Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images F1 GP Belgio 2026: orari TV qualifica e gara

In Belgio il circus della F1 è pronto a vivere uno dei weekend più emozionanti dell’anno, rigorosamente sul magnifico circuito di Spa-Francorchamps. Il tracciato delle Ardenne, dal prossimo anno, entrerà in rotazione con altre sfide, motivo in più per non perdervi l’edizione 2026. Kimi Antonelli può ancora guardare tutti dall’alto in basso, forte di un vantaggio in classifica di 25 punti su George Russell e 32 punti su Lewis Hamilton.

Il pilota italiano della Mercedes avrebbe meritato di aprire un gap più ampio in graduatoria, ma a causa dei recenti problemi tecnici dovrà prestare molta attenzione agli attacchi dei rivali. George Russell, galvanizzato dal secondo posto di Silverstone, proverà a infastidire il bolognese. Le W17 partiranno con i favori dei pronostici, tuttavia i tecnici Ferrari sperano di recuperare 7 cavalli dalla PU della SF-26, rinunciando allo scarico soffiato e aumentando di 11 km/h la velocità in fondo ai rettilinei con la nuova versione dell’ala macarena.

Dilemma SF-26

La Rossa si è rivelata essere un rebus persino per i piloti nelle ultime uscite stagionali. Dopo il trionfo di LH44 a Barcellona è subito arrivato un netto passo indietro in Austria. A Silverstone la Scuderia modenese è riuscita a piazzare due monoposto sul podio, recuperando psicologicamente Charles Leclerc con un successo a sorpresa che mancava da quasi 2 anni. Il monegasco finalmente ha dimostrato di avere una grande velocità e ha già vinto in carriera a Spa-Francorchamps nel 2019, anno di esordio sulla Rossa. Lewis Hamilton ha conquistato il suo ultimo successo in Belgio nel 2024.

Nella passata stagione è stato Oscar Piastri il mattatore, ma stavolta l’australiano avrà pochissime chance di lottare per la P1. La McLaren, nelle ultime uscite, è apparsa nettamente attardata rispetto a Mercedes e Ferrari. Lando Norris, campione del mondo in carica, non ha mai vinto in Belgio. Max Verstappen, già nell’albo d’oro di Spa in 3 occasioni, potrebbe sfoggiare una performance maiuscola, sfruttando la velocità della RB22, affidabilità permettendo. Dopo i recenti problemi all’ala posteriore, la squadra di Milton Keynes non potrà sbagliare ancora, altrimenti la FIA potrebbe intervenire fino a quando il dispositivo non sarà giudicato sicuro.

Dopo la SR di Silverstone, Spa offrirà ai tifosi un format tradizionale: tre turni di prove libere, la qualifica e la sola gara domenicale. I fan sono curiosi di scoprire anche come performeranno le nuove monoposto. In Belgio vedremo una SF-26 con due modifiche volte a limare il gap di velocità rispetto a Mercedes sui lunghi rettilinei. Con una lunghezza di 7.004 metri, la pista consta di 19 curve (10 a destra, 9 a sinistra), risultando con i suoi leggendari saliscendi il tracciato più lungo del calendario di Formula 1.

Gli orari TV per seguire l’evento

Il GP del Belgio verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le qualifiche e il Gran Premio. La gara domenicale si correrà su una lunghezza di 44 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 17 luglio

Prove Libere 1: ore 13:00 – 14:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 18 luglio

Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita su TV8 alle ore 18:30)

Domenica 19 luglio