Gli aggiornamenti portati in Belgio hanno dato dei piccoli segnali positivi. La prossima tappa in Ungheria può segnare una svolta per la Ferrari SF-25

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

ANSA Ferrari competitiva in Ungheria secondo Vasseur

Giunti al quattordicesimo atto della stagione la Scuderia Ferrari non può più consentirsi passi falsi. La Ferrari avrebbe dovuto lottare per i massimi traguardi in questo campionato e, per ora, non ha nemmeno vinto un Gran Premio. Mettendo da parte le performance di Lewis nelle SR, il bilancio complessivo è negativo. Leclerc e Hamilton non hanno avuto modo di sfidare le McLaren, fallendo l’appuntamento con la gloria. Arrivati quasi alla pausa estiva l’obiettivo della squadra emiliana deve essere quello di crescere sul piano tecnico.

Frederic Vasseur ha rinnovato il suo contratto con la Ferrari e sarà ancora il team principal della Scuderia modenese. Dopo tanti rumor e dubbi, alla vigilia del GP di Ungheria, è arrivato l’annuncio che mette a tacere le indiscrezioni sull’arrivo di Coletta dal WEC. “Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare l’estensione, con un contratto pluriennale, dell’accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1″, si legge nel comunicato ufficiale.

L’annuncio della Ferrari

“Fred è entrato a far parte della Scuderia all’inizio del 2023, portando con sé una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacità di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del motorsport. Da allora, ha gettato basi solide con l’ambizione di riportare la Ferrari al vertice della Formula 1“, ha affermato la Casa modenese. Il francese prese il posto di Binotto in una fase caldissima e nel 2024 fu in grado di guidare la Ferrari al secondo posto della classifica costruttori, lottando sino all’ultimo atto con le McLaren.

Il team italiano ha l’ambizione di tornare grande e Vasseur è sostenuto sia da Leclerc che da Hamilton. Il rapporto di fiducia con il Presidente John Elkann è solido, ma la Rossa dovrà cambiare marcia in futuro. Sotto la guida del team principal francese la Ferrari ha ritrovato un equilibrio e quella chiarezza nei ruoli che era venuta a mancare nel periodo binottoniano. La SF-25 dovrà continuare a dare risposte positive per chiudere la stagione al secondo posto, anche se potrebbe esserci un gap siderale dalle vetture di Woking.

La speranza di Vasseur

Il tecnico è rimasto soddisfatto dai passi in avanti compiuti dalla SF-25 sull’ostico tracciato di Spa-Francorchamps. Charles Leclerc ha concluso sul terzo gradino del podio, tenendo a bada Max Verstappen. Hamilton, partito dalle retrovie per un suo errore nelle qualifiche, ha chiuso il GP del Belgio al settimo posto, sfoderando una brillante rimonta.

La nuova sospensione posteriore deve ancora dimostrare di essere un componente vincente e la tappa sul tracciato dell’Hungaroring rappresenterà il vero banco di prova. Al termine della sfida belga, il team principal ai microfoni di Sky, ha annunciato: “Qua sulla pista più lunga del calendario eravamo a tre decimi, il pacchetto ci ha fatto fare passi avanti e dobbiamo affinarlo. Vediamo come va in Ungheria che è una pista che dovrebbe adattarsi bene alla nostra vettura“. Sarà l’ultima spiaggia per il Cavallino per provare a mettere le ruote davanti alle McLaren. Vincere qualche tappa nel finale di stagione rappresenterebbe una iniezione di fiducia anche in vista del 2026. In quel caso la Rossa non potrà sbagliare progetto. Un errore potrebbe costare caro anche a Vasseur.