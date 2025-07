In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc (Ferrari) in azione nella gara Sprint con la sua SF-25

Quindicesimo e quarto posto: il risultato della Ferrari valevole per la Sprint Race non esalta. Hamilton ha sofferto il blocco del posteriore nel secondo tentativo del Q2, che di fatto lo ha tagliato subito fuori dalla qualifica Sprint. Leclerc ha dato il meglio, invece, centrando la massima prestazione nell’ultima parte delle prove libere 1. Ciò malgrado, il distacco di quasi 8 decimi pesa. Oggi, nella mini gara da 100 km, si attende qualcosa di più dalla Rossa.

Ferrari parte a razzo con Leclerc

Leclerc parte molto bene e, sfruttando la scia della McLaren sul rettilineo del Kemmel, fa secco in staccata Lando Norris. Anche il britannico guadagna una posizione, prendendo il via della corsa con una certa prudenza per non restare invischiato in ipotetici contatti nel gruppone. L’inglese si trova alle spalle di Hülkenberg, ma non riesce ad avvicinarsi abbastanza per provare l’attacco.

Nel frattempo, il monegasco deve tenere sott’occhio gli specchietti, in quanto la vettura numero 4 di Norris inizia a farsi vedere. Charles non ha più il DRS dei primi due e al giro 3 soccombe a Lando. Troppo evidente la differenza di velocità con l’ala mobile aperta della MCL39. Dalle prime tornate si evince immediatamente che la SF-25 non può reggere il passo di Verstappen e Piastri.

Lewis riesce a passare Nico e si mette nella scia di Alexander Albon. Nel suo caso, se l’obiettivo è quello di chiedere la Sprint Race a punti serve una rimonta consistente. Sebbene sia ancora presto per i giudizi, osservando i tempi sul giro, pare che Leclerc sia destinato a una gara in solitaria. Non ha il passo dei primi, ma gira più rapido di chi lo insegue. Una situazione alquanto frustrante.

Ferrari illude ma non ha il passo dei primi

Al giro sette, Hamilton si apre in radio e commenta le gomme, sostenendo che l’asse posteriore non ha ancora la perfetta temperatura di esercizio. Sul canale radio di Charles, invece, si parla di mappature per ottimizzare il rendimento dell’auto in termini di rotazione. Anche Kimi Antonelli è partito dal fondo della grigia e sta tampinando l’inglese della Ferrari sin dalla partenza.

In questa fase, Lewis spinge al massimo, ma il trenino DRS davanti a lui non gli consente di avvicinarsi. Altra situazione scoraggiante, soprattutto considerando che il britannico deve tenere a bada il bolognese che è letteralmente incollato ai suoi scarichi. Adami e Bozzi continuano a fornire indicazioni inerenti l’handling, per facilitare la gestione gomme e il raggiungimento del laptime indicato.

Quando mancano solo 5 tornate al termine della corsa, pare che il degrado termico delle coperture non sia affatto un problema, sebbene ambedue i ferraristi debbano concentrarsi per non esagerare e stressare troppo le coperture. Sino ad ora, emozione iniziale a parte, la Sprint Race della Ferrari è piuttosto monotona, di fatto senza alcun tipo di obiettivo da raggiungere.

Nelle tornate successive non succede nulla degno di nota: Charles resta nella terra di nessuno, al contrario Hamilton sferra l’attacco alla Williams di Albon in frenata dell’ultima curva. Lo passa ma poi viene a sua volta superato sul rettilineo del traguardo. La lotta tuttavia non termina, sul Kemmel Lewis spinge ancora e questa volta si prende la posizione numero quindici con la quale taglia il traguardo.

Una gara avara di emozioni che però potrà tornare utile per migliorare la messa a punto di base delle Ferrari. Lo dice lo stesso Bozzi in radio.

Qualche punto per la Rossa, il monegasco arriva quarto e nella pausa cercherà di riflettere su possibili cambiamenti per la qualifica. L’obiettivo, sistemare le performance della SF-25 che ieri non ha convinto affatto.

