Liberty Media ha completamente trasformato il circus della Formula 1 con un approccio innovativo che ha dato i suoi risultati rispetto alla gestione Ecclestone

ANSA Boom di ascolti in F1 nel 2025

Quando il potente uomo d’affari Bernie Ecclestone decise di cedere il carrozzone della massima categoria del Motorsport al gruppo americano di Liberty Media c’erano forti perplessità. L’idea che la Formula 1 potesse evolversi in uno show business, mettendo da parte l’evento racing, è stata spazzata via da una rivoluzione che ha visto sempre più appassionati di nuove generazioni interessarsi all’automobilismo. In passato le sfide in pista erano seguite da una ristretta cerchia di appassionati, amanti della tecnica, che apprezzavano i cavalieri del rischio nei tracciati più importanti al mondo.

Oggi il sogno di un ragazzino è quello di vivere l’emozionante atmosfera del Paddock, dove fioccano iniziative che hanno trasformato i 22 piloti della griglia in delle superstar. Una evoluzione naturale, dettata anche dal boom dei social media, che ha reso ancor più popolare a livello mondiale la F1. Lo scorso anno sono stati addirittura 3,87 miliardi i ricavi generati dal gruppo F1, con una crescita del 14% rispetto al 2024. Un fatturato record per Liberty Media, che dal 2017 detiene le quote di maggioranza del circus e nel 2025 ha scelto di procedere all’acquisizione anche della MotoGP.

Boom di ascolti

Il 75esimo campionato della storica F1 ha generato un incremento dell’utile operativo del 28% su base annua, toccando quota 624 milioni di dollari. Negli Stati Uniti, dopo decenni fallimentari, la massima categoria del Motorsport è finalmente diventata popolare. La Formula One Group ha siglato contratti milionari con top brand come Lego, Disney, Pepsi e Apple. Nomi che consolidano i ricavi, con i diritti televisivi che hanno rappresentato il 31% delle entrate, seguite dai proventi derivanti dai promoter dei Gran Premi (26%) e dalle sponsorizzazioni, oltre una quota del 20% (21,7%). Il restante 20% è dovuto a servizi complementari come i pacchetti hospitality e servizi di lusso per vip.

Gli ascolti in diretta sono cresciuti tra il 21% e il 24% nel 2025. I ragazzi delle nuove generazioni non si perdono un GP e anche l’affluenza complessiva negli autodromi ha toccato quota 6,75 milioni di spettatori, salendo del 4% rispetto al 2024. L’impatto commerciale legato all’uscita del film ufficiale dedicato alla Formula 1 ha ulteriormente aiutato il bacino di utenza in aumento a livello internazionale. Il CEO Stefano Domenicali ha dichiarato:

“Siamo di fronte a una nuova stagione da record. Il nostro sport non è mai stato così forte, come dimostrano i partner di primo livello con cui collaboriamo”.

Vola la MotoGP

Non sorride solo la F1, ma anche la classe regina del Motomondiale che ha debuttato in Thailandia con il successo di Marco Bezzecchi. Lo scorso anno la MotoGP ha segnato ricavi pari a 573 milioni di dollari, ottenendo una crescita del 14% su base annua, mentre l’utile operativo è salito dell’86%, arrivando a 54 milioni di dollari.

Con un calendario sempre più ricco i pacchetti hospitality hanno garantito maggiori entrate. In TV gli ascolti sono cresciuti del 9%, con una affluenza del 21% in più sulle tribune rispetto al 2024. Liberty Media vuole estendere le strategie commerciali vincenti della F1 alla MotoGP e non si escludono weekend di gara condivisi in futuro. L’addio di Valentino Rossi sembra finalmente essere stato metabolizzato dai fan e la sfida tra Aprilia e Ducati è più accesa che mai. Lo storico CEO del gruppo Carmelo Ezpeleta ha annunciato: