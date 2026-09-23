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Getty Images F1 GP Baku 2026: orari TV su Sky e TV8

La vittoria di Kimi Antonelli a Madrid ha quasi definitivamente chiuso i giochi per gli inseguitori George Russell e Lewis Hamilton. Scaramanzie a parte, con un vantaggio di 81 punti in classifica, a questo punto del campionato, mai nessuno ha perso la possibilità di laurearsi campione del mondo in Formula 1. Il pilota italiano della Mercedes, nonostante la giovane età, è consapevole che ha tra le mani la monoposto più competitiva del lotto e la grande chance di issarsi sul tetto del mondo.

Antonelli, salvo problemi tecnici, ha commesso pochi errori e ha surclassato l’esperto compagno di squadra. George Russell, in Mercedes dal 2022, almeno non andrà in penalità a Baku. Continuerà a sfruttare la Power Unit già a disposizione, in attesa del debutto del motore ADUO ad Austin. In Ferrari, invece, si parla da giorni della possibilità di montare una nuova PU a Charles Leclerc. Quest’ultimo dovrebbe iniziare il weekend azero con il motore utilizzato a Monza, ma se i controlli daranno esito negativo dovrà equipaggiare una nuova ADUO 2 e partire dal fondo della griglia. Lewis Hamilton, sceso a -101 punti da Antonelli, dovrà estrarre una performance maiuscola, sebbene non salga sul podio dalla tappa di Silverstone.

Tabù Ferrari

Il tracciato di Baku, in 10 anni, non ha mai sorriso ai ferraristi. In 5 occasioni ha vinto la Red Bull Racing con Max Verstappen (edizione 2025 e 2022), Sergio Perez (2023 e 2021) e Daniel Ricciardo (2017). Nel 2024 ha conquistato la tappa Oscar Piastri su McLaren e le altre 3 sfide sono state vinte dai driver Mercedes: Nico Rosberg (2016 nel GP d’Europa), Lewis Hamilton (2018) e Valtteri Bottas (2019).

Sette i diversi vincitori registrati nelle prime otte edizioni hanno reso la sfida molto entusiasmante per i fan. Si continua ad attendere una gara d’orgoglio da parte di Oscar Piastri, surclassato da Lando Norris. La McLaren, con un pacchetto di sviluppi mirati dovrebbe progredire, mentre non potrà mancare all’appello Max Verstappen. Quest’ultimo sta ritrovando le giuste motivazioni, adattandosi alle nuove monoposto sebbene non sia scattato dal principio il giusto feeling. Da quando ha rinnovato il contratto il pilota olandse della Red Bull Racing è apparso più sereno e motivato. Al fianco di Max Verstappen tornerà il pilota franco-algerino Isack Hadjar dopo l’infortunio al polso destro.

Gli orari del GP di Baku

Quest’anno il programma della sfida azera è cambiato con la gara che verrà anticipata di un giorno per rispettare la festa nazionale. Previsti due turni di prove libere che si disputeranno al giovedì, quando abitualmente si tengono le conferenze e le interviste dei piloti prima dello start del weekend in pista. Al venerdì, invece, avremo prove libere 3 e le qualifiche, mentre sabato si disputerà la gara.

ll Gran Premio di Baku 2026 verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento azero. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Giovedì 24 settembre

Prove Libere 1: 10:30 – 11:30

Prove Libere 2: 14:00 – 15:00

Venerdì 25 settembre

Prove Libere 3: 10:30 – 11:30

Qualifiche: 14:00 – 15:00 (differita su TV8 ore 17:00)

Sabato 26 settembre