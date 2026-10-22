Sono caduti i veli sulla nuova livrea della SF-26. La Ferrari, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, sarà molto più bianca e azzurra

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Ufficio Stampa Ferrari F1, nel GP degli Stati Uniti la Ferrari vanta una nuova livrea

Archiviate le trasferte asiatiche, il circus è arrivato nel Continente americano per il Gran Premio degli Stati Uniti, sul tracciato di Austin in Texas. La Scuderia modenese è giunta al diciottesimo appuntamento del campionato 2026 con una posizione in classifica oramai definita. La Mercedes è a un passo dalla conquista di entrambi i titoli, godendo di un vantaggio di 134 punti nella graduatoria costruttori sulla Rossa. Quest’ultima, grazie al podio di Leclerc a Singapore, vanta 105 punti in più di McLaren e 112 in più di Red Bull Racing.

Per il round in Texas la SF-26 sfoggerà una livrea speciale realizzata in collaborazione con HP. Charles Leclerc e Lewis Hamilton omaggeranno in pista il processo creativo sviluppato in stretta collaborazione con il Title Partner HP, allo scopo di esaltare le avanzate tecnologie di stampa e materiali. Ciascun progetto stilistico ha preso forma sulla base di un foglio bianco, sul quale vengono elaborate le grafiche.

Un disegno unico

La nuova livrea della SF-26 incorpora schizzi ed elementi tecnici ispirati ai bozzetti progettuali che normalmente rimangono nascosti sotto la carrozzeria, dando una visione chiara del lavoro dei tecnici. Per Austin il team metterà in primo piano sul cofano motore i modelli CAD e i documenti tecnici, integrandoli nel classico rosso della monoposto. L’idea ha richiesto una stretta collaborazione tra il team e gli specialisti di HP e, solo dopo numerose prove di affinamento, è emersa la grafica definitiva.

La tecnologia HP Latex è stata adottata per riprodurre fedelmente le elaborate grafiche ispirate ai disegni progettuali sulle vetture di F1, seguendo il filo logico delle precedenti livree. Un omaggio non soltanto alle prestazioni, ma anche alla competenza e alla costante ricerca dell’innovazione. Creatività, ingegneria e sviluppo si fondono per emergere in uno degli eventi più attesi della stagione. Silvia Cavallaro, Head of Color and Trim di Ferrari, ha spiegato:

“Questa livrea celebra il percorso che porta da un’idea alla realtà. Ogni Ferrari nasce dalla creatività, dagli schizzi e dalle competenze ingegneristiche molto prima di arrivare in pista. Grazie alla collaborazione con HP, siamo riusciti a dare forma visiva a questo processo e a raccontare una storia che mette in luce l’artigianalità e l’innovazione che si nascondono dietro ogni prestazione”.

Obiettivo rilancio

La speciale livrea, frutto dell’innovazione e della leadership tecnologica di HP, porterà fortuna a Charles Leclerc e Lewis Hamilton? A giudicare dalle ultime performance la Rossa avrebbe bisogno di un upgrade tecnico miracoloso per tornare al successo, ma al riguardo vi saranno delle importanti novità. La SF-26 si presenterà ad Austin con un nuovo fondo e delle pance rinnovate, sperando di dare filo da torcere a Mercedes, Red Bull Racing e McLaren.

Dopo un rientro dalla pausa estiva negativo, la Scuderia ha colto due podi consecutivi in Malesia e a Singapore, prima con Lewis Hamilton e poi con Charles Leclerc. Due anni fa, in Texas, il monegasco riuscì a mettere i piedi sul primo gradino del podio, registrando l’ultima delle 87 doppiette della Rossa nella massima categoria del Motorsport. I recenti aggiornamenti portati in pista dalla Red Bull Racing hanno ricatapultato al vertice Max Verstappen, grande favorito per la conquista del terzo trionfo di fila. Fari puntati anche su Kimi Antonelli che, dopo 73 anni di digiuno, potrebbe riportato il riconoscimento iridato in Italia.