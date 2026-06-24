Tra frenate violente e meteo imprevedibile, il Red Bull Ring mette alla prova le gomme Pirelli e può decidere le strategie del GP sul circuito di Spielberg

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Pirelli il GP d’Austria 2026 tra mescole C3, C4 e C5, strategie di gara, degrado termico, meteo variabile e tutte le chiavi tecniche del Red Bull Ring

La F1 torna con uno degli appuntamenti più interessanti del calendario. Il GP d’Austria, in programma sul Red Bull Ring di Spielberg, rappresenta infatti una sfida tecnica diversa rispetto a molte altre piste del Mondiale. Un circuito corto, appena 4,326 chilometri, caratterizzato da sole 10 curve, ma capace di mettere sotto pressione monoposto, piloti e pneumatici attraverso un mix di accelerazioni violente, frenate in salita e discesa, cambi di pendenza e condizioni atmosferiche spesso imprevedibili. Per affrontare il weekend di gara, Pirelli ha scelto la gamma più morbida disponibile: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Una decisione che conferma come l’usura pura non rappresenti il principale problema del tracciato austriaco. A fare la differenza sarà piuttosto la gestione delle temperature, in una pista dove il degrado è soprattutto di natura termica.

Una pista corta ma tutt’altro che semplice

A prima vista il Red Bull Ring può sembrare uno dei circuiti più semplici della stagione. Pochi chilometri, tre rettilinei principali e un numero limitato di curve. In realtà è una delle piste che richiede maggiore precisione nell’utilizzo delle gomme. La natura del tracciato costringe infatti le vetture a continui passaggi da forti frenate a brusche accelerazioni. Ogni errore nella gestione della temperatura degli pneumatici può tradursi in perdita di prestazione già dopo pochi giri. Le zone di trazione rappresentano uno degli aspetti più critici. In uscita dalle curve lente, soprattutto nei primi due settori, le gomme posteriori sono sottoposte a enormi sollecitazioni. La capacità di scaricare a terra la potenza senza surriscaldare il pneumatico sarà fondamentale per mantenere costante il ritmo gara.

Le frenate in discesa

Uno degli elementi meno evidenti del Red Bull Ring è il dislivello. La pista austriaca presenta infatti una differenza altimetrica di ben 63 metri tra il punto più basso e quello più alto del tracciato. Un dato che la colloca tra i circuiti più impegnativi dell’intero calendario sotto questo aspetto. Le frenate in discesa diventano così particolarmente delicate per l’asse anteriore. Con le moderne monoposto, dotate di potenze sempre maggiori e sistemi frenanti estremamente efficienti, il rischio di bloccaggi all’anteriore rimane concreto, soprattutto quando il livello di grip cambia rapidamente nel corso del weekend. Per i piloti sarà quindi essenziale trovare il giusto compromesso tra aggressività e conservazione delle coperture.

L’altitudine cambia tutto

Un altro fattore spesso sottovalutato riguarda la posizione geografica del circuito. Il Red Bull Ring sorge a circa 660 metri sul livello del mare. Non si tratta di quote estreme come quelle di Città del Messico, ma sufficienti per influenzare il comportamento delle vetture. L’aria più rarefatta riduce infatti il carico aerodinamico generato dalle monoposto. Con meno deportanza disponibile, aumenta inevitabilmente lo scivolamento degli pneumatici sull’asfalto. Più scivolamento significa più temperatura e a sua volta, maggiore degrado. Una catena di conseguenze che potrebbe rivelarsi decisiva soprattutto nelle giornate più calde.

Asfalto vecchio, grip elevato

A rendere ancora più interessante il quadro tecnico contribuisce la superficie del circuito. L’asfalto di Spielberg non è recente e presenta una rugosità particolarmente elevata, sia a livello micro che macro. Questa caratteristica favorisce una buona aderenza meccanica ma allo stesso tempo genera ulteriore calore all’interno delle coperture. La situazione viene però compensata dall’intensa attività che il circuito ospita durante tutto l’anno. Moto, categorie turismo e altre competizioni lasciano infatti una gommatura costante che migliora progressivamente il livello di grip durante il weekend. Per questo motivo il Red Bull Ring è una pista che evolve molto rapidamente tra il venerdì e la domenica, con tempi sul giro che tendono ad abbassarsi sensibilmente sessione dopo sessione.

Una o due soste?

Dal punto di vista strategico, il GP d’Austria potrebbe offrire scenari diversi rispetto al passato. Nel 2025 la maggior parte delle squadre aveva optato per una strategia a due soste. Tutte e tre le mescole disponibili erano state utilizzate nel corso della gara e Soft e Medium avevano dominato le scelte sulla griglia di partenza. I piloti poi saliti sul podio avevano completato lo stint centrale utilizzando la Hard, prima di tornare sulla Medium per la fase conclusiva della corsa. Quest’anno però il quadro potrebbe cambiare. Le attuali coperture Pirelli hanno mostrato una maggiore robustezza rispetto alle generazioni precedenti. Questo potrebbe favorire l’adozione di strategie a una sola sosta, soprattutto se le temperature non dovessero raggiungere livelli particolarmente elevati. Molto dipenderà dal comportamento della C4, destinata probabilmente a diventare la gomma chiave dell’intero weekend.

Incognita meteo

Se c’è una costante in Austria è l’imprevedibilità del tempo. Pur essendo ormai estate inoltrata, il Red Bull Ring rimane immerso in un contesto montano dove il meteo può cambiare nel giro di pochi minuti. Le foreste che circondano il circuito e la conformazione della valle favoriscono infatti la formazione improvvisa di nuvole e temporali. Negli ultimi anni non sono mancati episodi di pioggia improvvisa durante qualifiche e gare, fattore che potrebbe nuovamente influenzare il comportamento delle gomme e la lettura strategica della corsa. Anche per questo motivo i team stanno preparando scenari molto diversi tra loro.

Verstappen cerca il pokerissimo in casa

Sul piano sportivo il weekend assume un significato particolare per Max Verstappen e per la Red Bull. L’olandese è infatti il pilota più vincente nella storia del GP d’Austria con quattro successi, uno in più rispetto ad Alain Prost. Davanti al pubblico di casa della scuderia di Milton Keynes proverà ad allungare ulteriormente il proprio record.

Per quanto riguarda i costruttori, il primato appartiene invece alla McLaren con sette vittorie complessive, seguita da Ferrari e Mercedes ferme a quota sei. Numeri che testimoniano quanto Spielberg sia stato spesso terreno di grandi sfide tra le principali potenze della F1.

Il verdetto arriverà dalle gomme

In un campionato sempre più equilibrato, dove i margini tra le prime squadre si misurano spesso in pochi centesimi di secondo, la gestione degli pneumatici continua a rappresentare una delle variabili decisive. Il Red Bull Ring non consuma eccessivamente le gomme sul piano dell’usura, ma le mette costantemente sotto stress dal punto di vista termico. Sarà quindi una gara di equilibrio, nella quale velocità pura e capacità di gestione dovranno convivere. Le mescole più morbide della gamma Pirelli promettono prestazioni elevate, ma anche un margine di errore ridotto. Tra temperature, altitudine, degrado termico e possibili sorprese meteo, Spielberg si prepara ancora una volta a trasformare le gomme nel vero ago della bilancia del GlP. In un circuito dove ogni giro dura poco più di un minuto, spesso sono proprio i dettagli a decidere chi salirà sul gradino più alto del podio.