppia per chi accusa ritardi superiori al 4%.

A subire uno stravolgimento radicale è invece l’Articolo 5.2.7 del Regolamento Operativo. Le classi di beneficio per le simulazioni al banco prova si frammentano ora in sei distinti scaglioni, alzando l’asticella delle concessioni a livelli inesplorati. In precedenza, la soglia critica massima si fermava all’8% di disavanzo (premiata con un limite di 190 ore supplementari.

Deficit Indice Prestazionale Ore Operative Extra (Originale) Ore Operative Extra (Aggiornato) < 2% 0 0 Tra 2% e < 4% 70 70 Tra 4% e < 6% 110 110 Tra 6% e < 8% 150 150 Tra 8% e < 10% 190 190 > 10% – 230

La nuova architettura del testo contempla uno scenario assai più allarmante, estendendo la copertura anche a chi sfora il muro del 10% di svantaggio. Questa manovra protettiva, ratificata dalla FIA, lascia intuire in modo lampante che le prime misurazioni dei valori abbiano colto in fallo un costruttore ( la logica punta su Honda), precipitato in una voragine tecnica ben più acuta di quanto i commissari stessi preventivavano.

Il compromesso finanziario e l’equilibrio del Budget Cap

A chiudere il cerchio, il supporto ingegneristico trova un riflesso speculare nei protocolli economici. Le attuali norme finanziarie della Formula 1 accordano ai motoristi con oltre il 10% di deficit una riduzione fittizia colossale: parliamo di 11 milioni di dollari in sede di bilancio, sebbene tale franchigia rimanga un’esclusiva legata unicamente alla stagione di debutto. Mossa che non va intesa come un’elargizione gratuita.

Al contrario su tratta di un’elasticità monitorata: le agevolazioni garantite dall’ADUO all’interno del tetto di spesa esigono un rientro chirurgico. I team possono sfruttare questa iniezione immediata di capitali per tamponare l’emergenza. Tuttavia dovranno saldare il debito sottoponendosi a limiti finanziari ben più stringenti nelle stagioni a venire, garantendo l’assoluto pareggio nel computo dell’intero ciclo normativo.