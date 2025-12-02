Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1, GP Abu Dhabi 2025: orari Sky e TV8

L’attesa sta per finire e domenica pomeriggio scopriremo il nome del vincitore del campionato 2025 di Formula 1. Il favorito è Lando Norris, autore di una stagione ricca di alti e bassi. Con una rimonta da applausi su Oscar Piastri, l’inglese ha maturato un vantaggio di 12 punti nei confronti di un furioso Max Verstappen. Quest’ultimo ha vinto a sorpresa anche in Qatar e può vantare una esperienza che i due giovani piloti della McLaren possono solo sognarsi. Max proverà a vincere e sperare che Lando Norris non finisca sul podio.

Il nativo di Bristol potrebbe sfatare un tabù per McLaren che va avanti dal 2008, quando Lewis Hamilton beffò Felipe Massa e si aggiudicò il suo primo riconoscimento iridato. È passata una vita da allora e l’anglocaraibico è diventato un oggetto misterioso con il passaggio in Ferrari. Nelle ultime uscite il 7 volte campione del mondo è apparso in atroci difficoltà al volante della SF-25. La sua prima stagione a Maranello è stata condita da 0 podi nei GP e un ruolino di marcia molto negativo. Spetterà a Leclerc difendere i colori del Cavallino, in striscia positiva ad Abu Dhabi. Nelle ultime tre edizioni il monegasco ha sempre concluso sul podio. Si andrà a chiudere una annata avara di soddisfazioni per puntare tutto sulla monoposto del prossimo anno. Kimi Antonelli vorrà provare ad attaccare Lewis Hamilton per il sesto posto in classifica piloti, occupato ancora del ferrarista con sole due lunghezze di vantaggio.

Le caratteristiche del tracciato

Con i suoi 5,281 km, il Yas Marina Circuit è uno dei tracciati più all’avanguardia dell’intero calendario. Realizzato dall’architetto Hermann Tilke, è percorso in senso antiorario e combina lunghi rettilinei, frenate estreme e curve da media velocità. Le due chicane principali e il lunghissimo rettifilo da oltre un chilometro offrono picchi vicini ai 330 km/h. Le due zone DRS, sul rettilineo che porta alla chicane di curva 5 e su quello che segue curva 6, sono i punti in cui i piloti proveranno le manovre di sorpasso. L’asfalto, rinnovato in diverse aree nel 2021, determina un degrado gomme medio-alto soprattutto nella sfida domenicale.

Non è una pista spettacolare e non ci sono troppe variabili. Un finale in Brasile avrebbe reso la lotta mondiale molto più avvincente. Verstappen ha vinto quattro edizioni e metterà una pressione asfissiante sui papaya boys. Norris deve terminare tra i primi tre e le possibili combinazioni lo proiettano come il favorito assoluto perché ha il destino nelle sue mani. Di sorprese sul tracciato degli Emirati Arabi ne abbiamo viste nel corso degli anni. Hamilton ha perso un mondiale per un crash inaspettato di Latifi. Può sempre succedere un imprevisto e gli appassionati non potranno perdersi nemmeno una sessione.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio di Abu Dhabi verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. Sono previsti 58 giri. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 5 dicembre

Prove Libere 1: 10:30 – 11:30

Prove Libere 2: 14:00 – 15:00

Sabato 6 dicembre

Prove Libere 3: 11:30 – 12:30

Qualifiche: 15:00 – 16:00 (differita su TV8 alle 17:30)

Domenica 7 dicembre