In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) nella qualifica dell'Austria

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria è stata utilizzata dalla Ferrari per ulteriori test. Esperimenti sulla messa a punto per capire come ottimizzare il rendimento della SF-25. I problemi non sono mancati nelle FP3, in quanto, benché il compromesso sembri buono, la performance della Rossa non soddisfa i piloti. Per la prima sessione ufficiale serviva mettere tutto assieme: al termine della Q3, Leclerc acciuffa la seconda posizione, mentre Lewis scatterà dalla quarta.

GP Austria, Q1: Sofferenza nei tratti più guidati

Ci vuole qualche minuto prima che le vetture italiane scendano in pista, lasciando che altre monoposto si incarichino di gommare la pista. Sette minuti dopo il semaforo verde, entrambe le SF-25 abbandonano la pitlane con un set di pneumatici Pirelli cerchiati di rosso. Al contrario delle FP3, la fase di warmup sembra gestita più velocemente, cercando di portare le gomme in temperatura.

Charles mette a segno un giro piuttosto pulito, sebbene alla 4 giri un po’ troppo largo. Poi alla 6 non è perfetto perché prende traffico. Per Lewis si denota un sovrasterzo in uscita dalla 1 e, come il compagno, nemmeno lui centra alla perfezione l’apice della 4. Tuttavia l’inglese è più rapido di due decimi, guadagnati maggiormente nel T2. Si torna pertanto ai box, in attesa della prossima sgambata.

Osservando gli intertempi di Norris, in testa alla classifica, si nota la differenza che il britannico riesce a racimolare nel terzo settore, rifilando 3 decimi a Hamilton, 4 a Leclerc. Una breve pausa e si torna a spingere. Il set di pneumatici è quello utilizzato nel run precedente. L’attivazione delle coperture è la medesima, cercando di immettere il giusto quantitativo di energia nelle mescole.

Il monegasco effettua una leggera correzione alla 3, mentre alla 4 riesce a chiudere l’apice. Il giro però non è un granché, e non migliora il riscontro cronometrico precedente. Fa peggio Lewis che corregge alla 1, sovrasterzo massiccio alla 3 e arriva largo alla 4. Pare che nei tratti veloci vadano bene le rosse, soffrendo maggiormente nelle staccate violente del T1, dove andando sul gas la vettura tende a scomporsi.

GP Austria, Q2: Leclerc dietro le McLaren

Le auto modenesi passano il taglio senza problemi. Ora si inizierà a far sul serio però. Si continua con le Soft, un treno ancora una volta usato. Charles si lancia per primo. Nel suo tentativo soffre un eccesso di rotazione in curva 1, che di fatto gli fa perdere tempo. Questione che lo stesso Bozzi fa presente in radio. Per di più gli chiede un possibile ritocco sul carico all’avantreno: “minus 1”.

Hamilton è più preciso ma anche più lento. Si torna pertanto ai box e sulla vettura di Lewis ci sembra di aver visto un controllo nella parte posteriore. Il tentativo di Leclerc è buono, peccato per il sovrasterzo nella fase di accelerazione alla 4, dove andando troppo presto sul gas deve correggere per non perdere il posteriore. Lewis è maggiormente preciso, ma ancora una volta non è più rapido. Ambedue si beccano 4 decimi dalla McLaren.

Nemmeno il tempo di arrivare ai box e arriva la bandiera rossa. Il “colpevole” è proprio il ferrarista con la numero 44, che arriva largo sul rettifilo principale alzando della terra che finisce in pista. I commissari pertanto intervengono per sistemare. Dieci minuti e si parte. Ancora gomme Soft usate. Charles interpreta bene e migliora il crono accorciando il gap sulle due MCL39. Lewis non ci riesce.

GP Austria, Q3: super Charles vale la prima fila

Le due Ferrari hanno passato il taglio anche verso l’ultima parte della qualifica agilmente. Ora tornano in pista e questa volte le Pirelli a banda rossa sono nuove. Nel suo primo tentativo, in curva 2 Leclerc è costretto a smanettare parecchio con il volante per correggere il posteriore. Idem alla 3. Un giro non buono che ovviamente non lo soddisfa affatto. Un vero peccato perché la prestazione era molto valida.

Bozzi gli chiede un fast in lap perché il tempo a disposizione è poco. Il monegasco no dice nulla ma vuole due punti in più di carico all’avantreno. Per Lewis l’handling è migliore ma come in precedenza è più lento. Pure lui chiede maggior downforce all’avantreno, nel suo caso solo uno step in più. Charles sta davvero andando forte controllando i limiti della sua vettura. È l’unico modo per fare meglio.

Ci siamo, l’ora della verità è arrivata. Gli alfieri della Rossa abbandonano la pitlane per l’ultima volta. Leclerc riesce a tenere la guida pulita sino alla 4, dove soffre un sovrasterzo in fase di accelerazione. Un giro buono che però non migliora il tempo precedente. Tuttavia Piastri alza il piede. Per lui una Q3 difficile. Per questa ragione si classifica in prima fila. Lewis ha meno feeling ed è solo 4.

Possiamo dire che il passo avanti atteso per la Ferrari è arrivato. Finalmente pare in qualifica qualcosa sia cambiato, perché sebbene le due SF-25 sono lontane dalla perfezione, hanno mostrato la velocità per stare davanti al resto delle auto. Purtroppo la McLaren di Norris era un missile e non c’era nulla da fare. Una buona qualifica, ora serve finire il lavoro domani.

Classifica qualifiche, GP Austria 2025: