Colapinto confermato in Alpine, com’è andata davvero la trattativa: il video

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Sei Gran Premi e 19 punti hanno convinto Alpine a tenersi Franco Colapinto anche nel 2027. Se non c’erano dubbi sulla permanenza di Pierre Gasly, già legato alla squadra almeno fino alla fine del 2028, qualche dubbio rimaneva sull’argentino, ma alla fine a Enstone hanno preferito confermare la coppia in blocco alle porte del weekend del Gran Premio d’Italia. In un anno Colapinto ha visto la propria situazione prendere tutta un’altra piega. Entrato tra le fila di Alpine nelle vesti di riserva, aveva preso il posto di Jack Doohan dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna in poi. La conferma per il 2026 gli aveva concesso altro tempo, sfruttato bene soprattutto a Miami e Montreal.