Il circus della F1 si sposta in Austria per l’undicesimo atto del campionato 2025. Sul tracciato di Spielberg si prevede un sfida totale

Getty Images F1, GP Austria 2025: orari Sky e TV8

La Ferrari vola in Austria con il morale sotto la scocca. In questa annata la Rossa ha ottenuto una vittoria in Cina e un terzo posto a Miami nelle SR con Hamilton. L’anglocaraibico sembra adattarsi meglio allo stile del weekend corto, mentre Leclerc ha siglato un secondo posto nella sua Monaco e un terzo posto a Barcellona. La concorrenza non si farà trovare impreparata sul tracciato di proprietà della Red Bull. La Mercedes è stata molto veloce in Canada, registrando la prima vittoria stagionale di George Russell e il primo podio in carriera in F1 di Kimi Antonelli.

Con gli ultimi aggiornamenti che hanno riguardato l’introduzione di una nuova sospensione posteriore, la W16 ha compiuto dei passi in avanti. Nella scorsa annata si impose Russell, davanti a Piastri e Sainz. Il tracciato austriaco potrebbe riportare ai massimi livelli anche la RB21 di Max Verstappen. Per il drink team si tratta di una gara di casa e lo si evince anche dal nome del tracciato. Al RB Ring il figlio d’arte ha celebrato ben 4 trionfi in carriera. L’Austria potrà essere un test importante per valutare lo stato di forma dell’olandese dopo l’ottimo secondo posto al Gilles Villeneuve di Montreal.

Le caratteristiche del tracciato

Il circuito austriaco è lungo 4.318 metri e si trova tra le Alpi a una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. È una pista breve ma molto divertente, con pendenze fino al 12%. Consta di 10 curve ed è amato dai piloti per i suoi lunghi rettilinei e le frenate estreme. Sulla pista originaria furono disputate anche le gare del Campionato mondiale Superbike. Venne costruito per sostituire il vicino aeroporto militare di Zeltweg, in cui si disputava negli anni ‘60 il primo Gran Premio d’Austria di Formula 1.

Le Ferrari SF-25 di Hamilton e Leclerc non saranno favorite. Nelle FP1, dopo il Bahrain, il driver svedese Beganovic tornerà al volante della Rossa, nuovamente al posto di Charles Leclerc. Una possibilità in più per il giovane per familiarizzare con le impostazioni di una F1, ma un handicap per il monegasco che avrà meno tempo per prepararsi al weekend. I piloti della Scuderia modenese dovranno provare a mettere giù il potenziale di un’auto ancora tutto da apprezzare. Alla luce delle statistiche degli anni scorsi i fan della Ferrari potrebbero ritrovarsi a soffrire nella tappa domenicale.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il Gran Premio d’Austria verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Sulle tribune si attende il tutto esaurito e un sole cocente nel weekend. Il tracciato sarà pieno di tifosi della Red Bull Racing che spingeranno Max Verstappen. L’olandese cercherà di riaprire la contesa con i due driver della McLaren, oramai in fuga in classifica. Il quattro volte campione del mondo ha un distacco di 43 dal leader australiano Piastri.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 27 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 28 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 (in differita su TV alle 18:00)

Domenica 29 giugno