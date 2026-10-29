Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Renault Group Gabriele Minì debutta in F1 con Alpine nelle FP1 del GP Città del Messico: il talento italiano, quarto in F2, si prende la scena e insegue il suo sogno

Gabriele Minì, pilota palermitano di 20 anni, salirà al volante dell’Alpine A526 nella prima sessione di prove libere del GP di Città del Messico. Non sarà ancora una gara, non ci saranno punti da conquistare né una griglia di partenza da scalare. Ma sarà comunque un debutto ufficiale nel fine settimana della massima categoria, uno di quei passaggi che possono dare un significato nuovo a tutto il lavoro fatto fino a quel momento.

Minì prenderà il posto di Franco Colapinto nelle FP1, nell’ambito delle sessioni obbligatorie riservate ai giovani piloti. Un’occasione importante e la possibilità di ritrovarsi, per la prima volta, dentro il mondo che ha imparato a immaginare da bambino, da quando padre e nonno appassionati di motori lo hanno portato in pista con il kart.

Una strada tutta da scrivere

La storia di Minì ha qualcosa che arriva prima ancora dei risultati. C’è un viso di un ragazzo che ha ancora davanti a sé una carriera tutta da costruire, la determinazione di chi sa che il talento, da solo, non basta e la consapevolezza di essere arrivato a un punto in cui ogni dettaglio può fare la differenza. La F1 non regala niente, soprattutto a chi deve ancora dimostrare di poterci restare. Gabriele, passo dopo passo, si è guadagnato il diritto di avvicinarsi a quella porta.

Il suo percorso con l’Alpine Academy è cominciato nel 2023, proprio all’inizio della sua prima stagione in F3. Da allora, il siciliano ha attraversato le categorie propedeutiche, imparando a convivere con la pressione, a leggere le gare, a trasformare la velocità in risultati. Oggi è uno dei protagonisti della F2: quarto in classifica, con 2 vittorie e altri 7 piazzamenti sul podio prima delle ultime 4 gare del campionato. Numeri che raccontano una stagione concreta, fatta di continuità e lampi di talento.

Il lavoro a Enstone, prima dell’emozione

Dietro ogni risultato c’è una parte meno visibile e in quello di Minì ci sono ore di preparazione, analisi dati, confronti con ingegneri, errori da correggere e la voglia di ricominciare ogni volta da zero. Perché nelle formule minori si corre per vincere, ma si lavora anche per prepararsi al salto successivo.

Inoltre, nel corso della stagione ha già avuto modo di conoscere le sensazioni di una monoposto di F1 attraverso il programma TPC, i test con vetture di stagioni precedenti, guidando regolarmente la Alpine A525. Un’esperienza preziosa per prendere confidenza con le procedure, il comportamento della macchina e le richieste di una categoria nella quale ogni particolare può pesare.

La A526 sarà però un’altra cosa, perché una sessione ufficiale di F1 porta con sé un contesto diverso, fatto di attenzione mediatica, programmi di lavoro precisi e responsabilità nei confronti della squadra. Non basta andare forte sul giro, bisogna capire, comunicare, restituire informazioni utili e aiutare gli ingegneri a costruire il fine settimana. Per questo, prima di partire, Gabriele ha trascorso molto tempo nella sede di Enstone, lavorando al simulatore e confrontandosi con il gruppo tecnico.

Un incarico da affrontare con serietà

“Non vedo l’ora di mettermi al volante. Sarà un momento davvero speciale per me“, il primo commento di Minì ai media. Parole semplici, nelle quali l’entusiasmo non nasconde la consapevolezza del compito. Il ringraziamento a Flavio Briatore e a tutta la squadra accompagna la voglia di ripagare la fiducia ricevuta. Il suo obiettivo è chiaro: fare il miglior lavoro possibile e fornire dati e sensazioni utili per preparare un weekend positivo, con Pierre Gasly e Franco Colapinto chiamati a cercare punti.

È qui che si misura la maturità di un giovane pilota, nel saper tenere insieme l’emozione personale e le esigenze collettive, il desiderio di lasciare il segno e la pazienza di capire che cosa serva davvero alla squadra.

Il primo passo non è il traguardo

Sarebbe facile raccontare il venerdì di Città del Messico come l’inizio di una scalata inevitabile verso un sedile da titolare. Ma la F1 è piena di percorsi interrotti, promesse rimaste sospese e talenti costretti ad aspettare la loro occasione. Una FP1 non garantisce un futuro, così come una buona prestazione non basta, da sola, a cambiare le gerarchie di un team.

Per Minì, però, il valore di questo debutto non dipende soltanto da ciò che accadrà sul cronometro, dipende dalla possibilità di respirare da vicino l’ambiente nel quale vorrebbe lavorare ogni giorno, di misurarsi con una vettura competitiva e di mostrare che il percorso compiuto finora ha basi solide. Il resto verrà, eventualmente, con il tempo, i risultati e le opportunità.

In un Circus che corre sempre più veloce, dove i giovani devono convincere in fretta e il margine per sbagliare sembra assottigliarsi a ogni stagione, c’è qualcosa di bello nel vedere un’altro ragazzo italiano arrivare fin qui senza che la storia sia già stata scritta al posto suo. Minì ha ancora tutto da conquistare ed è proprio questo a rendere il suo momento interessante.

Una generazione che bussa alla porta

Il suo debutto si inserisce in una stagione in cui torna anche Leonardo Fornaroli, altro talento italiano atteso al volante di una McLaren in una sessione di prove libere, si prepara a vivere un’esperienza di questo tipo. Due percorsi diversi, due occasioni da cogliere, un messaggio che parla a un movimento italiano desideroso di ritrovare protagonisti stabili ai massimi livelli.

Non è il momento di fare promesse, né di trasformare una giornata di prove in una sentenza. È il momento, piuttosto, di guardare questi ragazzi per quello che sono: piloti che hanno lavorato per arrivare a un’opportunità rara e che ora devono dimostrare di saperla trasformare in qualcosa di concreto.

Per Gabriele, il Messico sarà un capitolo da ricordare comunque vada, ci sarà il casco da allacciare, la cintura da stringere, il volante da impugnare e quella frazione di silenzio prima che il motore si accenda. Poi, come sempre, parlerà la pista.

Quel che sarà

Quando Gabriele terminerà le prove e scenderà dalla sua Alpine, non sarà cambiato nulla nella sua carriera, oppure qualcosa, anche soltanto dentro di lui, sarà diventato diverso. Perché certi debutti non consegnano subito un futuro: insegnano quanto sia vicino e quanto lavoro resti ancora da fare. Il sogno, per ora, non ha bisogno di proclami.

Ha una monoposto, un venerdì messicano e un ragazzo che vuole dimostrare di meritarsi il prossimo passo tra Verstrappen e Leclerc, suoi riferimenti. Gabriele Minì è arrivato fin qui, adesso tocca a lui far valere la propria stoffa, nel linguaggio che conosce meglio: quello della velocità.