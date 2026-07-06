F1, il Mondiale è aperto: perché Ferrari e Hamilton adesso possono crederci

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

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Per settimane si è parlato di un campionato destinato a trasformarsi in un affare privato della Mercedes. Prima Andrea Kimi Antonelli, poi George Russell, la sensazione era che il titolo mondiale 2026 avesse già imboccato una direzione precisa. Silverstone, invece, ha ribaltato ancora una volta la sceneggiatura. La vittoria di Charles Leclerc nel GP di Gran Bretagna non è soltanto il ritorno al successo della Ferrari, è il segnale che il Mondiale è apertissimo. Perché quando nelle ultime 4 gare si alternano 4 vincitori diversi, significa che nessuno è realmente padrone della F1.

Kimi Antonelli ha smesso di dominare a Monaco il 7 giugno, una settimana dopo Lewis Hamilton sorprendeva tutti e vinceva a Barcellona. Il 28 giugno è arrivata la risposta di George Russell in Austria e ora il ritorno di Leclerc a Silverstone. Una serie di gare dove il britannico della Ferrari ha continuato a collezionare podi e prestazioni sempre più convincenti. Il dato più significativo, non è quello delle vittorie, è la classifica. Dopo il GP Gran Bretagna, infatti, i primi tre del Mondiale sono racchiusi in appena 32 punti: Antonelli resta leader con 179, Russell sale a 154 e Hamilton è ormai vicinissimo a quota 147 punti. In pratica, poco più di una vittoria piena separa il leader dal sette volte campione del mondo.

Il campionato ricomincia da Silverstone

La Ferrari è tornata e non solo con Leclerc. Per mesi il Cavallino ha inseguito e subito critiche, aveva mostrato velocità in qualifica senza riuscire a trasformarla in continuità la domenica. Ha alternato lampi a weekend complicati, ma Silverstone racconta una storia diversa. La Ferrari è stata la macchina più competitiva nel momento decisivo del weekend. Leclerc ha conquistato una vittoria pesantissima, la prima da oltre un anno, mentre Hamilton ha chiuso terzo dopo una scelta strategica arrivata nel finale dietro Safety Car. Lo stesso inglese, a caldo, ha ammesso che senza quel pit stop avrebbe probabilmente ottenuto il secondo posto. Un risultato finale che cambia la prospettiva. Per la prima volta nel 2026 Ferrari non ha avuto un solo pilota competitivo, li ha avuti entrambi. Quando Leclerc e Hamilton riescono a lottare contemporaneamente per il podio, il peso della Rossa nel Mondiale cambia completamente.

Il profumo dell’impresa

C’è un’altro aspetto che va oltre la classifica, Hamilton non sta ancora guidando la Ferrari che sogna ma sta iniziando a guidarla come soltanto lui sa fare. La Sprint di Silverstone aveva già raccontato una Ferrari velocissima, con il britannico secondo al traguardo alle spalle del solo Antonelli. Domenica è arrivato un altro podio, il quarto stagionale, che lo porta a soli 32 punti dalla vetta del Mondiale. Non sono pochi ma nemmeno tanti. Soprattutto se si considera che mancano ancora oltre metà delle gare e soprattutto se davanti nessuno riesce a costruire una vera fuga.

Antonelli ha perso punti pesantissimi proprio nel weekend in cui sembrava poter allungare definitivamente. Russell continua a essere solidissimo, ma alterna vittorie a giornate meno brillanti. Dietro, Norris e Piastri continuano a togliersi punti a vicenda. Verstappen, invece, paga una stagione troppo complicata e una Red Bull lontana dagli standard degli ultimi anni. In questo mosaico, Hamilton rappresenta forse la variabile più imprevedibile. Perché nessuno in griglia conosce meglio di lui come si costruisce un Mondiale. Il campionato ha cambiato volto.

Cambiano gli equilibri

C’è un’immagine che racconta meglio di qualsiasi statistica ciò che sta accadendo. Fino a qualche settimana fa sembrava che ogni gara avesse un favorito quasi obbligato. Adesso non è più così, ogni circuito cambia gli equilibri. Ogni weekend racconta una storia diversa, Mercedes resta probabilmente la vettura più completa. Ferrari invece è quella che cresce più rapidamente. McLaren continua ad avere uno dei migliori pacchetti aerodinamici anche se fin qui inespresso. Red Bull, pur vivendo una stagione complicata, mantiene il potenziale per inserirsi nella lotta quando tutto funziona e quando Max Verstappen lo decide. Forse è proprio questa la F1 che tutti aspettavano. Quella in cui non basta avere la macchina migliore ma serve interpretare alla perfezione ogni singolo fine settimana. Il Mondiale più bello degli ultimi anni? Forse è ancora presto per dirlo. Ma una cosa appare evidente, Silverstone non ha semplicemente assegnato una vittoria, ha restituito imprevedibilità a un campionato che rischiava di prendere una strada ben definita.

“Tra la gara Sprint e le qualifiche abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura e sono riuscito a ritrovare quel feeling che mi era mancato nelle ultime gare. Oggi ne abbiamo avuto la conferma” il commento a fine gara di Leclerc. “Risultato molto positivo e altro importante passo nella giusta direzione. Porteremo con noi gli aspetti positivi di questo weekend e continueremo a spingere al massimo nelle prossime gare” ha replicato Hamilton. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vasseur: “Qui in pista e a Maranello tutti hanno svolto un ottimo lavoro per ridurre il divario da chi ci precede”.

In casa Mercedes invece si racconta di una drammatica domenica a Silverstone. “A volte siamo stati sfortunati, e alla fine, siamo diventati anche un po’ fortunati. La Safety Car ha giocato a nostro favore perché tutti dietro di me avevano montato pneumatici freschi. Se fossimo andati a correre di nuovo, probabilmente avrei perso almeno una posizione” il commento di Russell. “Non possiamo permetterci di continuare a soffrire di questi problemi di affidabilità” il pensiero di Wolff.

Il segreto Ferrari

La vera forza della Ferrari è avere 2 leader. Un elemento che potrebbe fare la differenza nella seconda parte della stagione. Ferrari non dipende più soltanto da Leclerc, Hamilton sta diventando un secondo leader tecnico oltre che sportivo. L’esperienza dell’inglese sta finalmente accelerando la crescita della squadra. Lo si vede nelle strategie, lo si percepisce nella gestione del weekend. Tutto confermato dagli sviluppi portati in pista nelle ultime gare. Anche quando il risultato finale non è perfetto, la sensazione è che la Ferrari abbia finalmente trovato una direzione precisa. E quando un team ritrova certezze tecniche, gira tutto a favore e spesso arrivano anche le certezze sportive. Oggi nessuno può sentirsi al sicuro e la Ferrari lo sa bene. A Silverstone era presente anche John Elkann, che ha potuto celebrare dal vivo un successo pesantissimo, arrivato nel momento forse più importante della stagione.

Antonelli resta il leader e continua a essere il riferimento della stagione. Russell è lì, pronto ad approfittare di ogni occasione. Ma subito dopo c’è Hamilton, tornato a vedere il titolo da vicino. Inoltre Leclerc, con questo successo, potrebbe aver ritrovato quella fiducia che negli ultimi mesi sembrava smarrita. La Ferrari aveva bisogno di un weekend così.

Metà stagione da vivere

La F1 aveva bisogno di un GP così e di una classifica così con 4 piloti, 4 storie e 4 monoposto capaci di vincere. Con oltre metà stagione ancora da disputare, adesso nessuno può più nascondersi. Hamilton aveva bisogno di vedere il Mondiale di nuovo a portata di mano e forse per la prima volta nel 2026, il Cavallino può davvero guardare tutti dall’alto negli occhi. Perché la classifica dice Mercedes ma il vento, improvvisamente, soffia forte dalle parti di Maranello.

È forse questo il regalo più bello che Silverstone potesse fare agli appassionati: restituire incertezza. Da qui in avanti non conterà soltanto avere la macchina più veloce, ma chi saprà sbagliare meno quando la pressione salirà. Il Mondiale 2026, che fino a poche settimane fa sembrava avere un copione già scritto, oggi è diventato una corsa tutta da vivere e questa, per la F1 e per chi la ama, è la vittoria più importante.