In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il monegasco Charles Leclerc sale a bordo della Ferrari SF-25

Domani mattina, Ferrari scende in pista al Mugello per il secondo e ultimo filming day stagionale. Il team ha deciso di sfruttare questo slot concesso dalla FIA per raccogliere le prime informazioni sulla nuova sospensione posteriore pull-rod. Raccolta dati importante ma incompleta, in quanto diverse limitazioni “sporcano i dati”, che saranno completi solamente nelle libere del Gran Premio del Belgio.

Come funziona e cos’è un filming day

La Federazione Internazionale concede a tutte le scuderie 2 Promotional Events (PE). Per le prove definite TCC (Testing of Current Cars) si intende qualsiasi attività in pista, non facente parte di una competizione, alla quale prenda parte un concorrente iscritto al campionato (o nella quale partecipi un terzo per conto di un concorrente o di un fornitore di una power unit omologata).

Il tutto utilizzando monoposto progettate e costruite per rispettare i regolamenti tecnici della stagione in corso. La FIA tiene sotto stretto controllo questo tipo di esami tramite diversi provvedimenti. L’obiettivo è quello di non fornire gli strumenti per realizzare dei test completi, limitando quindi le informazioni raccolte, senza la possibilità di trarre vantaggio rispetto agli avversari iscritti al mondiale. A seguire i dettagli:

Durante qualsiasi TCC, le vetture devono essere dotate della centralina elettronica standard FIA (ECU) richiesta dall’Articolo 8.3 del regolamento tecnico.

Devono essere rispettate le procedure relative alla bandiera rossa e alla fine delle sessioni.

Devono essere rispettate le procedure di gestione del carburante previste dall’articolo 36.

Fatta eccezione per i TCC organizzati in conformità con l’Articolo 10.8(e), nessun altro tipo di automobile diverso da quelli definiti nell’Articolo 10.1(a) (una “Vettura Attuale”) è autorizzato a scendere in pista. Per i TCC organizzati secondo l’Articolo 10.8(e), possono essere utilizzati solo veicoli definiti negli Articoli 10.1(a) (“Vettura Attuale”), 10.2(a) (“Vettura Precedente”) o 10.10(a) (“Mule Car”).

Le vetture guidate da piloti che non sono in possesso di una super licenza devono essere equipaggiate con una luce posteriore principale verde, che deve restare accesa ogni volta che l’auto si trova in pista.

Deve essere fatto ogni ragionevole sforzo per garantire il rispetto delle raccomandazioni relative ai servizi di emergenza contenute nel Supplemento 1 dell’Appendice H del Codice Sportivo Internazionale.

Per completezza d’informazione, va aggiunto che ognuna delle due sessioni ha un chilometraggio massimo di 200 km. Allo stesso tempi gli pneumatici forniti dalla Pirelli sono mescole demo. Per il resto, rispetto al recente passato, non ci sono più le limitazioni relative alle velocità di punta raggiungibili.

A cosa serve il filming day della Ferrari al Mugello

Come riportato dalla nostra redazione, il Cavallino Rampante ha progettato una nuova cinematica del pull-rod posteriore. Un aggiornamento importante e atteso da tempo, prodotto per correggere la dinamica del veicolo e alzare le prestazioni della SF-25. Per essere più specifici: la nuova cinematica del gruppo sospensivo deve incaricarsi di stabilizzare la piattaforma aerodinamica in tutte le condizioni di marcia.

Si tratta di un provvedimento atto a generare carico aerodinamico tramite i Canali Venturi in maniera più uniforme e costante. Assieme al nuovo fondo presentato a Spielberg, ci si aspetta un ulteriore salto di qualità allargando il range relativo alla messa a punto. Sarà pertanto più facile centrare il compromesso aero-meccanico dell’auto, avendo a disposizione il massimo rendimento con uno spettro di setup più ampio.

Le modifiche comprendono il riposizionamento dei link sospensivi per garantire una maggiore efficienza nelle fasi di rollio, beccheggio e imbardata. Anche le cover dei bracci saranno modificate. Queste coperture sono oramai considerate dei veri e propri elementi aerodinamici, infatti. Per questo Ferrari ha realizzato un reshaping, per garantire una pulizia dei flussi che attraversano la sospensione dirigendosi verso il diffusore.

L’efficacia del filming day Ferrari

Considerando le limitazioni di cui sopra, salta alla vista l’impossibilità di realizzare una raccolta dati completa. Tuttavia il team di Maranello potrà sfruttare senz’altro le curve aggressive del Mugello, dove la nuova sospensione posteriore mostrerà le sue capacità legate alla fase di squat. Tra l’altro la pista italiana non è accessibile come quella di Fiorano, potendo testare la nuova componente lontano da occhi indiscreti.

Il tracciato toscano offre un layout alquanto adatto per questo tipo di test, e sebbene la scarsa aderenza delle Pirelli demo andrà a “falsificare” parte dei dati raccolti, la scuderia modenese potrà comunque immagazzinare informazioni preliminari successivamente processate al simulatore. Ciò malgrado, per validare la componente dovremo attendere il weekend di gara, scenario dove il team potrà avvalersi di una strumentazione più ampia.

Pertanto: installare rastrelliere per studiare i flussi, scegliere mappature aggressive con la power unit, mettere sotto il massimo sforzo il pull-rod posteriore grazie all’extra grip delle mescole ufficiali e affrontare le curve rapide e in pendenza senza risparmiarsi. A quel punto, avendo tutte le variabili disponibili, il margine di errore sarà drasticamente ridotto e le risposte ottenute potranno essere confrontate direttamente con i dati simulati.

Spa-Francorchamps sarà pertanto il primo vero banco di prova per capire se l’intervento tecnico porterà i miglioramenti attesi. Dopo i segnali incoraggianti con il nuovo fondo, al Mugello si cerca l’ultima conferma prima del salto definitivo. Perché la rincorsa sulla McLaren passa soprattutto dalla capacità di interpretare al meglio l’interazione tra aerodinamica e meccanica. E la nuova pull-rod potrebbe essere la chiave.