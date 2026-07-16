Il circuito mette alla prova gomme, aerodinamica e strategie tra il microclima di Spa e il fascino di Eau Rouge e Raidillon. Pirelli porta le C2, C3 e C4

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Pirelli Il GP del Belgio porta la F1 a Spa-Francorchamps, il circuito più lungo e tecnico del Mondiale. Meteo incerto, strategie e sfida pneumatici protagonisti nelle Ardenne

Spa-Francorchamps rappresenta uno degli esami più difficili del Mondiale con 7 chilometri di rettilinei, saliscendi e curve leggendarie. Il circuito delle Ardenne racchiude in un unico giro un’alta quantità di sfide tecniche, aerodinamiche e strategiche. Per l’occasione, Pirelli porta le mescole C2, C3 e C4, ma il meteo potrebbe ancora una volta cambiare tutto. Il Mondiale è pronto ad affrontare uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione, penultimo weekend prima della pausa estiva.

A Spa, le monoposto, piloti e pneumatici vengono messe sotto esame. Servono velocità di punta sui lunghi rettilinei, stabilità nelle curve ad alta percorrenza, trazione nelle sezioni più lente e soprattutto la capacità di adattarsi rapidamente a condizioni atmosferiche spesso imprevedibili. In Belgio non basta avere la monoposto più veloce, bisogna saper interpretare la pista giro dopo giro.

Il circuito più lungo

Con i suoi 7.004 chilometri, Spa-Francorchamps è il circuito più lungo dell’intero calendario iridato. Un giro completo richiede quasi 2 minuti e coinvolge ogni aspetto della prestazione di una monoposto moderna. Il circuito belga era già presente nel primo Campionato del Mondo del 1950 e nonostante le profonde modifiche apportate nel corso dei decenni per migliorarne la sicurezza, ha mantenuto intatta la propria identità. Spa continua a essere una pista vera, dove il pilota può ancora fare la differenza. La sua caratteristica più evidente è la straordinaria varietà di situazioni che si incontrano durante il giro. Lunghi rettilinei si alternano a curve veloci, sezioni guidate e importanti variazioni altimetriche che rendono il circuito unico nel panorama mondiale. Non esiste praticamente un settore simile all’altro e proprio questa varietà trasforma ogni weekend belga in una sfida tecnica di altissimo livello.

Tre settori, diversi

Uno dei motivi che rende Spa così affascinante è la straordinaria eterogeneità dei suoi tre settori. Il primo è dominato dalla velocità pura. Dopo Eau Rouge e Raidillon arriva infatti il lungo rettilineo del Kemmel, tradizionalmente uno dei punti migliori per tentare i sorpassi. Il secondo settore cambia completamente filosofia, il tracciato diventa più tecnico e tortuoso, con numerose curve a media velocità affrontate spesso in discesa, dove il bilanciamento della vettura assume un’importanza fondamentale. L’ultimo settore torna invece a privilegiare la fluidità e l’efficienza aerodinamica, con curve veloci percorse in leggera salita che richiedono stabilità e precisione. Trovare il giusto compromesso aerodinamico è sempre stato uno dei grandi rompicapi degli ingegneri.

Il tratto più iconico

Se esiste un’immagine capace di rappresentare Spa-Francorchamps è quella delle monoposto che affrontano l’Eau Rouge e il Raidillon in piena accelerazione. Il tratto più celebre del circuito è molto più di una semplice sequenza di curve. Dopo aver affrontato la piega verso sinistra dell’Eau Rouge, le vetture cambiano immediatamente direzione mentre la pista sale improvvisamente di quota fino allo scollinamento del Raidillon, prima di lanciarsi sul lunghissimo rettilineo del Kemmel. Qui si concentrano alcune delle forze verticali e laterali più elevate dell’intera stagione. Le sospensioni vengono compresse violentemente dalla variazione altimetrica mentre gli pneumatici devono continuare a garantire il massimo livello di aderenza in una fase in cui le monoposto viaggiano ormai vicine ai 300 km/h.

Negli ultimi anni il tratto è stato oggetto di importanti interventi di sicurezza e recentemente sono state introdotte anche nuove scanalature sull’asfalto del rettilineo del Kemmel per migliorare il drenaggio dell’acqua e limitare gli spruzzi in caso di pioggia. Una modifica apparentemente marginale che potrebbe però rivelarsi decisiva in condizioni di bagnato.

Il microclima che spaventa i team

Se Silverstone ha costruito la propria fama sull’imprevedibilità del meteo britannico, Spa riesce spesso a fare ancora meglio. Il circuito sorge infatti nel cuore della foresta delle Ardenne, una zona caratterizzata da un microclima molto particolare rispetto al resto del Belgio. Le perturbazioni tendono a ristagnare più a lungo e non è raro assistere a situazioni quasi surreali, con una parte del tracciato completamente asciutta e un’altra interessata da pioggia intensa. Per i piloti significa affrontare un esercizio di adattamento continuo. Per gli strateghi, invece, rappresenta spesso un autentico incubo. La scelta del momento giusto per passare dalle slick alle intermedie o viceversa può decidere l’esito di una gara nel giro di pochi minuti. Basta anticipare o ritardare una sosta di qualche giro per guadagnare o perdere decine di secondi. Spa è uno dei pochi circuiti al mondo dove il radar meteorologico viene monitorato quasi con la stessa attenzione della telemetria.

Il caldo può spingere verso le due soste

Un altro fattore destinato a influenzare il weekend sarà rappresentato dalle temperature. Durante la recente 24 Ore di Spa l’asfalto ha superato i 55 gradi, valori estremamente elevati per un circuito storicamente associato al freddo e alla pioggia. Se le condizioni dovessero confermarsi anche durante il GP, il degrado termico potrebbe aumentare sensibilmente rispetto alle simulazioni iniziali. In questo scenario la strategia a due soste tornerebbe improvvisamente competitiva, soprattutto per le squadre intenzionate a sfruttare maggiormente la mescola Medium. Molto dipenderà dalle temperature della pista e dall’eventuale ingresso della Safety Car, elemento che a Spa ha spesso modificato completamente l’equilibrio tattico della corsa.

La nuova aerodinamica

L’introduzione delle nuove soluzioni aerodinamiche potrebbe però modificare sensibilmente l’approccio dei team. La possibilità di sfruttare configurazioni più cariche nelle sezioni guidate del circuito senza penalizzare eccessivamente la velocità massima grazie alle nuove modalità di riduzione della resistenza aerodinamica consente infatti una maggiore libertà nelle scelte di setup. In questo contesto sarà fondamentale anche la gestione energetica della power unit, soprattutto nella lunga fase a pieno carico che caratterizza il primo settore.

Pirelli sceglie C2, C3 e C4

Per affrontare la sfida belga Pirelli ha selezionato le mescole C2, C3 e C4, rispettivamente Hard, Medium e Soft. Spa rappresenta infatti uno dei circuiti più severi del campionato dal punto di vista delle sollecitazioni sugli pneumatici, pur senza raggiungere gli estremi di Silverstone o Suzuka. Le elevate velocità di percorrenza generano carichi laterali importanti, mentre le continue variazioni di quota sottopongono le coperture a notevoli trasferimenti di carico sia in frenata sia in accelerazione. La scelta della gamma centrale appare quindi un compromesso ideale tra prestazione e resistenza al degrado. La C2 dovrebbe rappresentare la gomma di riferimento per la gara, mentre la C3 potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle qualifiche e nelle prime fasi degli stint più aggressivi.

Il precedente del 2025

Lo scorso anno il meteo si confermò ancora una volta il vero protagonista del fine settimana. La partenza venne infatti ritardata di oltre un’ora a causa della scarsa visibilità provocata dalla pioggia intensa. Dopo un primo giro di formazione la direzione gara decise di sospendere temporaneamente la procedura di partenza. Alla ripresa, le monoposto completarono 4 tornate dietro la Safety Car prima del via ufficiale. Tutti i piloti scelsero inizialmente gli pneumatici intermedi, mentre il passaggio alle slick iniziò intorno all’undicesimo giro con la quasi totalità del gruppo orientata verso la mescola Medium. L’unica eccezione fu Norris, che optò per la Hard tentando una strategia differente.

Schumacher, il re delle Ardenne

Quella di quest’anno sarà la 71esima edizione del GP del Belgio e la 58esima disputata sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota più vincente nella storia della gara resta Michael Schumacher con 6 successi complessivi. Proprio sulle Ardenne il tedesco conquistò nel 1992 la sua prima vittoria in F1 al volante della Benetton, dando inizio a una delle carriere più straordinarie della storia del motorsport. Alle sue spalle figurano Lewis Hamilton e Ayrton Senna con 5 successi ciascuno.

Tra i costruttori domina invece la Ferrari con 18 vittorie, 3 in più della McLaren. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi altra statistica il peso storico di una gara che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intero calendario mondiale.

Spa continua a essere l’esame più difficile

In un campionato sempre più dominato dalla simulazione e dall’analisi dei dati, Spa-Francorchamps conserva una componente quasi artigianale. Qui contano ancora l’istinto del pilota, la sensibilità nella gestione delle gomme e la capacità degli ingegneri di interpretare condizioni che possono cambiare nel giro di pochi minuti. La combinazione tra rettilinei velocissimi, curve leggendarie e meteo imprevedibile continua a rendere il circuito belga uno degli esami più difficili dell’intera stagione. Da oltre settant’anni, Spa resta l’università della F1.