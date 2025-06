In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Lewis Hamilton a bordo della SF-25 nelle Fp1 del Gp di Austria 2024

L’undicesimo appuntamento iridato si preannuncia molto interessante. Ferrari arriva a Spielberg con un’importante novità relativa al fondo: un aggiornamento per alzare il carico e trovare, al contempo, una migliore distribuzione della downforce lungo tutta la superficie del pavimento. In attesa delle modifiche meccaniche alla sospensione posteriore, si tratta di un primo cambio che potrebbe alzare la competitività della Rossa.

Test sul nuovo fondo con i rastrelli

Per la prima sessione di prove libere a Spielberg, Leclerc resta in panchina. Al suo posto ecco Dino Beganovic, lo svedese che fa parte dell’Academy. Con lui girerà Lewis Hamilton, che ovviamente cercherà di fornire tutti i feedback del caso relativi all’evoluzione del fondo. Per la prima sgambata, le due Rosse montano un set di gomme bianche, le Pirelli Hard C3 per intenderci. Si parte con diversi constant speed.

Di fatto, la monoposto numero 44 ha un vistoso rastrello aerodinamico collocato subito dopo la testa del pilota. Una raccolta dati vistosa, insomma. Al britannico viene richiesto di realizzare due tornate in modalità Engine 4 a ritmo blando, per avere una raccolta di informazioni costante e pulita. Senza dubbio, i lunghi tratti ad alta velocità di percorrenza di Spielberg aiutano parecchio in tal senso.

Terminato il test, Lewis torna ai box. Nel mentre, Beganovic sta realizzando il suo programma di lavoro, cercando di prendere confidenza con la SF-25. I meccanici di Lewis hanno rimosso il rastrello per permettere al britannico di realizzare il prossimo run e iniziare a spingere. Sarà quindi interessante capire come si comporterà la vettura nelle mani di un pilota esperto.

L’ex Mercedes entra in pista con le Medium. I rastrelli collocati in quella posizione servono per misurare l’effetto out-wash e che tipo di flusso arriva verso il posteriore, certificando la sua “pulizia”. Aspetto che conferma quanto detto ieri tramite la nostra analisi del nuovo fondo. L’archibugio non era subito dietro la gomma anteriore, in quanto considerato sconveniente, date le turbolenze provocate dal rotolamento dello pneumatico.

Problemi al cambio per Hamilton

L’inglese compie solamente un paio di tornate e poi viene richiamato ai box. A quanto pare, c’è un problema con la trasmissione dell’auto e l’inglese è costretto a tornare ai box. Nell’unico passaggio che ha realizzato, l’auto pareva piuttosto stabile. Resta da capire se il guaio è risolto. Nel giro di pochi minuti la numero 44 torna in pista. Nel frattempo, Ferrari monta il nuovo fondo pure sulla vettura di Beganovic.

In questo momento è parecchio complicato dare un giudizio, in quanto l’inglese ha realizzato solamente un altro tentativo per poi rientrare ai box. Il suo ritmo era nuovamente blando. Attualmente, l’equilibrio dell’auto sembra piuttosto neutro e le traiettorie erano buone. Tuttavia, considerando che l’inglese non ha spinto, resta complicato essere obiettivi. Attendiamo il prossimo run.

Lewis torna in pista e, quando si sta lanciando, scopre che il DRS non funziona. Insomma, diciamo che non è molto fortunato Hamilton. Per di più, via radio, “il nostro” ha fatto sapere che le gomme andavano subito su di temperatura. Un segnale non buono, considerando che non ha realizzato un long run con tanto carburante a bordo. Beganovic, invece, sta girando senza problemi, per fortuna.

Ciò malgrado, considerando la sua poca esperienza con la SF-25, non può nemmeno lui fornire feedback precisi. Nel frattempo, Hamilton è ancora ai box e, per la terza volta, aprono il cofano per cercare di capire cosa sta succedendo. Poi, quando mancano 3 minuti torna in pista ma questa volta a non funzionare bene sono i freni. In pratica, una sessione in gran parte buttata per la rossa…

Classifica Prove Libere 1, GP Austria 2025: