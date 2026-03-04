Classe 1982, a Favalanciata cresce con pane e Max Biaggi. Ha collaborato con varie testate online spaziando tra Esports e motori. Il mio motto: ''Per aspera ad astra''.

Melbourne apre il primo capitolo della nuova era della F1 con il GP Australia. Il 2026 segna un cambio regolamentare profondo con power unit riviste, aerodinamica ridisegnata, monoposto più compatte e un equilibrio tecnico ancora tutto da scoprire. Ma se i riflettori sono puntati sulle vetture, a decidere il ritmo del weekend dell’Albert Park potrebbero essere soprattutto loro, le gomme Pirelli.

Il circuito cittadino che si snoda attorno al lago è lungo 5,278 km, conta 14 curve (9 a destra e 5 a sinistra) e ospiterà 58 giri per un totale di oltre 306 chilometri. Una pista semi-permanente, ricavata in parte da strade normalmente aperte al traffico, con un asfalto liscio e poco abrasivo che evolve rapidamente sessione dopo sessione grazie al deposito di gomma sull’asfalto. È qui che prenderà forma la prima vera fotografia tecnica della stagione.

Gomme nuove per una F1 nuova

Come le monoposto, anche gli pneumatici sono stati adattati al nuovo corso regolamentare. Pirelli ha confermato i cerchi da 18 pollici ma ha lavorato su impronta a terra e diametro totale, entrambi ridotti per rispondere alle esigenze delle nuove vetture. La gamma slick resta composta da cinque mescole, dalla C1 (la più dura) alla C5 (la più morbida), mentre per il bagnato rimangono le Intermedie e le Full Wet. Per Melbourne la scelta è caduta sul tris più morbido: C3, C4 e C5. Una selezione già vista nelle ultime edizioni, coerente con le caratteristiche del tracciato australiano. La C3 sarà la Hard del weekend, la C4 la Medium e la C5 la Soft destinata soprattutto alla qualifica. Albert Park non è un circuito particolarmente severo per gli pneumatici. Le sollecitazioni laterali non raggiungono livelli estremi e il degrado è storicamente più legato all’usura meccanica che al surriscaldamento. Tuttavia, la combinazione di nuove monoposto e nuovi equilibri aerodinamici potrebbe cambiare lo scenario.

Rebus degrado: usura o temperatura?

Nei test invernali di Barcellona e Sakhir le squadre hanno accumulato chilometri preziosi, ma Melbourne rappresenta un banco di prova completamente diverso. Il tracciato australiano presenta rettilinei veloci alternati a curve a bassa e media velocità, con frequenti ripartenze che stressano soprattutto l’asse posteriore. L’energia trasmessa dalle nuove power unit al retrotreno potrebbe accentuare un’asimmetria termica tra anteriore e posteriore. Già dalle prove libere del venerdì sarà interessante osservare come i team cercheranno di bilanciare le temperature, differenziazione delle termocoperte tra i due assi, giri di preparazione più lunghi prima del tentativo lanciato in qualifica, oppure assetti più conservativi per proteggere la gomma posteriore.

Nel 2025, nelle giornate asciutte, si era osservato un leggero graining, rimasto comunque sotto controllo. Con vetture completamente nuove, però, la finestra di utilizzo delle mescole potrebbe risultare più stretta, rendendo decisiva la capacità di portare rapidamente le gomme nella corretta temperatura di esercizio.

Qualifica da C5

La C5 sarà quasi certamente la gomma di riferimento per la qualifica. Su un asfalto poco abrasivo e con carichi laterali moderati, la mescola più morbida offre il picco di prestazione ideale per il giro secco. Tuttavia, la preparazione della gomma sarà cruciale. L’Albert Park non è una pista che perdona errori, le vie di fuga sono limitate in alcuni punti e il traffico può complicare il giro lanciato. Con monoposto più piccole ma ancora molto sensibili all’aria sporca, trovare spazio libero sarà fondamentale per massimizzare il potenziale della C5. Un ulteriore elemento è rappresentato dalla nuova overtake mode, che potrebbe modificare l’approccio alla qualifica e alla gara, influenzando la scelta di partire con una mescola più aggressiva per difendere la posizione in partenza.

Strategia gara, una o due soste?

Storicamente Melbourne ha premiato strategie a una sola sosta, grazie al basso degrado. Tuttavia, nelle ultime stagioni la doppia sosta è diventata un’opzione concreta, soprattutto in caso di Safety Car. Nel 2024, ultima edizione interamente asciutta, la strategia più utilizzata fu Medium-Hard-Hard, con alcuni piloti che azzardarono la Soft. Nel 2025, invece, la pioggia frammentò la gara in tre atti con partenza su intermedie, passaggio alle slick dopo una neutralizzazione e ritorno alle intermedie nel finale, con la vittoria maturata proprio su gomma intermedia.

Per il 2026 molto dipenderà da due fattori chiave. Da un lato i carichi aerodinamici delle nuove vetture, se le monoposto genereranno più carico e quindi più energia sugli pneumatici, la C5 potrebbe diventare un’opzione concreta anche per uno stint iniziale breve e aggressivo. Dall’altro, la possibilità di sorpasso. Albert Park, nonostante modifiche recenti, resta un circuito dove superare non è semplice. Se la pista dovesse confermare questa tendenza, la track position potrebbe spingere verso strategie conservative a una sosta. In uno scenario lineare e asciutto, la combinazione Medium-Hard appare la più probabile. Ma non è escluso che qualcuno tenti l’undercut sfruttando la C4 in una finestra anticipata, specie se la Safety Car dovesse entrare in gioco.

Il fattore meteo, l’incognita australiana

Marzo in Australia coincide con l’inizio dell’autunno. Le escursioni termiche sono frequenti e le precipitazioni improvvise non rappresentano un’eccezione. Le gomme intermedie potrebbero tornare protagoniste, come accaduto nella scorsa stagione. Con un asfalto liscio e poco drenante in alcuni tratti, la gestione delle gomme da bagnato diventa particolarmente delicata. Le intermedie garantiscono un ampio range operativo ma soffrono rapidamente se la pista si asciuga; le full wet, invece, entrano in gioco solo in condizioni di pioggia intensa e persistente. La capacità di leggere l’evoluzione meteo e reagire tempestivamente ai cambi di condizioni sarà decisiva. A Melbourne, più che altrove, la strategia può ribaltare i valori in campo.

Un circuito che evolve giro dopo giro

Essendo semi-permanente, Albert Park presenta un grip inizialmente basso che migliora sensibilmente nel corso del weekend. Questo significa che i riferimenti raccolti nelle prime libere potrebbero non essere del tutto indicativi per la gara. Il deposito di gomma riduce il rischio di graining ma aumenta le velocità di percorrenza, modificando le sollecitazioni sugli pneumatici. Le squadre dovranno quindi aggiornare costantemente le simulazioni strategiche, integrando i dati reali raccolti in pista. Il record del tracciato appartiene a Charles Leclerc (1:19.813 nel 2024), mentre tra i piloti in attività hanno già trionfato a Melbourne sia Verstappen, Leclerc, Alonso che Sainz. La storia recente racconta di una pista capace di premiare sia la superiorità tecnica sia l’intuizione strategica.

Pirelli al centro del gioco

In un campionato che riparte da zero, le gomme rappresentano uno dei pochi elementi di continuità tecnica. Proprio la loro interazione con le nuove monoposto sarà una delle chiavi per interpretare il primo weekend dell’anno. La scelta del tris C3-C4-C5 offre alle squadre un ventaglio di opzioni ampio, dalla gestione conservativa con Hard e Medium fino all’azzardo con la Soft in stint brevi e aggressivi. La vera incognita sarà comprendere quanto rapidamente le nuove vetture riusciranno a portare gli pneumatici nella finestra ideale e quanto stabile sarà il loro comportamento sul lungo periodo.

Melbourne, da sempre teatro di sorprese e colpi di scena, si conferma così il palcoscenico perfetto per inaugurare la nuova era. Non solo per vedere chi ha interpretato meglio il regolamento, ma anche per scoprire chi saprà leggere al meglio il linguaggio silenzioso delle gomme. Perché, nella prima gara dell’anno, spesso non vince soltanto la macchina più veloce. Vince chi capisce prima degli altri come farla correre sulle gomme giuste, nel momento giusto. All’Albert Park, dove ogni dettaglio conta, Pirelli potrebbe essere la vera protagonista del primo capitolo della stagione 2026.