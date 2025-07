In pista per la prima volta all'età di 7 anni, Zander Arcari ha sempre amato la massima categoria del motorsport. Da circa 10 anni è un analista specializzato di Formula 1, per Virgilio Motori racconta le complesse sfide legate al mondo della Formula 1.

Getty Images Charles Leclerc (Ferrari) in azione nella Q3 del GP del Belgio 2025

Ferrari ha modificato l’assetto della SF-25. Una mossa necessaria per sbloccare il rendimento che è rimasto inespresso con la messa a punto. Serviva un compromesso migliore, anche grazie ai dati raccolti nella Sprint Race. Nella seconda sessione classificatoria del Belgio, Charles agguanta la posizione numero 3. Lewis, invece, ancora una volta eliminato in Q1, questa volta per un problema di track limits.

GP Belgio, Q1: Hamilton ancora eliminato questa volta per track limits…

Prende il via la sessione e le due Rosse si sentono immediatamente in pista. Questa volta, rispetto a ieri, le auto italiane montano un set di pneumatici Pirelli a banda rossa usati. Nel giro di lancio, sul canale della numero 44 si parla di particolari mappature relative alla power unit. Ambedue i ferraristi abortiscono il giro, come praticamente il resto dei piloti. Le gomme scrub servivano per testare la pista e capire le condizioni.

Una rapida fermata in pit lane, mescola nuove, sempre Soft, e ancora pista. Giro di warm-up per attivare le coperture, mode push inserita e si parte. Le SF-25 sembrano godere di un bilanciamento più equilibrato in questo primo run. Hamilton era più rapido nel T1, ma nel resto del giro non riesce a mantenere il passo del monegasco. Si torna pertanto ai box, cambio gomme rapido e ancora via a calcare l’asfalto belga.

Hamilton dice che l’attivazione delle mescole non era ottimale, forse un warm-up imperfetto. Le Ferrari montano ancora le Soft: usate per Leclerc, nuove per Lewis. Il monegasco vuole impratichirsi ancora con il suo feeling, mentre l’inglese deve marcare un crono migliore. Charles passa il taglio con la prima tornata, mentre a Lewis viene cancellato il secondo giro per track limits e, come ieri, si ferma in Q1. Incredibile…

GP Belgio, Q2: Ferrari migliore ma non abbastanza

Il team di Maranello gioca con una punta pure nella Q2 valevole per la gara domenicale. Charles scende nuovamente in pista e nel suo primo run, giro per scaldare le coperture, inserisce la modalità warm-up lavorando parecchio sulle coperture. Parliamo di Pirelli a banda rossa. Va detto che la trazione della SF-25 non è buona come dovrebbe, sebbene sembri un pelo più consistente rispetto a ieri.

Anche il posteriore è un po’ troppo leggero, perché, sebbene l’incidenza del main flap sia aumentata, resta pur sempre un’ala da basso carico. Interessante che nella sezione che va da Pouhon alla chicane finale, la Rossa mostri un leggero porpoising. Troppi saltelli che, senza dubbio, confermano le difficoltà della SF-25. Charles chiude il giro in quarta piazza. Inoltre, pare che ci sia un problema al GPS che Leclerc chiede venga risolto subito.

Una sosta ai box e la numero 16 abbandona nuovamente la corsia box con ancora le gomme Soft. Chiedono al monegasco di spingere nell’outlap per tagliare il traguardo e riuscire a lanciarsi in tempo. Troppo largo alla 1, non perfetto nei cambi di direzione del T2, abortisce il giro avendo già passato il taglio. Una Rossa che mostra meno limiti, che però continuano a fare presenza pure oggi.

GP Belgio, Q3: Leclerc strepitoso si prende il terzo posto

Ultima sfida per la Rossa, che cercherà di dare il massimo, sebbene le due McLaren e la Red Bull di Verstappen abbiano ancora un vantaggio. Charles cura parecchio le gomme prima di lanciarsi, per essere il più pronto possibile. Alla 1 è ancora un po’ largo, smanetta sul volante tra curva 3 e 4, idem tra la 12 e la 13. Per il resto del giro è impeccabile, benché si noti la presenza di sottosterzo.

Una carenza di rotazione che lo tiene lontano dalla traiettoria ottimale verso l’apice di varie curve del tracciato. Il suo crono vale il quarto posto. Nell’outlap suggerisce una modifica all’ala anteriore per avere più grip e gestire meglio il T2. Bryan Bozzi concorda e si procede con la modifica chiacchierata in radio. Un minuto e mezzo e l’unica vettura italiana rimasta in gioco scende nuovamente in pista.

Ancora Soft nuova. Leclerc fa un capolavoro, perché non sbaglia nulla e tira fuori dal cilindro un giro perfetto. Chapeau. Riesce a gestire in maniera super la SF-25, e si becca un gap dalla McLaren di poco più di 3 decimi, meno della metà rispetto a ieri. La gara sarà complicata, ma perlomeno c’è la soddisfazione di aver chiuso parte del distacco e aver tenuto dietro un certo Max Verstappen.

Classifica Qualifica GP Belgio 2025: