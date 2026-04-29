Gp Miami, arriva l’ora della verità per le ambizioni di Ferrari

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Ferrari Media Centre Il monegasco Charles Leclerc a bordo della Ferrari SF-26

La F1 sbarca in Florida per un fine weekend che si preannuncia cruciale per le ambizioni del Cavallino Rampante. Ferrari si presenta a Miami armata di un massiccio pacchetto di sviluppi e spinta dalle recenti direttive FIA sull’ibrido. Ma in un mondiale 2026 così ostico, nulla può essere dato per scontato. Con il formato Sprint ad alzare la posta in gioco, trovare il bilanciamento perfetto nell’unica sessione di prove libere estesa a 90 minuti sarà il vero ago della bilancia.

Ferrari ricerca l’efficienza: il primo pacchetto evolutivo

Lo sviluppo a stagione in corso è il cuore pulsante dei nuovi regolamenti della Formula 1 2026. A Miami debutterà il primo vero aggiornamento aero-meccanico sulla SF-26. Parliamo di un pacchetto che coinvolge una revisione estesa di ala anteriore, bargeboard, fondo, diffusore e ala posteriore, oltre a una ricalibrazione dell’incidenza dello scarico FTM.

L’obiettivo ingegneristico è cristallino: incrementare l’efficienza aerodinamica. Se nel misto la vettura modenese detta il passo, sui rettilinei il gap velocistico con le power unit Mercedes resta severo. È fondamentale, però, gestire le aspettative: gli aggiornamenti in Florida non rappresentano una soluzione definitiva, ma uno strumento per mitigare le criticità.

Una monoposto più efficiente incontra meno resistenza all’avanzamento, consentendo di non dissipare energia preziosa e garantendo una finestra di gestione ibrida nettamente più ampia nell’arco del giro. Questo è il ragionamento alla base della Rossa, in attesa dell’ADUO. A supportare la rincorsa ecco le nuove disposizioni della FIA, che hanno abbassato il limite di energia erogabile a 7 MJ per tornata.

Questa mossa argina l’abuso del super-clipping osservato nelle prime tre tappe iridate, venendo incontro alle difficoltà intrinseche palesate finora dalla monoposto italiana. Eppure, per riuscire a sbloccare il reale potenziale della vettura, la chiave di volta rimane la power unit. Non è un mistero: Ferrari attende con ansia l’introduzione del tanto chiacchierato update motoristico.

Solo in quel momento, presumibilmente a fine giugno, si potrà tracciare un bilancio definitivo o comunque reale sulle prestazioni della Rossa. I riflettori sono puntati sul sistema ADUO: Maranello è chiamata a centrare l’obiettivo con una soglia che si aggira intorno al 2%. Il modo in cui i motoristi riusciranno a concretizzare questo salto prestazionale farà la vera differenza.

Il jolly aerodinamico: la conferma dell’ala Macarena

Tra i dettagli tecnici più intriganti spicca la validazione, giunta dopo il recente filming day sul tracciato di Monza, della super chiacchierata “ala Macarena”. Questa specifica architettura, che ha già spinto la Red Bull a trarne ispirazione (tra le altre cose), si potrebbe rivelerà alquanto decisiva su di un circuito dove, in bona parte, l’efficienza aerodinamica dell’auto ha un peso specifico molto elevato.

Il suo principio di funzionamento mira a mitigare il carico generato dal complesso fondo-diffusore, abbattendo drasticamente la resistenza indotta sui rettilinei. Questo update mirato potrebbe essere l’arma in più per dimezzare (almeno) il ritardo dalle W17, considerando come sia lecito aspettarsi una contromossa immediata da parte della Mercedes per difendere il proprio vantaggio.

GP Miami, la trappola del setup in Florida

Al netto dei fattori macroscopici, il Gran Premio di Miami nasconde insidie da non sottovalutare. Il layout della posta americana mostra tratti ad altissima velocità di percorrenza a porzioni di pista guidate e in rapida successione. Uno scenario del germe esalta il ruolo della gestione termica. Sebbene il manto stradale non sia particolarmente aggressivo, Pirelli optato per la gamma di mescole più morbida.

Un fattore che va per forze di cose tenuto in conto: improvvisi picchi di temperatura potrebbero introdurre variabili imprevedibili. Per di più c’è il rischio di forti temporali, altro elemento che potrebbe mischiare le carte in tavola. Se le novità aerodinamiche della Ferrari funzioneranno come deliberato, la squadra godrà di una finestra di setup più larga.

Tuttavia, la vera sfida sarà trovare l’alchimia tra tutti i parametri in gioco. In un fine settimana Sprint, imboccare un vicolo cieco a livello di setup (avendo a disposizione una sola sessione di libere) può compromettere il resto del weekend. Sarà l’ottimizzazione chirurgica dei marginal gain a stabilire se la Rossa ha finalmente le carte in regola per iniziare a ricucire lo strappo con le Frecce d’Argento.