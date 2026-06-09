Al Montmeló tornano protagoniste le mescole C2, C3 e C4 per un weekend che misura il valore delle monoposto tra carico aerodinamico e maggiore degrado termico

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Pirelli La F1 torna a Barcellona per il GP di Spagna 2026: analisi completa delle gomme Pirelli C2, C3 e C4 tra degrado termico, strategie, meteo e sfide tecniche del Montmeló

Nel cuore della Catalogna la F1 torna su una delle piste più rappresentative dell’intero calendario. Il circuito di Barcellona Catalunya non è solo un classico del mondiale, è il riferimento tecnico per capire lo stato di forma delle monoposto. Qui le vetture non possono nascondersi. Le curve veloci, le lunghe percorrenze in appoggio e lo stress sull’asse anteriore trasformano ogni stint in una verifica reale del pacchetto tecnico. Nel GP di Spagna le gomme Pirelli diventano, ancora una volta, il vero indicatore di prestazione.

Il ritorno a Barcellona dopo i test invernali

Il fine settimana del GP di Spagna arriva in un momento particolare della stagione, sei mesi dopo i test pre-stagionali disputati proprio sullo stesso tracciato. Il circuito di Circuit de Barcelona-Catalunya rappresenta quindi un doppio riferimento. Da un lato è la sede della gara, dall’altro è il luogo dove le squadre hanno iniziato a comprendere il comportamento delle monoposto completamente aggiornate dal nuovo regolamento tecnico. Questo rende il weekend catalano una sorta di secondo esame generale del campionato. Chi ha interpretato meglio lo sviluppo tecnico arriva qui con risposte definitive.

Le mescole Pirelli

Per il GP Spagna 2026, Pirelli porta una selezione leggermente più morbida rispetto al passato recente. Le mescole scelte sono: C2 come Hard, C3 come Medium, C4 come Soft. Una combinazione che punta a rendere più flessibili le strategie, aprendo concretamente la porta a una doppia sosta in gara. La scelta è coerente con la filosofia recente della F1, aumentare l’incertezza strategica e ridurre la prevedibilità, soprattutto su circuiti come Barcellona.

Il circuito più completo

Il tracciato catalano misura 4,657 chilometri ed è considerato da sempre uno dei più completi del calendario. Con le sue 14 curve, alterna settori veloci a tratti più guidati, mettendo sotto stress tutte le componenti della monoposto. Le curve 3, 9 e l’ultima chicane sono particolarmente significative per il lavoro sugli pneumatici, soprattutto sull’asse anteriore sinistro. Le forze laterali sono elevate e continue. Non ci sono veri momenti di riposo per le gomme. Ogni settore contribuisce al progressivo accumulo termico, rendendo la gestione della temperatura uno degli aspetti chiave del weekend.

Degrado termico e gestione dell’asse anteriore

A Barcellona il degrado non è mai casuale ma quasi sempre termico. Le alte temperature dell’asfalto, unite alle curve lunghe e veloci, portano le gomme anteriori a un lavoro costante di carico laterale. In particolare è l’asse anteriore sinistro a diventare il punto critico della prestazione. Quando la finestra termica si chiude, il drop di prestazione può essere improvviso. Questo rende fondamentali la gestione del giro di uscita, la preparazione del warm-up e il controllo del degrado nei long run. In tale contesto, le squadre devono trovare un equilibrio sottile tra spinta e conservazione.

Strategie e variabili di gara

Storicamente Barcellona tende a favorire strategie relativamente “leggibili”, ma la nuova selezione di mescole potrebbe cambiare lo scenario. Con C2, C3 e C4 più vicine tra loro, la differenza di prestazione si riduce, ma aumenta il peso del degrado. Questo apre a due possibili letture: strategia a due soste come scenario principale, undercut aggressivo nei momenti chiave oppure gestione del traffico dopo la prima sosta.

Anche il meteo gioca un ruolo importante. Temperature elevate possono accelerare il degrado, mentre condizioni più fresche potrebbero allungare gli stint e riaprire la possibilità di una gara a una sosta.

Fu così nell’edizione 2025

Nella gara dello scorso anno, 18 piloti alla partenza hanno montato la Soft sulla griglia. L’unico a partire dalla pit lane, Yuki Tsunoda, ha invece optato per un set di Medium. Lo stint centrale è stato completato per la maggiore con la mescola gialla, prima di sostituirla nuovamente, nel finale, con una Soft. Una safety car negli ultimi giri ha convinto tutti i piloti a effettuare una sosta supplementare. La Red Bull, in totale, è arrivata a 4 pit stop, mentre gli altri si sono fermati a 3 soste. L’unico invece a montare la Hard è stato Max Verstappen nel suo stint finale.

Come gara, l’ultima edizione del GP di Spagna aveva confermato la crescita della McLaren, protagonista assoluta a Barcellona con una doppietta firmata Oscar Piastri e Lando Norris. L’australiano ha dominato il weekend del Montmeló mostrando un passo gara particolarmente efficace nella gestione delle gomme, soprattutto negli stint centrali con le Medium. Norris ha completato il successo del team di Woking chiudendo in seconda posizione, mentre Charles Leclerc ha portato la Ferrari sul podio al termine di una gara molto solida dal punto di vista strategico.

Il GP 2025 ha rappresentato anche uno dei weekend più partecipati nella storia recente della F1 in Spagna. Il circuito del Montmeló ha infatti registrato un record assoluto di affluenza con oltre 300.000 spettatori presenti durante l’intero fine settimana, confermando la crescente popolarità della categoria nel mercato spagnolo ed europeo.

La lettura tecnica del weekend

Il GP di Spagna non è mai solo una gara, è un test comparativo tra team. Ogni aggiornamento aerodinamico introdotto nelle settimane precedenti trova qui il primo vero banco di prova. Il circuito evidenzia differenze minime ma decisive, efficienza aerodinamica, stabilità nelle curve veloci e capacità di mantenere costanza di rendimento sulle gomme. Per questo motivo Barcellona è spesso il weekend in cui si scopre davvero la stagione e chi la dominerà.

Le gomme raccontano la verità della F1 e in Catalogna non sono solo uno strumento tecnico, ma un indicatore di verità. Se una monoposto è gentile sulle Pirelli, lo è anche con il cronometro. Se le mette in crisi, lo farà anche nei long run. Nel GP di Spagna non esistono scorciatoie, tutto passa dalla capacità di gestire il degrado senza perdere prestazione. La F1 mostra il suo lato più puro, quello in cui la velocità non basta, e la differenza la fanno equilibrio, precisione e lettura della gara.

Statistiche e contesto storico

Dal punto di vista storico, il GP di Spagna continua a vedere Michael Schumacher e Lewis Hamilton in cima all’albo d’oro con 6 vittorie ciascuno, davanti a Max Verstappen fermo a quota 4 successi. Tra i costruttori resta invece la Ferrari la scuderia più vincente nella storia della gara con 12 trionfi complessivi.

Il GP di Spagna è una delle tappe più consolidate del mondiale moderno. Barcellona ha ospitato gran parte delle edizioni recenti della F1, diventando il riferimento tecnico per team e piloti. Nel corso degli anni, il tracciato ha visto evoluzioni continue, ma ha mantenuto intatta la sua identità. Parliamo di una pista dove il pacchetto complessivo conta più della singola performance

Il weekend di Barcellona rappresenta un punto di svolta tecnico del campionato. Le mescole C2, C3 e C4 saranno il vero metro di giudizio per capire chi ha trovato il miglior compromesso tra prestazione e gestione. Perché in Catalogna, più che altrove, le gomme non mentono mai.