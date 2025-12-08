Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images I top e i flop del GP Abu Dhabi

La resa dei conti di Abu Dhabi ha regalato emozioni inattese ai fan della Formula 1. Il leader della classifica, Lando Norris, si è presentato all’ultimo atto con 12 punti di vantaggio su Max Verstappen, autore di un finale di stagione da applausi, e 16 sul compagno di squadra Oscar Piastri. La McLaren MCL39 ha mostrato la sua superiorità nelle prove libere. La corazzata di Woking ha subito dettato il ritmo con il numero 4, puntando a monopolizzare la prima fila. La Ferrari è partita a handicap come nelle attese. La SF-25 è migliorata poi in gara. Il quattro volte iridato della Red Bull Racing ha strappato la pole a Norris con un giro perfetto.

La sfida finale è cominciata con una super difesa di Max Verstappen che ha chiuso ogni spiraglio al rivale per la corona. Norris ha subito avvertito la pressione, perdendo anche la seconda piazza in favore di Oscar Piastri che ha fatto uno straordinario sorpasso all’esterno. Il teammate di Lando, ancora in corsa per il titolo, ha provato a tenere il ritmo del quattro volte iridato della Red Bull Racing che ha dettato il passo. Alle spalle dei primi tre, Charles Leclerc si è dovuto difendere al primo giro da un Fernando Alonso arrembante, mettendosi negli scarichi del leader della McLaren.

Norris è entrato in modalità gestione nella prima parte di gara, tenendo a bada gli attacchi del monegasco della Scuderia Ferrari. Alle spalle di Charles, Russell ha superato il bicampione asturiano, per poi fermarsi al giro 15 per montare le mescole hard. Il primo in assoluto a effettuare il cambio gomme è stato Lewis Hamilton al giro 9. Norris e Leclerc si sono fermati alla diciassettesima tornata. L’inglese del team papaya è tornato in pista nel traffico alle spalle di Kimi Antonelli.

Lando Norris ha ricominciato la rimonta, sopravanzando il bolognese, Lance Stroll, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Idem Leclerc, nel tentativo di chiudere il gap con l’inglese, che è stato molto bravo nella gestione dei sorpassi nonostante la grande pressione. Tsunoda, sostituito da Hadjar nel 2026, è stato avvisato dal muretto RB e ha reso difficile la vita all’inglese che ha effettuato un sorpasso fuori dai limiti della pista per paura di essere colpito. Il pilota giapponese ha lasciato un minimo spazio al rivale inglese che ha messo tutte e quattro le ruote fuori dalla pista per riprendersi la terza piazza. Tsunoda è stato penalizzato per aver fatto una doppia manovra difensiva a onda, mentre Norris è stato graziato dopo il sorpasso fuori dai limiti della pista. Yuki ha scontato i 5 secondi di penalità nel cambio gomme, al giro 33.

Max Verstappen si è fermato al giro 24 per montare le mescole dure. Norris è stato tallonato da Leclerc che ha dato sfoggio di un bel ritmo con l’obiettivo di chiudere sul podio la sfida di Abu Dhabi. Una SF-25 che si è riportata ai livelli di Austin, anche con Lewis Hamilton che ha impostato una gara d’attacco verso la zona punti, senza risparmiarsi e senza lamentarsi via radio. Piastri è stato scavalcato da Verstappen al giro 41 per poi fermarsi la tornata dopo. Leclerc per l’ultimo stint ha montato le medie per provare a dare fastidio a Norris che si è coperto con un pit stop per montare di nuovo le dure. Max ha vinto il GP numero 71 in carriera, davanti a Piastri e al nuovo compagno di squadra. Leclerc ha concluso quarto, mentre Hamilton ha chiuso la sua prima annata in F1 con un ottavo posto.

I top 3

Max Verstappen: 9,5 – Pole position e vittoria fenomenale che non sarà bastata per il quinto titolo di fila, ma ha chiarito chi è il più talentuoso in pista. L’olandese nella seconda parte di campionato non ha avuto nulla da perdere e alla fine si è riuscito a portare -2 dal nuovo campione del mondo. Bastava qualche sorpasso in più nei precedenti round o qualche errore di meno nel corso del campionato per eguagliare Michael Schumacher a quota 5 titoli di fila. La sfida di Abu Dhabi è stata d’attacco con un ritmo sensazionale su entrambe le mescole chiarendo subito a Norris le sue intenzioni. Dopo una gara impeccabile ha ringraziato il team e, sul primo gradino del podio, ha chiuso a testa altissima.

Lando Norris 9 – Corsa ricca di tensione per il leader della McLaren. Con il sorpasso subito da Piastri al primo giro si è dovuto sudare il titolo. Piombato nel traffico, dopo la prima sosta, si è preso dei rischi con sorpassi difficili, anche su teammate di Verstappen. Ha rischiato una penalità per il sorpasso fuori dai limiti della pista su Tsunoda. Questo titolo lo doveva vincere, era scritto nella pietra, ma ha dovuto gestire situazioni complesse. Il trentacinquesimo uomo che ha conquistato un mondiale di Formula 1 è esploso in un pianto via radio subito dopo aver tagliato il traguardo.

Oscar Piastri: 8 – Si è svegliato tardi e sapendo di essere molto veloce in Qatar e Abu Dhabi avrebbe solo dovuto gestire meglio gli appuntamenti precedenti. L’australiano è arrivato di nuovo alle spalle di Verstappen, ma dovrà fare tesoro di questo campionato per presentarsi al top nel 2026. Ha celebrato il compagno di squadra sul podio, ingoiando un boccone amarissimo.

I flop 3

Yuki Tsunoda: 5 – Istruito per marcare le McLaren non ha fatto una gran qualifica, ma aveva la possibilità di frenare Norris. Non solo si è fatto beffare dall’inglese, ma ha subito anche una penalità di 5 secondi. Un Perez eroico su Hamilton, nel 2021, gasò non poco Max per la conquista del suo primo riconoscimento iridato in F1. Il giapponese farà posto giustamente ad Hadjar che ha ottenuto più punti di Verstappen nella sua prima annata nello junior team della RB.

Kimi Antonelli: 4 – Weekend pessimo del bolognese che è tornato a soffrire tantissimo al volante della Mercedes W16. Dopo qualche gara davanti a Russell, il rookie italiano non ha capito nulla nell’ultima tappa, chiudendo quindicesimo. In ogni caso il team anglo-tedesco è arrivato secondo in classifica costruttori, davanti a Red Bull Racing e Ferrari. L’italiano dovrà ottenere la conferma nel 2027 con un 2026 da protagonista assoluto.

Alexander Albon: 3 – Il suo finale di stagione rimane un mistero. Dopo una prima parte di campionato da talento vero è crollato, subendo la pressione di Sainz. Solo grazie alle super performance di inizio stagione ha chiuso in classifica davanti al compagno spagnolo. La Williams sarà chiamata a tornare grande con il nuovo regolamento tecnico.