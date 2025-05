Ferrari, diatriba Leclerc-Bozzi: la sosta di Lewis frena i piani di Charles

In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) prima del Gran Premio di Imola 2025

Per il nostro consueto appuntamento con i team radio, questa volta abbiamo deciso di focalizzarci unicamente sulla discussione domenicale tra Leclerc e Bozzi in regime di Safety dal sabato. Ferrari viene eliminata in Q2 con ambedue le monoposto. Dopo il primo tentativo con le Pirelli C6 usate, i meccanici montano un set nuovo sulle rosse ma le gomme non si attivano. Leclerc sbotta in radio, ma non sarà l’unica discussione del weekend.

Charles voleva fermarsi ma le condizioni di gara non lo hanno permesso

Nella seconda parte della corsa, Kimi Antonelli è costretto al ritiro a causa di un problema all’acceleratore. A quel punto entra in pista la Safety Car, ma il monegasco aveva già effettuato il cambio gomme in precedenza passando alle Hard. Inizia pertanto una diatriba via radio per valutare un’ulteriore sosta. Si parla sulla possibilità di realizzarla o meno e che mescola usare, ma nel mentre Hamilton la effettua rompendo i piani ipotetici della numero 16.

Quando la possibilità di “pittare” svanisce, Charles non è convinto, ironizza sul fatto che il box del Cavallino Rampante ha dato priorità a Lewis, quando invece gli era stato detto che l’inglese non aveva intenzione di fare la sosta. Bozzi cerca di calmarlo ma Leclerc resta agitato, commentando in maniera negativa la scelta che poteva rendergli davvero complicata la ripartenza, considerando le gomme troppo usate rispetto agli avversari.

Per di più, quando all’ultimo istante viene richiamato ai box, il monegasco preferisce non imboccare la corsia box, in quanto si accorge che in realtà Hamilton era entrato per sostituire le coperture. Charles resta fuori per evitare un doppio pit che gli avrebbe fatto perdere tempo prezioso, con il rischio di farsi superare dagli avversari e rientrare in pista troppo attardato nella classifica generale.

BB: “Dobbiamo stare fuori, non abbiamo gomme per arrivare alla fine del Gran Premio”.

CL: “Sì ma le Soft sarebbero comunque meglio delle mescole che ho adesso…”

BB: “Mancano 17 giri Charles, 17 giri per arrivare alla fine…”

CL: “Quanti giri hanno le Medium?”

BB: “Le Medium che abbiamo in garage hanno fatto 11 tornate”.

CL: “Dimmi quali sono le migliori… abbiamo un treno di Soft nuove no?”

BB: “Hamilton non è entrato ai box là davanti”.

CL: “Non mi interessa questo… stiamo parlando delle mie gomme Soft”.

BB: “Sì… abbiamo le Soft, vuoi le Soft nuove? Dimmelo ora”.

CL: “Con le gomme che ho adesso non farò una buona ripartenza…”

BB: “Box Charles box, fammi sapere se vuoi un ritocco al flap anteriore”.

CL: “Non sono entrato ma Lewis sì. Non volevo aspettare dietro di lui e perdere più posizioni… vabbè”.

BB: “Ok, adesso dobbiamo per forza restare fuori”.

CL: “Ovviamente…”

BB: “Ok Charles, cerca di raffreddare le gomme, sono sicuro che in parte sono in overheating”.

CL: “Dai, credo che possiamo vincere la corsa con Lewis…”

BB: “Charles… cerca di resettare la mente”.

CL: “Sei sicuro che non possiamo fare la sosta ora? Non sono ancora dietro la Safety Car”.

BB: “No… tutti stanno spingendo adesso, quindi dobbiamo recuperare il tempo”.

CL: “Ma se io adesso non posso spingere, non possono farlo nemmeno quelli dietro…”

BB: “Adesso puoi spingere Charles, spingi, sei davanti ad Albon”.

CL: “Albon in che posizione è?”

BB: “Albon Hard nuove, Norris Hard nuove, Piastri ha le stesse gomme che hai te con 17 giri all’attivo”.

CL: “Quante macchine abbiamo dietro con gomme nuove?”

BB: “Albon nuove, Russell usate, Hamilton nuove”.

CL: “Sto cercando di capire se possiamo finire a punti o no. Con queste gomme sarà incredibilmente difficile alla ripartenza”.

BB: “Dietro Hamilton c’è Sainz con le Hard, gomme che hanno gli stessi giri delle tue. Poi c’è Hadjar che invece ha le Hard nuove e Hülkenberg con mescole Medium usate”.

CL: “Quante vetture ho dietro di me con gomme nuove?”

BB: “Tre macchine”.

CL: “Ok grazie. Quindi Albon, Lewis e chi?”

BB: “Albon, Lewis e Hadjar. Albon è quinto, Lewis settimo e Hadjar nono, tu sei quarto. Bearman sta spingendo con le Hard vecchie come le tue per sdoppiarsi e sta marcando ottimi mini settori, quindi non avrai problemi alla ripartenza”.

CL: “Sì… vedrai che tempi sul giro faremo dopo…”

BB: “La Safety Car entrerà in questo giro. Albon è a mezzo secondo, poi dietro c’è Hamilton”.

Leclerc non accetta la possibile penalità

Dopo la ripartenza, il monegasco cerca di tenere dietro Albon come può. Nel farlo si difende al limite con il thailandese che finisce fuori pista. Lewis ne approfitta e lo passa e poi riceve l’ordine di superare pure Leclerc, avendo più ritmo con le gomme nuove, che a quel punto chiede se l’inglese possa dargli l’utilizzo dell’ala mobile per difendersi dai nuovi attacchi di Albon.

Bozzi però lo nega, in quanto l’inglese doveva provare a prendere Piastri spingendo al massimo. Dopo qualche tornata, il muretto Ferrari avvisa Charles che deve far passare Albon, altrimenti la direzione gara lo avrebbe penalizzato. Siamo all’ultimo giro e ancora una volta Charles si arrabbia, in quanto non pensa minimamente di aver realizzato nessuna azione scorretta nei confronti della Williams numero 23. Alla fine sarà sesto posto…