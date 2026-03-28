I titoli F3 e F2, la Sauber e il progetto Audi: Gabriel Bortoleto è tra i giovani più promettenti, un talento in crescita con grandi ambizioni nel motorsport

Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Getty Images Gabriel Bortoleto ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della F1 nei prossimi anni. Il suo percorso dimostra che non si tratta di un talento improvvisato

Nel panorama della nuova generazione di talenti della F1, il nome di Gabriel Bortoleto è uno di quelli destinati a far parlare a lungo. Il pilota brasiliano rappresenta una delle promesse più interessanti del motorsport internazionale, grazie a un percorso costruito con costanza, talento e risultati concreti. Con uno stile di guida pulito e una mentalità già da professionista affermato, Bortoleto si è guadagnato un nuovo posto nel grande circus, attirando l’attenzione di Audi.

Nato il 14 ottobre 2004 a San Paolo, in Brasile, Gabriel Bortoleto è cresciuto in un Paese con una tradizione motoristica straordinaria. Dai tempi di Ayrton Senna fino alle generazioni successive, il Brasile ha sempre rappresentato una fucina di talenti e Bortoleto sembra pronto a raccogliere questa eredità. Fin da giovanissimo ha mostrato una predisposizione naturale per la velocità, accompagnata da una forte determinazione nel migliorarsi continuamente.

I kart e le prime vittorie

Come molti piloti di F1, anche Bortoleto ha iniziato la sua carriera nei kart. I primi anni sono stati fondamentali per costruire le basi tecniche e mentali necessarie per competere ad alto livello. Dopo essersi messo in evidenza nelle competizioni nazionali brasiliane, ha scelto di trasferirsi in Europa, passaggio ormai imprescindibile per chi vuole ambire ai vertici del motorsport.

Nel Vecchio Continente, il giovane brasiliano ha continuato il suo percorso di crescita, confrontandosi con alcuni dei migliori talenti della sua generazione. Il salto nelle monoposto è arrivato con la F4, dove ha iniziato a costruire il proprio bagaglio di esperienza, alternando buone prestazioni a momenti di apprendimento, tipici di una fase di transizione. Il vero salto di qualità è arrivato però nelle categorie successive, dove Bortoleto ha dimostrato una crescita costante sia in termini di velocità che di gestione gara.

Tra F3, F2 e il grande salto

Il nome di Gabriel Bortoleto inizia a circolare con sempre maggiore insistenza nel 2023, anno della sua consacrazione in F3. Al debutto nella categoria, il brasiliano sorprende tutti per maturità e continuità di rendimento. Nonostante la forte concorrenza, riesce a imporsi come uno dei piloti più completi del campionato, conquistando il titolo al primo tentativo. Un risultato che lo proietta immediatamente tra i prospetti più interessanti del panorama internazionale. La sua capacità di gestire la pressione, unita a una notevole intelligenza tattica, lo rendono un pilota difficile da battere nell’arco di una stagione.

Il passaggio in F2 conferma le aspettative, Bortoleto si distingue per la sua solidità, adattandosi rapidamente a monoposto più complesse e a weekend di gara più impegnativi. La sua crescita è evidente gara dopo gara, con prestazioni che lo mantengono costantemente nelle posizioni di vertice. Questi risultati gli valgono il mondiale nel 2024 e l’ingresso nei radar McLaren, fino ad arrivare alla grande occasione del debutto nel circus con la Sauber nel 2025. Il salto nella massima categoria rappresenta il coronamento di un percorso costruito passo dopo passo, senza bruciare le tappe ma con una progressione costante.

Nel 2026, Bortoleto si presenta come uno dei rookie più interessanti della griglia, pronto a confrontarsi con piloti affermati e a dimostrare il proprio valore con l’Audi su palcoscenici ben più esigenti.

Stile di guida

Uno degli aspetti che più colpisce di Bortoleto è il suo stile di guida. Il brasiliano non è un pilota istintivo o eccessivamente aggressivo, ma piuttosto un interprete estremamente lucido della gara. La sua forza principale è la capacità di leggere le situazioni, scegliere il momento giusto per attaccare e gestire al meglio le risorse a disposizione. La sua guida è pulita e caratterizzata da traiettorie precise e da un uso intelligente dell’acceleratore. Questo approccio gli consente di preservare le gomme, un fattore determinante nella F1 moderna e di mantenere un ritmo costante per tutta la durata della gara.

In qualifica riesce a esprimere un buon livello di performance sul giro secco, ma è soprattutto in gara che emerge il suo valore. La gestione strategica, la capacità di adattarsi alle condizioni della pista e la freddezza nei momenti decisivi sono qualità che lo rendono particolarmente efficace nei long run. Un altro elemento distintivo è la sua compostezza, raramente commette errori grossolani, preferendo costruire il risultato con pazienza. Questo lo rende un pilota affidabile, qualità molto apprezzata dai team.

Numeri e statistiche

Nonostante la giovane età, Gabriel Bortoleto può già vantare numeri di grande rilievo nelle categorie propedeutiche alla F1. Il titolo in F3 al debutto rappresenta uno dei risultati più significativi della sua carriera, a testimonianza di un talento capace di emergere subito ai massimi livelli. In F2 ha dimostrato una continuità di rendimento fondamentale per competere in campionati così competitivi. La sua percentuale di arrivi a punti è elevata, segno di una grande solidità e di una capacità di evitare errori. Oltre 140 gare in carriera di cui oltre 25 in F1.

Un altro dato interessante riguarda la gestione delle gare, nelle serie minori Bortoleto è spesso protagonista di rimonte efficaci, grazie a una lettura strategica superiore alla media. Questo aspetto evidenzia non solo le sue qualità di guida, ma anche una maturità mentale fuori dal comune per un pilota della sua età. A oggi in F1 non è mai andato meglio del 19esimo posto.

Nel passaggio in F1, l’obiettivo principale resta quello di accumulare esperienza, ma anche di iniziare a costruire una base solida di risultati che possano proiettarlo verso posizioni sempre più ambiziose.

Curiosità e personalità

Oltre alle qualità in pista, Gabriel Bortoleto si distingue anche per il suo atteggiamento fuori. È un pilota riflessivo, molto concentrato sul lavoro e sulla crescita personale. Alto 184 centimetri e dal peso di 75 chilogrammi, non ama particolarmente i riflettori, preferendo lasciare che siano i risultati a parlare per lui. Il suo percorso è stato spesso descritto come silenzioso ma efficace, senza clamore mediatico, il brasiliano è riuscito a scalare le gerarchie del motorsport grazie a prestazioni solide e costanti.

Come molti giovani piloti, dedica molto tempo al simulatore, strumento fondamentale per prepararsi ai weekend di gara. Inoltre, cura con attenzione la preparazione fisica, consapevole delle esigenze sempre più elevate della F1 moderna. Non manca anche una forte connessione con le sue radici brasiliane. In un’epoca in cui il Brasile cerca un nuovo protagonista in F1, Bortoleto rappresenta una speranza concreta per riportare il Paese ai vertici del motorsport mondiale.

Il futuro

Guardando al futuro, Gabriel Bortoleto ha tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della F1 nei prossimi anni. Il suo percorso dimostra che non si tratta di un talento improvvisato, ma di un pilota costruito con metodo, sacrificio e risultati. Il 2026 rappresenta un anno chiave per la sua carriera e la gestione della pressione nell’ambizioso progetto Audi, saranno elementi determinanti per il suo sviluppo.

Se continuerà su questa traiettoria, il brasiliano potrà ambire a obiettivi sempre più importanti, fino a inserirsi stabilmente nella lotta per le posizioni di vertice. Il talento c’è, la mentalità anche, ora resta da vedere fin dove potrà arrivare. Il suo futuro potrebbe essere decisamente luminoso.