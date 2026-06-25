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Getty Images F1 GP Austria 2026: orari TV

Il gap di 41 punti tra Lewis Hamilton e Kimi Antonelli è colmabile se la Ferrari dimostrerà ulteriori progressi nelle prossime sfide europee. Tre podi di fila negli ultimi tre round, la storica prima vittoria in Ferrari arrivata a Barcellona e una seconda posizione in campionato, hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Scuderia in una fase in cui il team sembra aver iniziato a seguire alla lettera le indicazioni del campione anglocaraibico.

Dopo un 2025 al di sotto delle aspettative, Lewis Hamilton pare aver imboccato la strada giusta e, a 41 anni suonati, sembra pronto a caricarsi sulle spalle la Rossa. Intorno alla squadra c’è un rinnovato entusiasmo, ma la nota dolente delle ultime settimane è rappresentata da Charles Leclerc che sta commettendo errori pesanti in pista che lo hanno fatto scivolare in graduatoria a -81 dal leader romagnolo della Mercedes. Sul tracciato del Red Bull Ring il monegasco ha sempre dimostrato di avere un ottimo feeling e una delle sue 8 vittorie in F1 è arrivata a Spielberg nel 2022.

Nuovo scenario in F1?

La tappa austriaca dirà tanto sulle ambizioni della Ferrari e, in attesa di capire quanto l’ADUO impatterà sulle performance della SF-26, a Maranello si sta lavorando per perfezionare telaisticamente la Rossa. A Barcellona è arrivato un pacchetto di aggiornamenti particolarmente corposo, valutato in circa tre decimi al giro, che ha garantito a Lewis Hamilton la possibilità di lottare e battere, con un pizzico anche di fortuna, le Mercedes W17.

La Stella si è offuscata in Spagna, senza novità tecniche, sebbene un George Russell in grande spolvero in qualifica e nella prima parte di GP, ma scelte strategiche e un calo progressivo del ritmo hanno facilitato la missione del numero 44. Kimi Antonelli, dopo un ruolino di marcia da sogno nei primi 6 GP, si è fermato per un problema tecnico, riaprendo la contesa. Il team di Brackley cercherà il riscatto sul tracciato del RB Ring, sfruttando la potenza delle PU soprattutto nei tre allunghi consecutivi dove la prima fase di accelerazione risulterà decisiva.

Con i suoi 4.318 metri il RB Ring è uno dei circuiti più amati dai piloti, grazie alle continue accelerazioni e frenate violente sui sali scendi. Sarà il primo appuntamento con aria più rarefatta del normale e vedremo quale monoposto si esprimerà al meglio. La McLaren dovrà alzare il livello delle sue performance. Attesissima anche la Red Bull Racing che porterà un corposo pacchetto di aggiornamenti per abbassare il peso della RB22. In Spagna la vettura costruita a Milton Keynes ha sofferto le curve a media e alta velocità. Per Max Verstappen e Isack Hadjar l’Austria rappresenterà un banco di prova utile per valutare gli sviluppi.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il GP d’Austria verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le qualifiche e il Gran Premio. Non essendo un weekend sprint, il programma seguirà il format tradizionale: tre sessioni di prove libere, le qualifiche del sabato e la gara domenicale su una lunghezza di 71 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 26 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 27 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita su TV8 alle ore 18:00)

Domenica 28 giugno