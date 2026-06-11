Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 GP Monaco 2026: orari TV

Il circus della F1 si sposta in Catalogna per la settima tappa del campionato 2026. Un round fondamentale per gli inseguitori di Kimi Antonelli, sempre più leader della classifica dopo la quinta vittoria di fila. Sul tracciato di Montmeló la Mercedes W17 partirà da favorita assoluta, avendo il potenziale di fare il vuoto su un tracciato che evidenzia sempre i lati positivi e negativi delle monoposto.

Da questa stagione l’evento perde la denominazione di GP di Spagna, titolo che passerà di diritto alla Capitale iberica che ospiterà una attesissima corsa in pieno centro a settembre. Ci saranno numerose novità tecniche che metteranno a nudo i problemi delle squadre che, disperatamente, stanno cercando di tenere il passo della Scuderia con sede a Brackley. Piccola nota negativa: Mercedes dovrà provare a recuperare psicologicamente George Russell, sempre più in difficoltà nel confronto interno con Antonelli.

Ferrari dalla parte di Hamilton

La Scuderia modenese, saldamente al secondo posto della classifica, non ha ancora vinto un GP. Hamilton arriva in Spagna con un gap di 66 punti da Kimi Antonelli, dopo aver scavalcato l’ex teammate George Russell. Lewis, finalmente sembra aver imboccato la strada giusta sulla Rossa, e al termine della sfida del Principato di Monaco ha dichiarato:

“Fred Vasseur è stato fantastico nel sostenermi. Penso che l’anno scorso sia stato davvero difficile per entrambi e l’ho supplicato di apportare alcune modifiche. Lui ha tenuto duro e le ha fatte, e ora ne sto vedendo i frutti e sono finalmente in grado di ripagarlo. Penso che siamo ancora all’inizio della stagione, quindi dobbiamo solo continuare a inseguire. In realtà, direi che nella vita è più facile inseguire che difendere. E quindi, anche se le Mercedes sono molto veloci e sono una squadra fantastica, continueremo a spingere, a inseguire, e non ho dubbi che a un certo punto ci arriveremo”.

Pare evidente che la Ferrari abbia iniziato a seguire le indicazioni del pilota che ha vinto 105 GP in carriera e che vorrebbe concludere la carriera in F1 con un ultimo grande risultato di spessore. Leclerc, fresco di rinnovo pluriennale, ha commesso un pesante errore nel GP di Monaco è vorrà rifarsi. Medesimo discorso per McLaren che ha bisogno di un weekend di spessore dopo il ritiro di Norris. Fari puntati anche su Max Verstappen che sul tracciato catalano ha vinto il suo primo GP in carriera nella massima categoria del Motorsport 10 anni fa.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il GP di Barcellona verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le qualifiche e il Gran Premio. Non essendo un weekend sprint, il programma seguirà il format tradizionale: tre sessioni di prove libere, le qualifiche del sabato e la gara domenicale su una lunghezza di 66 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 12 giugno

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 13 giugno

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita su TV8 alle ore 18:00)

Domenica 14 giugno