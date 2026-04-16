Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, Mercedes fermata da Miami

Le tre pole position di fila della Mercedes nei primi tre round della stagione, di cui due di Kimi Antonelli, avevano creato dei sospetti tra gli uomini al muretto Ferrari. Interpellata sulla questione tecnica dietro al vantaggio delle Frecce d’argento sul giro secco, la FIA ha reagito mettendo fine al sistema utilizzato anche da Red Bull Racing per ottenere un vantaggio decisivo negli ultimi metri dei giri di qualifica.

Secondo le ricostruzioni, i due team avevano trovato il modo di aggirare la riduzione progressiva di potenza elettrica prevista dal regolamento nella parte finale del giro cronometrato. Le norme stabiliscono la diminuzione dell’erogazione dell’energia per motivi specifici, mentre Mercedes e RB conservavano la massima spinta green più a lungo, riuscendo a strappare tra i 50 e i 100 kW in più rispetto ai competitor.

Un vantaggio che sin qui ha fatto la differenza. Il regolamento, infatti, permette lo spegnimento dell’MGU-K in caso di emergenza tecnica, tuttavia le due squadre lo disattivavano nel momento topico della qualifica per scongiurare il taglio di potenza.

Cosa accadrà da Miami?

La Mercedes ha sfruttato al massimo il cambio regolamentare del 2026 per imporsi in vetta alle classifiche. La stagione è cominciata con una doppietta all’esordio in Australia, dove le Frecce d’argento hanno monopolizzato la prima fila. George Russell aveva rifilato 8 decimi al pilota della RB Hadjar, primo degli inseguitori rivali, e Antonelli aveva ottenuto il secondo tempo con un vantaggio di mezzo secondo sul restante gruppo. In Cina il driver bolognese ha registrato la sua prima pole position, risultando – a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni – il più giovane in assoluto della storia della massima categoria del Motorsport.

A Shanghai Kimi ha festeggiato il primo trionfo in carriera in F1, a distanza di 20 anni dalla vittoria di Giancarlo Fisichella nel GP della Malesia 2006. Due settimane dopo, nel weekend di Suzuka, si è confermato lo strapotere Mercedes in qualifica. Pole position e secondo successo di fila per il numero 12, con record di Ascari eguagliato come secondo italiano a vincere almeno due Gran Premi di fila in F1. I motoristi di Brackley hanno fatto un lavoro molto scaltro: la Power Unit Mercedes non sembra avere rivali in termini di sfruttamento e rigenerazione dell’energia.

Dalla prossima tappa di Miami è stato chiarito però che lo spegnimento dell’MGU-K potrà essere utilizzato esclusivamente in presenza di un concreto problema tecnico. Nella tappa in Giappone sia Mercedes che Red Bull hanno riscontrato un repentino calo di potenza, rallentando improvvisamente in tratti delicati della pista.

La Scuderia Ferrari ha colto l’occasione per evidenziare i rischi alla Federazione che ha scoperto come i competitor erano riusciti a sfruttare una zona grigia del regolamento tecnico. Oltre al rapporto di compressione della nuova PU ibrida, Mercedes aveva trovato un’altra falla per spingersi oltre i limiti.

La posizione di Domenicali

Il CEO della F1 ha chiesto delle correzioni al regolamento 2026, in particolare per quanto riguarda i motori ibridi, la cui gestione della potenza elettrica sta frustrando il talento naturale dei piloti e facendo arrabbiare gli appassionati. Il divieto impatterebbe in qualifica non solo sui team ufficiali Mercedes e Red Bull, ma anche sulle scuderie clienti come McLaren, Williams, Alpine e Racing Bulls. Stefano Domenicali ha annunciato:

“La discussione in corso da molti mesi con la FIA, i team e i piloti sta andando nella direzione giusta. Penso valga la pena raccogliere le critiche costruttive: speriamo che prima di Miami la FIA ci informi sugli aggiustamenti in arrivo, sia per permettere di rimanere a piena potenza o frenata nelle qualifiche, sia per risolvere le preoccupazioni dei piloti. Non dimentichiamo che questo regolamento è nato perché i costruttori chiedevano questa direzione per restare nel Motorsport. E chi dice che i sorpassi oggi sono artificiali ha la memoria corta: nell’era dei turbo, negli anni ’80, si faceva lift and coast, si avevano velocità diverse e si doveva risparmiare benzina, altrimenti non si arrivava alla fine”.

Domenicali non ha sottolineato però che negli anni d’oro della F1 i piloti rischiavano la vita per raggiungere su auto con motori termici le massime performance in pista. La nuova gestione dell’energia ha cambiato il modo di guidare dei cavalieri del rischio che devono badare più al display sul volante che al punto di corda. Le nuove PU con un quasi totale equilibrio tra parte elettrica e termica hanno snaturato le qualifiche, trasformando i sorpassi tra i driver in azioni facilitate da livelli di batteria differenti.

Regolamento sotto accusa

Tema centrale è anche la sicurezza in pista, peggiorata rispetto alla precedente era ibrida, a causa delle notevoli differenze di velocità tra le monoposto che ricaricano la batteria e quelle lanciate, come dimostrato dal rischioso incidente tra Oliver Bearman e Franco Colapinto a Suzuka. Il pilota argentino della Williams viaggiava a 50 km/h in meno rispetto all’inglese della Haas. La modalità boost per avere una spinta di potenza elettrica durante il sorpasso può diventare un’arma a doppio taglio.

Il sistema determina il rischio concreto di scaricare la batteria, perdere velocità ed essere sorpassati in frenata in curva, mentre la batteria si ricarica. Anche per questo i duelli appaiono più movimentati con continui cambi di posizione.

I vertici della categoria, complice la cancellazione delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita, a causa della guerra in Medio Oriente, stanno vagliando tutte le ipotesi per accrescere la sicurezza e lo spettacolo in pista. Il “party mode” della Mercedes ha causato un rallentamento drastico delle vetture della Stella durante l’inizio del giro di rientro dopo quello cronometrato valido per la pole.

Stefano Domenicali ha chiesto per maggio delle modiche al format qualifiche per consentire ai piloti una equità, ma anche le gare dovranno essere riviste per garantire uno spettacolo degno della storia della F1. L’innovazione delle monoposto e dei motori, tanto osannata da Audi e Mercedes, deve conciliarsi con la natura dello sport.

La Casa con sede a Brackley sta beneficiando di un regolamento scritto male che potrebbe portare a una contesa mondiale interna tra Kimi Antonelli e George Russell, annullando le ambizioni di tutti gli altri top team. L’uso di un sistema di emergenza per vantaggi prestazionali è in contrasto con lo spirito del regolamento tecnico e dal prossimo Gran Premio in Florida la musica cambierà per la corazzata anglo-tedesca.