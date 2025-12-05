In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

La Rossa si approccia all’ultimo fine settimana di gara con gioia, perché di fatto assisteremo all’ultima apparizione della SF-25. Un regalo per tifosi, tecnici e piloti che hanno sopportato le bizze di una monoposto di F1 non all’altezza. Yas Marina non è il Qatar: la pista si addice maggiormente alle caratteristiche dell’auto modenese e, per questo, per quello che ormai può valere, ci aspetta un fine settimana di gara senz’altro meno complicato.

Ferrari, il setup di base sembra buono

I due fratelli Leclerc scendono in pista. Sì, perché per le Libere 1 Lewis Hamilton lascia spazio ad Arthur. Ambedue montano un set di gomme Hard per iniziare il programma di lavoro. Gli alfieri della Rossa cominciano a spingere per studiare se l’assetto di base della monoposto sia corretto. Sarà anche per il tipo di pista, ma l’atteggiamento dell’auto èparecchio diverso da quello che abbiamo visto a Lusail.

Dopo un primo assaggio di pista, arrivano alcuni suggerimenti in merito alle solite mappature, per poi lanciarsi nuovamente. Questo non significa che raggiungere l’apice sia semplice, ma perlomeno l’handling sembra di base buono. C’è qualche problemino nei cambi di direzione e, a quanto pare, un piccolo ritardo nel primo settore, dove il segmento con curve rapide non è perfetto.

Charles chiede e ottiene un ritocco sull’ala anteriore: “plus 4 click”, per avere un avantreno più solido in staccata. Una piccola sosta sulla piazzola davanti ai box e ancora pista, mentre Arthur gira ancora un po’ per poi rientrare in garage, dopo aver preso confidenza con la SF-25. Nel frattempo Bozzi suggerisce di aumentare il valore della velocità minima in curva 7, la seconda piega che poi immette nella seconda retta.

Per l’ex Alfa Romeo arrivano pure delle modifiche alle mappature del differenziale, nel tentativo di ottenere una rotazione più semplice e fluida. La modifica sembra fornire più stabilità alla Rossa che, dopo un paio di tornate, prende la via della corsia box per poi passare al secondo step, dove resta da capire se si passerà a un altro tipo di mescola o se, per il momento, proseguiranno il test con la Pirelli cerchiata di bianco.

Ferrari trova performance con le Soft

Mentre Arthur prosegue il suo programma di lavoro con le gomme Hard, suo fratello torna a calcare l’asfalto arabo con le Soft. Una mescola che ovviamente offrirà più grip e ci fornirà un primo assaggio del comportamento della vettura con un grado di aderenza superiore. Va detto che com le Hard, Leclerc ha faticato specie nel tratto che da curva 5 porta alla 9, dove la differenza prestazionale sulla McLaren è parsa molto evidente.

C’è poi il terzo settore, dove anche in questo caso il rendimento non era buono a livello cronometrico. Con le gomme Soft il monegasco titolare migliora le cose. Bene in curva 1, poi soliti problemini nel prendere l’apice della 5. Ma la fase di trazione è buona e il rendimento nella piega a “U” numero nove è superiore. Interessante notare che nel terzo settore, con più grip, il balance è piuttosto omogeneo.

Per il resto la carenza di rotazione resta. Non si può cancellare, essendo un difetto endemico dell’auto. Tuttavia si può minimizzare il sottosterzo con il fine tuning. Charles mette assieme un doppio passaggio per raffreddare le coperture. Nel mentre Arthur prosegue il suo lavoro, impratichendosi con la vettura. Nel prossimo stint pure lui passerà alle Soft. Nel passaggio successivo la n° 16 tira giù dal crono 50 millesimi e poi box.

Ferrari conferma le buone sensazioni con più benzina a bordo

Una breve sosta, poi ancora pista: i ferraristi montano ciascuno un set di Pirelli a banda rossa. Arthur mette a segno il suo primo giro lanciato con la Soft, per testare la Rossa con una prestazione più alta. Il distacco dal fratello resta molto alto, ma il suo obiettivo non è certo il crono. Nel frattempo Charles si prodiga in una mini simulazione passo gara con un quantitativo di benzina a bordo più alto.

Traffico a parte, specie nel terzo settore, la vettura italiana sembrava comportarsi bene a livello di handling, sino a che, giro 3, il monegasco perde il sedere dell’auto nella prima parte del secondo settore. Un testacoda senza danni, per fortuna. Charles non molla la presa, raddrizza la monoposto e continua a spingere, sebbene — come lui stesso in radio fa sapere — le coperture siano un po’ spiattellate.

Anche per questo effettua un passaggio rapido ai box dove, una volta montate le Hard, torna in pista proseguendo il programma high fuel. Per concludere, due considerazioni. Come detto, Yas Marina è una pista che aiuta la Rossa, che però arriva ad Abu Dhabi con idee abbastanza chiare sulla messa a punto di base. Un buon inizio, insomma, al quale dovrà seguire uno sviluppo dell’assetto in linea con le aspettative.

