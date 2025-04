La F1 arriva in Arabia Saudita per la 5a prova del mondiale di F1. C'è grande attesa per le McLaren, chiamate a confermarsi leader indiscusse di questa annata

Fonte: Ansa F1 GP Arabia Saudita, dove vedere gara e qualifiche: orario TV

La F1 corre veloce ed è già pronta a vivere il suo 5° appuntamento stagionale. Si continua a correre fuori dall’Europa e questa volta il circus approda in Arabia Saudita. Grandi favorite sembrano essere come sempre le due McLaren di Norris e Piastri, che sinora hanno dimostrato ampiamente di essere la migliore macchina. Resta il dubbio però su chi sarà, con il passare delle gare, il caposquadra all’interno del team. Sulla carta il britannico dovrebbe avere questo ruolo, ma allo stesso tempo l’australiano ha già vinto 2 gare e spesso si è dimostrato più veloce, staremo a vedere.

Alle loro spalle c’è sempre in agguato Max Verstappen, il campione del mondo in carica è a soli 8 punti dalla vetta nonostante una Red Bull non propriamente velocissima in questo primo scorcio di stagione. Il pilota dei Paesi Bassi sta facendo numeri da circo con la propria monoposto e grazie ad una grande solidità in gara è riuscito a tenere botta sinora.

Chi invece cerca risposte diverse dalla gara araba è sicuramente la Ferrari. La squadra di Maranello sinora non ha portato a casa nemmeno un podio e non è praticamente mai apparsa competitiva se non nella Sprint Race cinese. In Bahrain ha fatto discutere la strategia adottata, con i piloti che hanno riscontrato problemi in particolar modo con l’ultima mescola montata.

I precedenti

Certo il Gran Premio d’Arabia Saudita non offre sicuramente bei ricordi alla Rossa, che tra queste curve non ha mai vinto. Naturalmente parliamo di un tracciato giovane, qui si corre solo dal 2021. Il bilancio sinora parla di una vittoria Mercedes ad opera di Hamilton e 3 successi Red Bull di cui 2 ad opera di Verstappene e 1 ad appannaggio di Perez.

In particolare nelle ultime tre stagioni c’è stato un dominio assoluto da parte della Red Bull. Una delle edizioni più spettacolari però è sicuramente quella del 2022. In quell’occasione Leclerc e Verstappen se la giocarono alla pari dal primo all’ultimo giro, usando ogni mezzo possibile per “rubarsi” a vicenda l’attivazione del DRS. Alla fine a spuntarla fu il pilota del team austriaco, che staccò di solo mezzo secondo il monegasco. In quel frangente la Ferrari sembrava destinata ad una lotta ad armi pari per il mondiale con la squadra fondata da Mateschitz, ma alla fine, poco dopo, quel campionato si trasformò in una marcia trionfale e incontrastata di super Max.

Il circuito

La gara si svolge sul circuito cittadino di Gedda, che si dipana nel porto della città, sulle rive del Mar Rosso. Il tracciato è stato disegnato dal figlio dell’architetto tedesco Hermann Tilke, Carsten e misura 6.174 metri. La gara è stata confermata su questo circuito almeno sino al 2027, dopodiché dovrebbe spostarsi sul tracciato permanente di Qiddiya, che al momento è in costruzione. Spesso questa gara è stata oggetto di critiche per la delicata situazione geopolitica e soprattutto per alcune situazioni legate ai diritti umani nel Paese.

Gli orari in diretta su Sky e NOW del GP dell’Arabia Saudita

Giovedì 17 aprile

16:30 Conferenza stampa piloti

Venerdì 18 aprile

11:50 Prove Libere F2

13:00 Prove Libere F1 Academy

15:30 Prove Libere 1 F1

16:55 Qualifiche F2

19:00 Prove Libere 2 F1

20:25 Qualifiche F1 Academy

21:45 Conferenza stampa team principal

Sabato 19 aprile

14:15 Race 1 F1 Academy

15:30 Prove Libere 3 F1

17:10 Sprint Race F2

19:00 Qualifiche F1

Domenica 20 aprile

14:00 Race 2 F1 Academy

15:20 Feature Race F2

19:00 Gara F1

La differita su TV8

Sabato 19 aprile

22:00 Qualifiche F1

Domenica 20 aprile