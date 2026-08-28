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Ferrari non ha ancora mostrato per intero la livrea speciale scelta per il Gran Premio d’Italia. Nel nuovo video pubblicato sui social si vede un particolare qua e uno là, ma mai la SF-26 nel suo insieme: Leclerc e Hamilton dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire l’abito completo della monoposto che guideranno a Monza.

Per capire dove voglia andare a parare basta tornare al 1996, quando Michael Schumacher cominciò la sua avventura a Maranello. A trent’anni di distanza, la scuderia ha scelto Monza per ricordare l’inizio di quella storia e la livrea dovrebbe richiamare la F310 guidata dal tedesco nella prima stagione in rosso. Il video non conferma ancora tutto, altrimenti che anticipazione sarebbe?

Dalle immagini emergono una tonalità di rosso diversa dal solito e diversi elementi richiamanti la F310, una Ferrari tutt’altro che imbattibile ma rimasta nella memoria per le prime vittorie di Schumi con il Cavallino: nel 1996 ne conquistò tre e una arrivò proprio a Monza, davanti a un pubblico che aspettava da otto anni di vedere di nuovo una Rossa vincere il Gran Premio d’Italia.

La versione completa verrà fuori nei prossimi giorni, in tempo per il weekend del 4-6 settembre. Fino ad allora Ferrari continuerà probabilmente a distribuire indizi con il contagocce, tanto ormai il gioco è partito. Di sicuro Leclerc e Hamilton correranno a Monza con un vestito diverso e un nome pesantissimo da ricordare. Resta solo da vedere fin dove Maranello abbia deciso di spingersi con l’omaggio.