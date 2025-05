Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA GP di Monaco: gli orari della corsa del Principato

Nel fine settimana in cui l’Europa motoristica si rimette in moto con l’eco di Imola ancora nelle orecchie, la Formula 1 approda nel cuore più scintillante e spietato del calendario: Monte Carlo. Il Gran Premio di Monaco non è solo un evento sportivo, è un teatro, una passerella blindata dove ogni errore si paga a caro prezzo. Le barriere non perdonano, i cordoli mordono, i secondi si contano in decimi e la gloria si misura in centimetri.

Ma quest’anno, nella corsa che più di tutte esalta la precisione millimetrica, arriva una novità che potrebbe sparigliare il mazzo: due pit-stop obbligatori per tutti. Un regolamento inedito, pensato per evitare le solite processioni in coda al trenino di testa e per accendere la miccia della strategia. Qui dove i sorpassi sono più rari dei giorni di pioggia a luglio, ogni chiamata ai box potrebbe trasformarsi in un colpo di scena.

Lo scenario alla vigilia del GP di Monaco

La Ferrari arriva sulle stradine del Principato con i riflettori puntati. Non solo perché Charles Leclerc gioca in casa, ma anche perché dodici mesi fa fu proprio il monegasco a rompere la maledizione vincendo nella sua Monte Carlo. Oggi, però, le previsioni sono ben diverse. La SF-25, nata per divorare le curve veloci e le piste a medio carico, rischia di soffrire le continue ripartenze e il carico meccanico richiesto tra muretti e tornanti. Serve un mezzo miracolo tecnico, e magari una qualifica perfetta al sabato, dove qui si vince davvero il Gran Premio.

In testa al Mondiale c’è Oscar Piastri, sorpresa silenziosa ma solida. Il giovane australiano della McLaren comanda la classifica iridata con sangue freddo e costanza. Max Verstappen, rinvigorito dalla vittoria a Imola, lo tallona a 22 lunghezze, pronto a riportare l’ordine naturale delle cose con la sua Red Bull che, nonostante qualche segnale di affanno nelle ultime uscite, resta la macchina da battere.

Il weekend, come da tradizione, sarà fitto. A completare il quadro del motorsport ci saranno anche F2 e F3, già in pista da giovedì. Le qualifiche delle categorie minori si disputeranno seguendo l’ormai rodato sistema dei gruppi: dispari e pari, ognuno a caccia del miglior tempo in sessioni separate, poi l’incrocio dei cronometri a comporre una griglia spesso imprevedibile. E chissà che non sia proprio da lì, da un giovane pilota affamato, a nascere la prossima storia da copertina.

Gli orari del GP

Per chi vorrà seguire l’evento da casa, appuntamento su Sky Sport F1 con copertura integrale in diretta. Per chi invece preferisce l’aria libera del digitale terrestre, TV8 offrirà le qualifiche e la gara in differita.

Giovedì 22 maggio

13:10 Prove Libere F3 (Sky Sport F1)

15:00 Prove Libere F2 (Sky Sport F1)

Venerdì 23 maggio

11:05 Gruppo 1 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

11:29 Gruppo 2 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

15.10 Gruppo 1 Qualifiche F2 (Sky Sport F1)

15:34 Gruppo 2 Qualifiche F2 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 24 maggio

10.45 Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15 Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 19:00)

Domenica 25 maggio