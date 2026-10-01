Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 GP Bahrain in Malesia 2026: orari TV su Sky e TV8

Gli organizzatori del campionato di F1 2026 hanno deciso di riaccendere i riflettori sullo storico tracciato malesiano di Sepang per il sedicesimo atto del calendario. Il circuito asiatico ospiterà il recupero del Gran Premio del Bahrain, cancellato a inizio campionato a causa del conflitto in Medio Oriente. Assente dal calendario dal 2017, la pista è caratterizzata da curve ad alta velocità e da lunghi rettilinei, sempre con l’incognita di un meteo tropicale che potrebbe stravolgere gli equilibri della griglia.

L’esordio in calendario dell’autodromo edificato poco lontano da Kuala Lumpur porta la data del 1999, quando fu Eddie Irvine a imporsi per gentile concessione di Michael Schumacher, rientrato dopo il grave infortunio di Silverstone. Un giro è lungo 5.543 metri e l’ultima edizione se l’aggiudicò Max Verstappen nel 2017 a soli 20 anni.

Il mezzo passo falso di Kimi Antonelli, solo quinto al traguardo a Baku a causa di un errore in qualifica, ha riacceso le speranze di George Russell, autore di un weekend perfetto in Azerbaijan. Il pilota britannico della Mercedes pare aver cambiato stile di guida per adattarsi al meglio alle caratteristiche della W17. Dopo la pausa estiva il nativo di King’s Lynn ha ritrovato fiducia e la Malesia potrebbe rivelarsi determinante nella rimonta al teammate italiano.

Il trionfo di Baku ha permesso a Russell di rosicchiare 15 punti in classifica ad Antonelli. Il gap tra i due è sceso a 66 punti. Hamilton, oramai fuori dai giochi, è scivolato a -103 punti dal leader della Mercedes. Seguono Norris, Leclerc e Verstappen che da qui in avanti possono solo sperare in una vittoria di tappa.

Rebus Ferrari

La SF-26, nonostante l’ADUO2, non ha fatto progressi nella seconda parte di stagione. Sono addirittura 5 i Gran Premi consecutivi in cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton non salgono sul podio. La Ferrari, in passato, ha dettato legge in Malesia, con 7 successi totali. Oltre a Irvine, a Sepang ci hanno vinto altri tre piloti leggendari del Cavallino: in tre occasioni si è imposto Michael Schumacher (2000, 2001 e 2004), poi è toccato a Kimi Raikkonen nel 2008 e nel 2012 a Fernando Alonso.

Il campione più vincente nell’evento tout-court resta, ancora oggi, il tedesco Sebastian Vettel, l’unico in grado di imporsi in quattro occasioni (la prima nel 2010 e l’ultima nel 2015). La Red Bull Racing poi ha festeggiato anche i successi di Daniel Ricciardo nel 2016 e Max Verstappen l’anno successivo. Dato lo stato di forma del quattro volte iridato olandese pronostichiamo una performance maiuscola. Lewis Hamilton ci ha vinto nel 2014, ma pare aver imboccato una parabola discendente nelle ultime uscite. La McLaren è attesa a una riscossa dopo il doppio zero di Baku e proverà ad avvicinarsi al secondo posto della Ferrari in classifica costruttori.

Gli orari della sfida

ll Gran Premio del Bahrein in Malesia verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1: ore 6:30 – 7:30

Prove Libere 2: ore 10:00 – 11:00

Sabato 3 ottobre

Prove Libere 3: ore 6:30 – 7:30

Qualifiche: ore 10:00 – 11:00 (differita ore 14:00 su TV8)

Domenica 4 ottobre